Названы 10 опасностей, которые подстерегают на даче

Для кого-то дача — это грядки, для кого-то — шашлыки и баня, но абсолютно для всех она может стать не только отдыхом, но также источником опасности. Разобрались, какие неприятности подстерегают на участке и как от них защититься.

© nattrass/iStock.com

Солнечный ожог

Когда-то загар считался признаком здоровья, но сейчас известно, что фотоповреждение кожи не полезно, а интенсивные солнечные лучи могут привести к ожогу. И это ещё не всё: УФ-излучение и солнечные ожоги значимо повышают риск рака кожи.

Как предотвратить?

Отслеживайте УФ-индекс в приложении погоды — если он выше 2, наносите SPF-крем с высоким фактором защиты (30–50), обновляйте каждые 2 часа.

Как помочь себе

Как и при обычном ожоге, поможет холод (холодный душ, компрессы) в первые часы и обезболивающее (в таблетках, не в мази). На следующий день кожа будет нуждаться в увлажнении — отлично подойдут кремы и гели с лёгкой текстурой.

Важно: обратитесь к врачу при ожоге с волдырями, который покрывает площадь больше двух ладоней, или при сильной боли.

Солнечный удар

Помимо повреждения кожи активные солнечные лучи могут вызвать перегрев — солнечный удар. Вы можете чувствовать себя так, как будто заболели: тошнота, слабость, температура. Нюанс в том, что при солнечном ударе температура не будет реагировать на привычные жаропонижающие — нужно физическое охлаждение.

Как предотвратить

В жару не забывайте много пить и переходить в тень время от времени. Охлаждайтесь веером или портативным вентилятором на батарейках.

Как помочь себе

При солнечном ударе важно как можно скорее уйти с солнца и снизить температуру тела. Для этого можно использовать прохладные напитки, холодный душ или компрессы.

Важно: солнечный удар требует осмотра врача.

Сорванная спина

Резкие движения, поднятия тяжестей, длительная неудобная поза могут приводить к травмам мышц. Особенно часто страдает спина: бывает, что после целого дня на грядке вам сложно и больно разогнуться и вообще тяжело двигаться.

Как предотвратить

Регулярная и правильная нагрузка на мышцы снижает риск травматизации. Занимайтесь физкультурой не только в огороде (особенно кором, то есть мышцами спины и пресса). Во время работы не делайте резких движений, давайте себе отдых и почаще меняйте позу. Если планируете поднять что-то тяжёлое, наклоняйтесь правильно, больше задействуйте колени, чем спину.

Как помочь себе

Если спина уже пострадала, не нужно терпеть боль — холод на место травмы, отдых и обезболивающие помогут восстановиться. Обратитесь к врачу, если ощущения не проходят или усиливаются.

Травмы

Кроме повреждения мышц возможны мелкие бытовые травмы: порезы, ушибы, ссадины.

Как предотвратить?

Будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности.

Как помочь себе

Соберите аптечку первой помощи для дачи, там должны быть: бесцветные антисептики, пластырь, самоклеящийся бинт, эластичный бинт, холодовой компресс.

Важно: если травма более серьёзная (не удаётся остановить кровотечение, подозреваете перелом, был контакт с электрическим током, падение с высоты более 2 метров), вызывайте скорую.

Инфаркт или инсульт

Непривычная физическая нагрузка и жара повышают риски проблем с сердечно-сосудистой системой (гипертонический криз, инсульт, инфаркт). Эти состояния опасны и требуют экстренной медицинской помощи. Вызывайте скорую помощь, если:

болит голова, не удаётся обезболить привычными средствами;

Как предотвратить

Не забывайте контролировать давление и принимать лекарства, если они вам прописаны. Избегайте тяжёлых нагрузок, перегрева, употребления алкоголя и солёной еды в больших количествах.

Будьте осторожны: некоторые кардиологические препараты (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ) увеличивают риски теплового удара и, как следствие, серьёзных проблем с сердцем.

Отравления

На даче могут быть нарушены условия хранения еды: маленькие холодильники или их отсутствие, часто еда просто стоит на столе в течение дня. Такая еда может стать причиной отравления (пищевой токсикоинфекции) — тошноты, рвоты и диареи.

Как предотвратить

Уделите внимание правильному хранению еды: убирайте в холодильник или погреб скоропортящиеся продукты, соблюдайте срок годности, не оставляйте приготовленные блюда на столе дольше двух часов.

Как помочь себе

Пейте часто и понемногу. Оптимально использовать специальные растворы для выпаивания (например, регидрон). Чтобы сократить длительность диареи, подойдут сорбенты (например, на основе смектита).

Важно: если рвота не прекращается, ухудшается самочувствие и появилась боль, вызывайте скорую.

Отравление угарным газом (баня, печка)

Печное отопление на даче — это риск отравления угарным газом. У него нет запаха и цвета, поэтому опасность легко пропустить. Если печь в бане или в доме работает неправильно или её слишком рано закрыли, угарный газ заполняет помещение. Появляются симптомы кислородного голодания: тошнота, рвота, головная боль, и, если вовремя не выйти на свежий воздух, можно потерять сознание и уже не очнуться.

Как предотвратить

Самый простой и эффективный способ — купить детектор угарного газа. Сигнализация даст знать, что находиться в помещении опасно.

Как помочь себе

Отравление угарным газом очень опасно. При подозрении на угарный газ в помещении покиньте его и обратитесь к врачу.

Неочевидные опасности

Жара, сорванная спина или отравление испортившейся едой — это неприятные, но достаточно ожидаемые происшествия на даче. Расскажем о некоторых менее известных рисках.

Инфекции

Мышиная лихорадка

Мыши — сами по себе неприятные соседи: портят вещи и еду, переносят инфекции. Однако в доме, где уже давно нет грызунов, всё ещё есть риск заразиться опасной болезнью. Уборка в старых домах и сараях, где есть или были мыши, может вызвать так называемую мышиную лихорадку — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Это вирусное заболевание, которым чаще всего (до 80% случаев) можно заразиться при вдыхании пыли с экскрементами грызунов.

Как предотвратить:

Носить респиратор при уборке в пыльных помещениях.

Проводить влажную уборку, чтобы минимизировать подъём пыли.

Уничтожать грызунов дома.

Сальмонеллёз, бруцеллёз

Маловероятно, что на даче у вас есть полноценное хозяйство с курами и коровами, но, возможно, кто-то из ваших соседей торгует фермерскими продуктами. Кажется, что фермерское — по умолчанию безопасное, однако на самом деле в индивидуальных хозяйствах может быть хуже контроль безопасности, а значит, есть риск заразиться сальмонеллёзом и бруцеллёзом.

Как предотвратить

В первую очередь покупайте яйца, мясо и молоко у проверенных поставщиков. Но даже такие продукты требуют тщательной термической обработки: парное молоко не так полезно, как помнится из детства. Оно не укрепляет иммунитет и не улучшает здоровье кишечника. Да, там содержится больше бактерий, чем в пастеризованном, однако они патогенные, то есть могут вызвать болезни.

Как помочь себе

При подозрении на инфекции обратитесь к врачу.

Борщевик

Это растение, похожее на очень большой укроп, опасно для кожи: сочетание сока борщевика и солнца оставляет сильные ожоги. Он быстро растёт и распространяется по участку, поэтому его следует уничтожать, но делать это нужно осторожно, чтобы не пострадать.

Как предотвратить

Убирать борщевик в защитной одежде, маске, перчатках и очках. А если сок всё-таки попал на кожу, промойте её с мылом и прикрывайте плотной тканью минимум двое суток.

Клещи

На дачных участках, граничащих с лесом или покрытых высокой травой, встречаются клещи. Они переносят опасные заболевания (клещевой энцефалит, боррелиоз), поэтому укус клеща требует консультации врача.

Как предотвратить?

Используйте репелленты (с ДЭТА) для личной защиты. Можно заказать обработку участка от клещей в местной санэпидемстанции. Полезно будет надевать закрытую светлую одежду и осматривать себя, когда возвращаетесь с улицы.

Если дача находится в эндемичном регионе по клещевому энцефалиту, необходимо сделать прививку перед началом сезона. Здесь можно узнать, насколько опасны клещи в вашем районе.

Как помочь себе

Если избежать укуса не получилось, осторожно удалите клеща клещедёром или нитью, не сжимая тело, утилизируйте его и обратитесь к врачу. Также можно поехать в ближайший травмпункт и удалить клеща там.

Главное о дачных опасностях

На даче будьте осторожны с солнцем: защищайтесь одеждой и SPF, не допускайте перегрева. Старайтесь не перегружаться, дозировать физическую нагрузку и следить за самочувствием. Соберите аптечку со средствами первой помощи и вашими привычными лекарствами. Храните скоропортящиеся продукты в холодильнике. Покупайте только ту еду, в качестве которой вы уверены. Будет полезно иметь детектор угарного газа, если баня или дом отапливаются печкой. Остерегайтесь грызунов, а если заметили их следы — проводите уборку в респираторе. Обращайте внимание на состояние участка: клещи и борщевик требуют дополнительной обработки.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Важные исследования