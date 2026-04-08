Что делать, когда голова трещит по швам: 5 фактов о мигрени

Мигрень часто путают с обычной усталостью или реакцией на погоду, но современная медицина смотрит на эту проблему гораздо глубже. Разобрали 5 фактов о мигрени, которые помогут понять природу этой болезни и перестать винить во всем магнитные бури.

© Рамблер

Мигрень — не «женская» болезнь

У взрослых женщин это заболевание встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Однако в детстве от мигрени чаще страдают мальчики. Пик интенсивности приступов обычно приходится на возраст 35–45 лет, а после 55–60 лет боли часто ослабевают или прекращаются совсем.

Мигрень сложнее, чем просто головная боль

Хотя точной причины мигрени наука ещё не нашла, её считают результатом нейроваскулярного нарушения. У таких пациентов кора мозга изначально более возбудима, а система тройничного нерва и сосудов работает в режиме постоянной готовности. Когда происходит резкая активация тригеминально-васкулярной системы, в нервные окончания выбрасывают специфические белки, главным из которых считается CGRP (кальцитонин-ген-связанный пептид). Он участвует в передаче болевых сигналов и нейрогенном воспалении, в том числе при мигрени.

Вино и сыр — реальные триггеры

Некоторые продукты могут провоцировать приступ. Чаще всего упоминают красное вино, выдержанные сыры и ферментированные продукты, в которых содержится вещество тирамин. Однако врачи предупреждают: даже полный отказ от этой еды не гарантирует отсутствия болей, так как есть и другие, более вероятные факторы — например, избыток или недостаток сна.

Ультразвук и ЭЭГ не нужны

Чтобы поставить диагноз, врачу чаще всего достаточно беседы с пациентом и осмотра. Обследования мозга и сосудов шеи, например, реоэнцефалография (РЭГ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и ЭхоЭГ (ультразвук мозга) обычно малоинформативны и не меняют тактику лечения. Поэтому ни в отечественных, ни в зарубежных клинических рекомендациях эти методы не используют для рутинной диагностики мигрени.

При мигрени бывают «галлюцинации»

Зрительные нарушения, которые бывают перед приступом мигрени, называют аурой. Формально это не галлюцинация, а волна возбуждения нейронов. Когда она проходит через затылочную область, возникают вспышки и зигзаги в глазах, а если доходит до других зон — немеют руки или заплетается язык. Это обычно возникает по нарастающей за 20-60 минут до приступа. В редких случаях мигрень может проявляться только аурой без головной боли. Её ещё называют бессимптомной или обезглавленной мигренью.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.