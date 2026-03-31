Древняя китайская практика заменит лекарства от давления

Учёные утверждают, что комплекс упражнение может стать альтернативой лекарствам.

Крупное рандомизированное исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии (JACC), показало, что традиционная китайская практика бадуаньцзинь снижает артериальное давление уже через три месяца, а эффект сохраняется не менее года.

Всего 10–15 минут медленных контролируемых движений в день — и давление снижается так же, как при быстрой ходьбе или приёме некоторых препаратов первой линии. К такому выводу пришли учёные из Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине, проведя первое масштабное многоцентровое рандомизированное исследование.

Бадуаньцзинь («Восемь кусков парчи») — это древняя китайская практика, сочетающая:

Выберите врача в вашем городе

по специальности: Кардиолог

медленные плавные движения,

глубокое дыхание,

медитативную концентрацию.

Комплекс состоит из восьми стандартизированных поз, не требует оборудования, специальных помещений или физической подготовки. Его можно выполнять дома, в парке или на работе.

В исследовании участвовали 216 человек в возрасте от 40 лет с артериальным давлением в диапазоне 130–139 мм рт. ст. (гипертония 1-й стадии). Участников разделили на три группы:

практика бадуаньцзинь (5 дней в неделю),

самостоятельные упражнения,

быстрая ходьба.

Результаты через год:

24-часовое систолическое давление снизилось на 3 мм рт. ст.,

давление, измеряемое в клинике — на 5 мм рт. ст. по сравнению с группой самостоятельных упражнений.

По словам авторов работы, эти показатели сопоставимы с эффектом некоторых препаратов первой линии для лечения гипертонии.

Интересно, что участники продолжали получать пользу даже после того, как поддержка была прекращена — это редкость для большинства программ, связанных с образом жизни.

Действие практики может быть сравнимо с лекарствами, но без побочных эффектов. Как отметил главный редактор JACC профессор Харлан Крамхольц из Йельской школы медицины, «величина эффекта сравнима с той, что наблюдалась в знаковых исследованиях лекарств, но достигнута без медикаментов, затрат или побочных эффектов».

Высокое артериальное давление остаётся одним из главных предотвратимых факторов сердечно-сосудистых заболеваний во всём мире. Многие люди не могут поддерживать регулярные тренировки из-за нехватки времени, оборудования или мотивации. В таких условиях простые немедикаментозные методы могу стать хорошим решением.

Нужно ли снижать давление, если самочувствие хорошее — отвечает врач