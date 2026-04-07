Дерматологи предупредили об опасности домашнего маникюра

Больше половины женщин, использующих домашние наборы для наращивания и покрытия ногтей гелем, сталкиваются с кожными реакциями.

Данные представлены на ежегодном собрании Американского общества контактного дерматита. В опросе участвовали 163 человека из шести групп Reddit, посвящённых гель-маникюру и дерматиту.

Выяснилось, что домашнее использование гелевых средств для ногтей несёт недооценённый риск аллергического контактного дерматита. Всё дело в 2-гидроксиэтилметакрилате — веществе, которое способно вызывать аллергию. 54% респондентов сообщили о нежелательных кожных реакциях. Самые частые симптомы:

зуд — 75%,

покраснение — 70%,

отёк — 60%.

20 участницам понадобились рецептурные препараты для лечения аллергических реакций, а само лечение и смена продуктов обошлись дороже, чем экономия на салонном маникюре. Интересно, что у тех, кто заранее знал об аллергенах, реакции возникали в 36% случаев против 88% у неосведомлённых.

Исследователи признают ограничения работы: опрос только на Reddit, самоотчёты были без клинического подтверждения, а также нужны более масштабные проспективные исследования с патч-тестами. Тем не менее учёные рекомендуют врачам спрашивать у пациентов с дерматитом рук об использовании домашних наборов для маникюра.

