Названы 5 фактов о похмелье, которые нужно вспомнить перед застольем

Почему после застолья вы просыпаетесь уставшим, даже если проспали достаточно долго? Правда ли, что алкоголь помогает быстрее заснуть, и почему похмелье бывает даже после умеренного количества? Собрали пять фактов о похмелье, которые помогут лучше понять своё состояние и избежать распространённых ошибок.

© Freepik

Цвет напитка имеет значение

Степень выраженности похмелья может быть связана с концентрацией конгенеров — побочных соединений, которые образуются в процессе брожения и дистилляции. К ним относятся метанол, сивушные масла, танины и сложные эфиры. Напитки с насыщенным цветом и сложным профилем (виски, коньяк, красное вино) содержат больше этих примесей. Они усиливают симптомы похмелья и продлевают состояние интоксикации.

Лечение похмелья алкоголем — плохая идея

Популярный совет лечить подобное подобным — опасная ошибка. Новая доза спиртного временно облегчает симптомы за счет кратковременного подавления симптомов похмелья и повышения уровня дофамина. Однако это не снижает интоксикацию, а лишь добавляет новую порцию вредных веществ. Организм вынужден перерабатывать алкоголь по второму кругу, что часто провоцирует более тяжёлую форму похмелья спустя несколько часов.

Как избавиться от похмелья: рекомендации врача и народные средства

Интенсивность похмелья не всегда зависит от количества

Свою роль играет генетика, а именно активность ферментов алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы. Генетические особенности ферментов (алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы) могут усиливать симптомы даже при относительно небольших дозах алкоголя.Также на состояние влияют уровень гидратации и общее состояние организма перед застольем. Однако в целом похмелье — дозозависимое состояние: чем больше выпито, тем выше риск тяжёлого утра.

Алкогольный сон — это иллюзия отдыха

Алкоголь может сокращать фазу быстрого сна в начале ночи и нарушать структуру сна во второй её половине, делая отдых менее восстановливающим. В результате даже если вы проспали 10 часов, вы просыпаетесь с ощущением разбитости, так как нервная система не успела полноценно восстановиться.

Как избавиться от похмелья: работающие советы от врача-терапевта

Обезвоживание — лишь верхушка айсберга

Принято считать, что голова болит только от нехватки воды, но это не совсем так. Алкоголь провоцирует воспаление и нарушает баланс электролитов (магния, калия, натрия). Кроме того, продукт распада этанола — ацетальдегид — токсичный продукт распада этанола, играющий ключевую роль в симптомах похмелья. Восполнение жидкости может облегчить часть симптомов, но не устраняет похмелье полностью, поскольку оно связано не только с обезвоживанием.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.