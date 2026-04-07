Врачи дали совет трудоголикам, как не сойти с ума

Если работа вызывает апатию и раздражение, а выходные дни и отпуск не помогают, это похоже на выгорание. Такое состояние — помеха не только карьере, но и здоровью. Разобрались, как вовремя распознать эмоциональное выгорание и что с этим делать.

Согласно современным представлениям, синдром эмоционального выгорания — это защитный механизм. Из-за нарастающего эмоционального истощения организм подавляет чувства. Это нужно для экономии остатка энергии. Однако впоследствии такая стратегия приводит к патологическим изменениям, которые отражаются не только на психическом, но и на физическом здоровье.

Впервые об этой проблеме заговорил психиатр Герберт Фрейденберг в 1974 году. Сегодня синдром официально признан ВОЗ и включён в международную классификацию болезней (МКБ-11), но как патологический феномен, а не заболевание.

Причины эмоционального выгорания

Основной фактор развития синдрома — хронический стресс на рабочем месте, с которым не удалось справиться. К организационным причинам выгорания относятся:

неумеренная нагрузка;

монотонность задач;

отсутствие чётких целей;

несправедливая система вознаграждения;

плохие условия труда (например, отсутствие обеденных перерывов, неудобное рабочее место);

токсичная атмосфера в коллективе.

Важную роль играют и личностные особенности. В зоне риска находятся:

люди с высоким уровнем эмпатии;

сотрудники, склонные к идеализации своей работы;

интроверты;

перфекционисты.

Первые три пункта — возможные, но не универсальные факторы риска. Наиболее подвержены синдрому представители социальных и коммуникативных профессий, например медики, педагоги, психологи и социальные работники.

Как проявляется выгорание

Симптомы выгорания делятся на несколько групп и могут включать:

физические — хроническая усталость, бессонница, головные боли и одышка;

— хроническая усталость, бессонница, головные боли и одышка; эмоциональные — апатия (иногда агрессия), тревожность;

— апатия (иногда агрессия), тревожность; поведенческие — социальная изоляция, отказ от любимых занятий (хобби), импульсивность, попытки заглушить стресс алкоголем и перееданием;

— социальная изоляция, отказ от любимых занятий (хобби), импульсивность, попытки заглушить стресс алкоголем и перееданием; интеллектуальные — потеря интереса к саморазвитию.

Пять стадий выгорания

В некоторых моделях выделяют пять стадий эмоционального выгорания:

«Медовый месяц» — высокая активность, которая незаметно сменяется потерей интереса. «Недостаток ресурсов» — появление усталости, нарушения сна. «Фаза хронических симптомов» — измождённость, раздражительность, агрессия. «Кризис» — развитие хронических заболеваний. «Пробивание стены» — серьёзное обострение и риск развития опасных для жизни болезней.

Важно отличать выгорание от обычной усталости.

Усталость и переутомление проходят после полноценного сна и отдыха. Выгорание — это патологический процесс, при котором даже длительный отпуск не возвращает силы, а мысли о работе продолжают вызывать стойкую тревогу.

У врача: как диагностируют эмоциональное выгорание

Основа диагностики — подробный опрос. Специалист (клинический психолог или психиатр) уточняет:

как изменилось поведение пациента;

стал ли он более раздражительным, агрессивным;

восстанавливает ли силы человек на выходных;

нарушился ли сон и пищевые привычки;

какие появились жалобы на здоровье;

другие вопросы.

Существуют специальные стандартизированные опросники, состоящие из десятков различных вопросов или утверждений. Врачи используют их для оценки фазы развития синдрома.

В некоторых случаях человека могут направить к другим врачам, например неврологу или терапевту. Это бывает нужно для исключения других заболеваний, которые могут давать схожую симптоматику.

Методы лечения эмоционального выгорания

Лечение выгорания требует комплексного подхода. Метод с наиболее основательной доказательной базой — когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая помогает человеку изменить отношение к проблеме. Также могут практиковать телесно-ориентированные методы и техники релаксации, например дыхательные упражнения и медитации. В тяжёлых случаях и при сопутствующих расстройствах врач-психиатр может назначить лекарства — анксиолитики (противотревожные средства) или антидепрессанты.

Для восстановления после выгорания также важно:

соблюдать режим дня — отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, даже в выходные;

дыхательные упражнения;

занятия, приносящие удовольствие (хобби).

Профилактика синдрома эмоционального выгорания

Профилактика важна со стороны как компании, так и работника. На уровне компании важно:

чёткое разграничение должностных обязанностей;

создание условий для полноценного отдыха;

обучение сотрудников техникам стресс-менеджмента;

внедрение системы психологической поддержки;

правильная организация рабочего места;

запрет на решение задач в нерабочее время.

На индивидуальном уровне крайне важно:

умение распознавать свои чувства;

вовремя реагировать на усталость;

развивать коммуникативные навыки (в том числе и умение выстраивать границы, избегать токсичных отношений);

планировать выполнение задач (укладываться в рабочее время);

отказаться от проверок корпоративной почты и мессенджеров в нерабочее время.

Главное о преодолении эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание развивается постепенно, проходя путь от лёгкой усталости до глубокого физического и психического истощения. Важно вовремя его распознать, чтобы избежать тяжёлых осложнений.

Умение разделять рабочее и личное время и эмоциональная устойчивость — необходимость для каждого профессионала. Бережное отношение к своим ресурсам и своевременный отдых крайне важны не только для успешной карьеры, но и для здоровья.

