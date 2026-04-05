Эти лжедоктора испортят вам здоровье

Кто такой нутрициолог и когда его советы опасны для здоровья
По разным данным, в России от 300 до 500 тысяч человек называют себя нутрициологами, при этом лишь у малой части есть медицинское образование. Разобрались, что скрывается за словом «нутрициолог», как регулируется эта деятельность и можно ли доверять таким специалистам своё здоровье.
Что такое нутрициология
Это междисциплинарная область. Она изучает не только состав продуктов, но и то, как питательные вещества (нутриенты) взаимодействуют между собой, как они усваиваются и как еда в долгосрочной перспективе влияет на здоровье и качество жизни.
Если диетология — это прикладная медицинская дисциплина, которая изучает принципы рационального питания и лечит с его помощью болезни, то нутрициология шире. Как отдельное направление она начала развиваться в первой половине XX века, когда учёные научились выделять витамины, аминокислоты и поняли, что многие хронические заболевания связаны не только с вирусами и бактериями, но и с питанием.
Нутрициолог и диетолог: в чём разница
Главная путаница происходит из-за смешения этих понятий. В России разница прежде всего в юридической плоскости и зоне ответственности.
Диетолог — это всегда врач. У него есть высшее медицинское образование и специализация. Он имеет право ставить диагнозы, интерпретировать результаты анализов, назначать лечебные протоколы питания, выписывать лекарства и лечить людей с ожирением, диабетом или заболеваниями ЖКТ.
Нутрициолог — это консультант. Его задача — работа с условно здоровыми людьми. Он помогает выстроить рацион так, чтобы предотвратить проблемы в будущем, наладить режим и сделать питание разнообразным.
Ситуация осложняется тем, что нутрициологи бывают разными:
- Врачи-нутрициологи — это медики, которые получили дополнительное образование, чтобы глубже разбираться в теме питания.
- Специалисты без медицинского образования — люди, прошедшие курсы или профессиональную переподготовку.
Именно во второй категории есть самый большой разброс — от специалистов, которые не выходят за рамки своей компетенции и опираются на реальную доказательную базу, до «экспертов» после двухнедельных курсов.
В РФ профессия «нутрициолог» на данный момент официально не закреплена в реестре медицинских специальностей. Это создаёт несколько проблем:
- Нет единого стандарта. Пройти курсы и получить документ можно за короткий срок. Качество образования не контролируется.
- Юридическая безответственность. Если нутрициолог не врач, он не несёт ответственности за свою деятельность. Она часто трактуется как информационные услуги.
- Выход за рамки компетенций. Самая опасная тенденция — когда специалисты без базового образования назначают десятки анализов, БАДов или пытаются лечить хронические заболевания (диабет, гипотиреоз, РПП).
В законодательстве нет чёткого механизма, который ограничивал бы консультантов без медицинского образования в советах по БАДам. Советы нутрициолога по приёму добавок юридически приравниваются к консультационным услугам. Если «схема оздоровления» из 20 банок навредит здоровью, привлечь консультанта к ответственности крайне сложно: в договоре такая деятельность часто прописана как просветительская.
Нутрициолог может рекомендовать продукты, богатые магнием, но назначение магния в форме препарата для коррекции дефицита — это уже прерогатива врача, который опирается на лабораторные показатели и клиническую картину.
Как выбрать специалиста
Нутрициология может быть полезной для профилактики и образа жизни, но не заменяет врача и лечение. Выбирайте специалистов осторожно, проверяйте компетенции и всегда сверяйтесь с медицинскими рекомендациями при хронических заболеваниях.
Стоит насторожиться, если нутрициолог:
- назначает анализы и берётся их расшифровывать (это работа врача);
- отменяет препараты, которые назначил лечащий врач;
- настаивает на строгих диетах, предполагающих отказ от глютена или молочных продуктов без медицинских показаний;
- продаёт собственные схемы БАДов или даёт промокоды на их покупку — это прямой конфликт интересов.
Главное: нутрициолог может давать рекомендации по питанию, но не лечить
Нутрициология изучает, как питание и нутриенты влияют на здоровье, но не лечит болезни. Подбором питания при заболеваниях занимается диетолог с высшим медицинским образованием. Нутрициологи без медицинского образования могут давать советы по рациону и образу жизни здоровым людям. Однако такие рекомендации юридически считаются информационными услугами. «Красные флаги» — назначение анализов, отмена назначенных врачом препаратов, строгие диеты без показаний, рекомендации БАДов. Выбирайте специалистов осторожно: нутрициология может быть полезна для профилактики, но не заменяет лечение.
