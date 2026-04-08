Эти три редкие болезни дают вечную молодость, но забирают здоровье

Аделина Ахунова
Цуканова Анна Александровна

Гладкая кожа, детские черты лица, почти отсутствие морщин кажутся привлекательными, но за природной моложавостью могут скрываться редкие и опасные болезни. Разобрали три диагноза, которые дают вечную молодость, но берут за это слишком высокую цену.

Вечная молодость, которой вы точно не позавидуете: три редких варианта
Синдром Ларона

Это генетическое заболевание, при котором организм вырабатывает гормон роста, но ткани к нему нечувствительны. У пациентов низкий рост и специфические детские черты лица, которые сохраняются до старости. Такая генетическая поломка встречается редко: в 1–9 случаях на миллион.

Статистика показывает, что люди с синдромом Ларона очень редко болеют раком и сахарным диабетом 2-го типа. Учёные объясняют это тем, что из-за поломки рецепторов их клетки не получают сигнал к бурному делению, которое нужно для роста опухолей. Даже если клетка повреждается, она быстро уничтожается (процесс апоптоза). Сегодня этот феномен активно изучают для разработки новых методов профилактики в онкологии.

Болезнь как муза: три синдрома, которые помогали творить великим поэтам и художникам

Синдром Шерешевского — Тёрнера

Это состояние возникает из-за полного или частичного отсутствия второй X-хромосомы у женщин (встречается у одной новорождённой из 2500). Синдром сильно влияет на внешность: из-за задержки физического и полового развития взрослые пациентки могут выглядеть как подростки.

Их репродуктивная система фактически застревает в подростковом возрасте, что в большинстве случаев ведёт к бесплодию. Помимо внешней миниатюрности синдром несёт скрытые угрозы: повышенный риск пороков сердца, патологий почек, нарушений опорно-двигательного аппарата и развития аутоиммунных заболеваний.

Необъяснимые случаи исцеления: 5 историй, которые не может объяснить наука

Синдром Элерса — Данлоса

При этом заболевании соединительная ткань теряет прочность и становится аномально растяжимой. Из-за дефекта синтеза коллагена кожа таких людей необычайно мягкая и гладкая.

Эта красота обманчива. Лишённая опоры кожа легко повреждается и заживает грубыми тонкими рубцами, а суставы из-за растянутых связок становятся нестабильными. Пациенты живут с хронической болью в мышцах и быстрой утомляемостью. В тяжёлых (сосудистых) формах синдрома стенки сосудов и сердца истончаются и становятся настолько хрупкими, что могут разорваться.

«Такие генетические заболевания встречаются довольно редко, и диагностировать их непросто. Синдром Тёрнера можно заподозрить по результатам УЗИ ещё во время беременности и провести неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) или амниоцентез (забор околоплодной жидкости). Другие два заболевания установить сложнее, так как они не входят в стандартный скрининг во время беременности. Генетическое тестирование на них, как правило, проводят, когда уже проявились характерные отклонения. К сожалению, от генетических заболеваний излечиться невозможно, и человеку в таких случаях жизненно необходима постоянная поддерживающая терапия».

Цуканова Анна Александровнаврач-терапевт, диетолог, сомнолог

Главное: детские черты лица у взрослых могут быть симптомом тяжёлой болезни

Кукольная внешность — не всегда преимущество. В редких случаях мягкая кожа, невысокий рост, детские черты лица оказываются побочным эффектом генетической поломки. При синдроме Ларона ткани становятся нечувствительными к гормону роста, из-за чего у пациентов формируются специфические детские черты лица. При синдроме Тёрнера, который поражает только девочек, происходит задержка полового созревания. Пациентки выглядят моложе своих лет, но часто испытывают трудности с зачатием. Из-за синдрома Элерса — Данлоса соединительная ткань теряет прочность. Это мешает формироваться морщинам, но также влияет на суставы и сосуды. Все эти состояния требуют постоянного контроля и лечения.

Важные исследования

  1. Рак при избытке и дефиците гормона роста
  2. Синдром Элерса — Данлоса (СЭД)
  3. Синдром Тёрнера
