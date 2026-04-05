Эти лжедоктора испортят вам здоровье

По разным данным, в России от 300 до 500 тысяч человек называют себя нутрициологами, при этом лишь у малой части есть медицинское образование. Разобрались, что скрывается за словом «нутрициолог», как регулируется эта деятельность и можно ли доверять таким специалистам своё здоровье.

Что такое нутрициология

Это междисциплинарная область. Она изучает не только состав продуктов, но и то, как питательные вещества (нутриенты) взаимодействуют между собой, как они усваиваются и как еда в долгосрочной перспективе влияет на здоровье и качество жизни.

Если диетология — это прикладная медицинская дисциплина, которая изучает принципы рационального питания и лечит с его помощью болезни, то нутрициология шире. Как отдельное направление она начала развиваться в первой половине XX века, когда учёные научились выделять витамины, аминокислоты и поняли, что многие хронические заболевания связаны не только с вирусами и бактериями, но и с питанием.

Нутрициолог и диетолог: в чём разница

Главная путаница происходит из-за смешения этих понятий. В России разница прежде всего в юридической плоскости и зоне ответственности.

Диетолог — это всегда врач. У него есть высшее медицинское образование и специализация. Он имеет право ставить диагнозы, интерпретировать результаты анализов, назначать лечебные протоколы питания, выписывать лекарства и лечить людей с ожирением, диабетом или заболеваниями ЖКТ.

Обзор новых правил здорового питания в 2026 году: ключевые изменения и их научная обоснованность

Нутрициолог — это консультант. Его задача — работа с условно здоровыми людьми. Он помогает выстроить рацион так, чтобы предотвратить проблемы в будущем, наладить режим и сделать питание разнообразным.

Ситуация осложняется тем, что нутрициологи бывают разными:

Врачи-нутрициологи — это медики, которые получили дополнительное образование, чтобы глубже разбираться в теме питания.

— это медики, которые получили дополнительное образование, чтобы глубже разбираться в теме питания. Специалисты без медицинского образования — люди, прошедшие курсы или профессиональную переподготовку.

Именно во второй категории есть самый большой разброс — от специалистов, которые не выходят за рамки своей компетенции и опираются на реальную доказательную базу, до «экспертов» после двухнедельных курсов.

В РФ профессия «нутрициолог» на данный момент официально не закреплена в реестре медицинских специальностей. Это создаёт несколько проблем:

Нет единого стандарта. Пройти курсы и получить документ можно за короткий срок. Качество образования не контролируется.

Юридическая безответственность. Если нутрициолог не врач, он не несёт ответственности за свою деятельность. Она часто трактуется как информационные услуги.

Выход за рамки компетенций. Самая опасная тенденция — когда специалисты без базового образования назначают десятки анализов, БАДов или пытаются лечить хронические заболевания (диабет, гипотиреоз, РПП).

Три метода лечения с недоказанной эффективностью: научный взгляд

В законодательстве нет чёткого механизма, который ограничивал бы консультантов без медицинского образования в советах по БАДам. Советы нутрициолога по приёму добавок юридически приравниваются к консультационным услугам. Если «схема оздоровления» из 20 банок навредит здоровью, привлечь консультанта к ответственности крайне сложно: в договоре такая деятельность часто прописана как просветительская.

Нутрициолог может рекомендовать продукты, богатые магнием, но назначение магния в форме препарата для коррекции дефицита — это уже прерогатива врача, который опирается на лабораторные показатели и клиническую картину.

Зачем нужен магний и где его искать

Как выбрать специалиста

Нутрициология может быть полезной для профилактики и образа жизни, но не заменяет врача и лечение. Выбирайте специалистов осторожно, проверяйте компетенции и всегда сверяйтесь с медицинскими рекомендациями при хронических заболеваниях.

Стоит насторожиться, если нутрициолог:

назначает анализы и берётся их расшифровывать (это работа врача);

отменяет препараты, которые назначил лечащий врач;

настаивает на строгих диетах, предполагающих отказ от глютена или молочных продуктов без медицинских показаний;

продаёт собственные схемы БАДов или даёт промокоды на их покупку — это прямой конфликт интересов.

Главное: нутрициолог может давать рекомендации по питанию, но не лечить

Нутрициология изучает, как питание и нутриенты влияют на здоровье, но не лечит болезни. Подбором питания при заболеваниях занимается диетолог с высшим медицинским образованием. Нутрициологи без медицинского образования могут давать советы по рациону и образу жизни здоровым людям. Однако такие рекомендации юридически считаются информационными услугами. «Красные флаги» — назначение анализов, отмена назначенных врачом препаратов, строгие диеты без показаний, рекомендации БАДов. Выбирайте специалистов осторожно: нутрициология может быть полезна для профилактики, но не заменяет лечение.

