Учёные раскрыли, какие тренировки помогут отсрочить смерть
Международная группа учёных выяснила, что для снижения риска серьёзных заболеваний важна не только продолжительность тренировок, но также их интенсивность. Более высокая доля интенсивной активности в повседневной жизни связана с заметным снижением рисков для здоровья.
Новое масштабное исследование, опубликованное сегодня в авторитетном журнале European Heart Journal, меняет привычный взгляд на физическую активность. Ученые из Китая и Европы показали: польза тренировок зависит не только от длительности, но и от интенсивности нагрузки.
Исследователи проанализировали данные 96 408 человек из проекта UK Biobank. Участники носили на запястье акселерометры в течение недели, что позволило учё ным получить точные данные об их активности, включая кратковременные всплески движений (например, быстрый подъём по лестнице), которые люди часто не учитывают.
За участниками наблюдали в течение девяти лет, отслеживая развитие таких заболеваний, как деменция, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, аритмия, хронические болезни почек и печени, а также воспалительные и респираторные заболевания.
Результаты показали, что люди, у которых доля интенсивных нагрузок (тех, что вызывают одышку) в общей структуре активности была выше, имели значительно более низкие риски.
- Риск развития деменции был ниже на 63%.
- Риск диабета 2 типа снижался на 60%.
- Вероятность преждевременной смерти была ниже на 46%.
«Наши выводы позволяют сделать рекомендации по физической активности более персонализированными. Сейчас фокус в основном на том, сколько времени человек тратит на спорт. Мы показали, что как он это делает, имеет не меньшее значение», — резюмирует ведущий автор исследования профессор Миньсюэ Шэнь из Центрального Южного университета (Китай).
Исследователи напоминают, что интенсивная активность может подходить не всем. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, перед началом любых упражнений следует проконсультироваться с врачом. Однако даже в этих случаях любое увеличение подвижности, адаптированное к индивидуальным возможностям, будет полезным.
Важно. Это наблюдательное исследование, оно показывает ассоциации, а не причинно-следственные связи.
