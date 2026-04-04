Вино неожиданно продлило жизнь: в чём подвох

Среди прочих открытий — выздоровление пациентов с тяжёлым наследственным заболеванием, листья одуванчика для профилактики деменции и бесполезность тейпирования при болезнях суставов.

Листья одуванчика могут защитить от деменции

Соединения, содержащиеся в листьях одуванчика, способны подавлять активность ферментов, ответственных за развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные из Китая, работа опубликована в журнале Foods.

Исследователи протестировали экстракты разных частей растения (цветов, корней и листьев) через модель, имитирующую пищеварение человека. Выяснилось, что именно в листьях концентрация полезных полифенолов и флавоноидов (таких как цикориевая кислота) максимальна.

Примечательно, что эти вещества устойчивы к процессу пищеварения и сохраняют биологическую активность. Они угнетают активность фермента, который разрушает важный для памяти и обучения нейромедиатор ацетилхолин. Кроме того, вещества из листьев одуванчика могут снижать уровень воспаления, это защищает нейроны от гибели.

Авторы исследования пока делают осторожные выводы, поскольку работа проводилась на лабораторных моделях. Однако полученные результаты — повод для проведения исследований с участием добровольцев.

Тейпы оказались неэффективными при лечении суставов

От популярных эластичных лент (тейпов) эффект для опорно-двигательного аппарата минимальный. К такому выводу пришли учёные после масштабного метаанализа 128 систематических обзоров, охвативших данные более 15 тысяч пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Учёные проверили, как тейпы влияют на боль, подвижность и силу мышц при 29 различных заболеваниях. Выяснилось, что они лишь на короткое время могут облегчить боль. Но этот эффект быстро проходит и практически не сказывается на качестве жизни. В сравнении с лечебной физкультурой тейпирование показало крайне незначительный результат, едва превышающий эффект плацебо.

Авторы работы подчёркивают, что большинство существующих исследований в поддержку тейпов имеет критически низкое качество и слабую методологию. Несмотря на огромную популярность метода, научно обоснованных причин считать его эффективным до сих пор нет. Отметим, что это не первая работа, показывающая бесполезность тейпирования, но одна из самых крупных.

Бокал вина в день замедлил старение у мужчин

Умеренное употребление вина может незначительно замедлять биологическое старение у мужчин. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования итальянских учёных, опубликованные в журнале International Journal of Public Health.

Исследователи проанализировали данные более 22 тысяч взрослых жителей Южной Италии. С помощью нейросети и 36 биомаркеров крови они рассчитали биологический возраст каждого участника. Выяснилось, что у мужчин, выпивающих примерно один-два бокала вина в день (в среднем около 170 мл), разница между биологическим и календарным возрастом была отрицательной — они оказались «моложе» своих лет в среднем на 0,34 года. При этом у тех, кто злоупотреблял алкоголем или, напротив, полностью от него отказывался, подобного эффекта не наблюдалось. Интересно, что у женщин значимой связи между вином и скоростью старения обнаружено не было.

Учёные отмечают, что полезные свойства вина обусловлены содержащимися в нём полифенолами и антиоксидантами, а не алкоголем, для которого безопасной дозы не существует.

Авторы предупреждают, что исследование наблюдательное и не доказывает причинно-следственной связи.

Вещество из пота и слёз угнетает вирусы гриппа

К такому выводу пришла международная группа исследователей, опубликовав результаты работы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Вещество дермцидин содержится в поте, слюне, слезах и слизистой носоглотки. Учёные обнаружили, что этот пептид связывается с гемагглютинином — ключевым белком на поверхности вируса, который тот использует для проникновения в клетку.

Блокируя этот белок, дермцидин лишает вирус возможности слиться с клеточной мембраной (из-за чего и начинается болезнь). Анализ показал, что у людей с более высокой устойчивостью к гриппу даже при контакте с вирусом базовый уровень этого пептида в организме в шесть раз выше, чем у восприимчивых к инфекции.

В отличие от большинства современных лекарств, к которым вирусы быстро вырабатывают устойчивость, дермцидин атакует слабые места вируса, которые почти не меняются от штамма к штамму. Исследователи полагают, что на основе этого природного механизма возможно создать универсальные противовирусные препараты широкого спектра действия.

С помощью генной терапии удалось помочь пациентам с серповидноклеточной анемией

Генная терапия нового поколения практически полностью избавила пациентов от симптомов серповидноклеточной анемии — опасного наследственного заболевания, вызывающего сильные боли и риск ранней смерти. Результаты первой и второй фаз клинических испытаний опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Учёные забирали у пациентов стволовые клетки костного мозга и блокировали в них ген, препятствующий выработке фетального гемоглобина (который обычно производится только у плода в утробе матери). После возвращения модифицированных клеток в организм у пациентов начал вырабатываться нормальный гемоглобин. Такая терапия вернула эритроцитам нормальную форму (при серповидноклеточной анемии эритроциты приобретают форму серпа) и способность эффективно переносить кислород.

В испытании приняли участие 28 человек в возрасте от 12 до 50 лет с тяжёлой формой анемии. После лечения уровень гемоглобина у них поднялся до нормы, а 27 пациентов полностью перестали страдать от закупорки сосудов, которая раньше случалась у них минимум дважды в год. В планах — исследования на больших когортах пациентов. Если лечение окажется успешным, его внедрят в клиническую практику.

Это не первое исследование по генной терапии серповидноклеточной анемии. Такие подходы уже применяли и раньше. Однако новый вариант лечения интересен тем, что он не добавляет в клетки новых генов, а перенастраивает собственные участки ДНК пациента, чтобы организм снова начал вырабатывать защитный фетальный гемоглобин.

Главное в новостях науки за неделю

Важные исследования