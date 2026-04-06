Бразильские учёные создали прототип искусственной слюны из белка сахарного тростника для защиты зубов онкопациентов.

Результаты исследования — в журнале Journal of Dentistry. Лабораторно модифицированный белок сахарного тростника CANECPI-5 наносят в виде ополаскивателя, он создаёт на эмали защитный слой от кислот и может улучшить качество жизни пациентов с раком головы и шеи. У них после лучевой терапии может полностью прекратиться выработка натуральной слюны. В сочетании со фтором и ксилитом эффективность продукта значительно возрастает.

Разработка принадлежит исследователям Стоматологической школы Бауру Университета Сан-Паулу (FOB-USP) под руководством профессора Марилии Афонсо Рабело Бузалаф. В работе также участвовали учёные из Федерального университета Сан-Карлоса (Бразилия), Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) и Стоматологического колледжа Университета Йонсей (Южная Корея).

На данный момент продукт протестировали в лабораторных условиях в виде ополаскивателя, геля и растворимой плёнки для языка. Белок уже запатентован, и сейчас исследователи ищут партнёров среди компаний для вывода технологии на рынок.

Главная цель разработки — помочь онкологическим пациентам. При лучевой терапии рака головы и шеи часто повреждаются слюнные железы, что приводит к ксеростомии (хронической сухости во рту) и тяжёлому быстро прогрессирующему кариесу. Существующие заменители слюны лишь временно устраняют дискомфорт, но не защищают зубы от разрушения. Новая разработка использует концепцию «приобретённой пелликулы» (защитной плёнки на зубах), чтобы имитировать защитную функцию натуральной слюны.

Учёные планируют продолжить исследования, чтобы объединить CANECPI-5 с витамином E для удобного домашнего применения, а также изучить его потенциал для лечения заболеваний дёсен (пародонтита) и заживления ран.

