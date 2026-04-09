Стоматологи назвали три признака идеальной зубной щётки

Главное, на что стоит смотреть при покупке зубной щётки, — это щетина. Именно от неё зависит, насколько чистыми будут зубы после каждого использования. Разобрались, каким параметрам отдают предпочтение врачи и как подобрать инструмент лично для себя.

Синтетическая или натуральная щетина

В погоне за экологичностью некоторые выбирают щётки из натуральных материалов. Стоматологи категорически против.

Две основные причины:

— это идеальный резервуар для микробов. В такой щётке бактерии размножаются очень быстро. Кончик натуральной щетинки невозможно сделать идеально гладким и круглым. В результате он повреждает десну, оставляя микротравмы.

Лучше отдать предпочтение нейлону или полиэстеру. Эти материалы не впитывают воду, быстро сохнут и позволяют производителям закруглять каждый кончик.

Мягкая, средняя или жёсткая щетка

Здесь всё зависит от состояния вашей эмали и дёсен.

подходит людям с крепкой эмалью и здоровыми дёснами, но покупать их стоит только по совету врача. При неаккуратной чистке можно повредить дёсны. Жёсткая щетина используется только для ухода за протезами. Для ежедневной гигиены она не подходит.

Ручная или электрическая

Кокрейновский обзор показал: если пользоваться щёткой в долгосрочной перспективе, то электрические модели справляются с налётом и воспалением дёсен лучше.

Американская ассоциация стоматологов утверждает: обычная щётка ничуть не хуже, если правильно ею пользоваться. Правильная техника — круговые, вертикальные и вымётывающие движения — залог успеха.

— для тех, кто готов следить за техникой. Электрическая — подходят детям, пожилым, а также тем, кому трудно чистить зубы вручную с нужным усилием.

Форма щетины

Производители предлагают щётки с плоским, зигзагообразным или перекрёстным срезом щетинок. Что говорят исследования?

Работа 2025 года сравнивала три типа среза: ровный, зигзагом и перекрёстный. Результат: все три одинаково хорошо убирают налёт и снижают воспаление дёсен. Статистически значимой разницы нет.

Другой обзор (опубликован в International Journal of Dental Hygiene) показал, что перекрёстная щетина работает немного лучше. Но доказательства слабые, и неизвестно, даёт ли это преимущество в долгосрочной перспективе. Поэтому выбирайте форму, которая вам больше подходит, на чистоте это почти не сказывается.

Размер головки

Чем меньше головка щётки, тем легче ей маневрировать во рту. Слишком крупная головка не доберётся до внутренней стороны нижних зубов и тем более до восьмёрок в конце зубного ряда.

Британские стоматологи рекомендуют выбирать щётки с маленькой головкой. Идеально, если её рабочая поверхность покрывает два соседних зуба. Тем не менее универсального размера нет — подбирайте его под свою челюсть.

Дополнительные опции

У щёток могут быть дополнительные части: резиновые вставки, массажные пупырышки, щетинки, которые меняют цвет по мере эксплуатации — всё это не сказывается на качестве чистки.

Одна функция действительно полезна — это как раз индикатор износа. Это щетинки, которые со временем бледнеют. Как только цвет потускнел — пора менять щётку.

Главное: зубная щетка должна отвечать нескольким параметрам

Оптимальная зубная щётка выгляди так: синтетическая, с мягкой щетиной и компактной головкой. И обычная, и электрическая дадут хороший результат, если соблюдать технику чистки. Зигзаги, перекрёстные срезы и резиновые вставки — маркетинг, на качестве гигиены они почти не сказываются. Зубную щётку нужно менять каждые три месяца — даже самая дорогая и правильная модель со временем изнашивается и перестаёт выполнять свои функции.

