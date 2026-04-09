Хирурги достали из глаза пациентки 10-сантиметрового червя

Зуд и покраснение глаз не всегда означают конъюнктивит. Возможны и более экзотические диагнозы, как в случае пенсионеркой из Италии, описанный в журнале Pathogens.

62-летняя женщина обратилась к офтальмологам с жалобой на безболезненный отёк и ощущение инородного тела в правом глазу. Пациентка сообщила, что три месяца назад у неё уже были проблемы с этим глазом: он отёк и плохо открывался. Тогда ей назначили антибиотики и гормональные глазные капли, после чего ей стало легче. Однако теперь симптомы вернулись.

Глазное дно и острота зрения были в норме, но во время осмотра щелевой лампой врачи обнаружили под конъюнктивой — прозрачной оболочкой глаза — тонкое извивающееся нитевидное тело. Офтальмологи предположили, что это паразит.

Хирурги приняли решение удалить червя. Под местным наркозом они разрезали конъюнктиву и извлеки паразита длиной 10,5 сантиметров. Анализ показал, что это червь Dirofilaria repens.

Он вызывает дирофиляриоз — паразитарное поражение. Чаще всего гельминт остаётся под кожей или поражает глаза и слизистую. Это довольно редкое заболевание, и его сложно диагностировать. Естественными хозяевами паразитов выступают домашние собаки, кошки и дикие псовые (лисы и волки). Как оказалось, пациентка держала дома кошек и собак. Переносят червей комары: при укусе личинки попадают в кровоток и заражают носителя. Человек обычно становится случайным хозяином: Dirofilaria repen в организме, как правило, не достигает половой зрелости и остаётся в незрелой форме.

Этот червь обитает в тёплом и влажном климате, эндемичными считают регионы Средиземноморья (Италия, Франция, Греция, Испания). Однако в последние годы ареал их обитания расширился из-за изменения климата. В России дирофиляриоз тоже встречается. По данным Роспотребнадзора, единичные случаи регистрируются каждый год.

