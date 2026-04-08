Обострение геморроя едва не убило мужчину

Иногда обычные на первый взгляд проблемы со здоровьем могут вызвать тотальный сбой в работе всего организма. Это подтверждает случай, который описали врача из Катара. Приступ геморроя запустил цепную реакцию, из-за которой молодой мужчина оказался в больнице.

© Рамблер

В больницу поступил 44-летний пациент, который жаловался на усталость, одышку и отёкшие лодыжки. Мужчина сообщил, что четыре года назад ему делали операцию по удалению геморроя. Других проблем со здоровьем у него не было, но за два дня до обращения он заметил небольшое ректальное кровотечение, которое остановилось само.

Осмотр выявил серьёзные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. У пациента одновременно наблюдались:

сердечная недостаточность с высоким сердечным выбросом: сердце работало на износ.

с высоким сердечным выбросом: сердце работало на износ. тяжёлая лёгочная гипертензия: давление в легочной артерии было сильно повышено (80 мм рт. ст. при норме меньше 30)

давление в легочной артерии было сильно повышено (80 мм рт. ст. при норме меньше 30) перикардиальный выпот: вокруг сердца скопилась жидкость.

Анализы крови показали критически низкие уровни гемоглобина и ферритина, поэтому врачи поставили диагноз «железодефицитная анемия». Дальнейшее обследование показало, что у пациента есть внутренний геморрой и небольшое кровотечение. Врачи предположили, что именно это стало причиной развития тёжелой анемии, которая в свою очередь дала осложнения на сердце.

Дело в том, что из-за нехватки гемоглобина организм включает компенсаторные механизмы: снижает вязкость крови, расширяет сосуды и задерживает жидкость в тканях. В редких случаях это приводит к сердечной недостаточности, лёгочной гипертензии и перикардиальному выпоту. При этом сочетание всех трёх вариантов осложнений у одного пациента в научной литературе описано впервые.

После переливания крови и внутривенного введения препаратов железа мужчина пошёл на поправку. Через 4 месяца уровень гемоглобина нормализовался, а работа сердца полностью восстановилась.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.