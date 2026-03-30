Международная группа учёных выяснила, что для снижения риска серьёзных заболеваний важна не только продолжительность тренировок, но также их интенсивность. Более высокая доля интенсивной активности в повседневной жизни связана с заметным снижением рисков для здоровья.

Новое масштабное исследование, опубликованное сегодня в авторитетном журнале European Heart Journal, меняет привычный взгляд на физическую активность. Ученые из Китая и Европы показали: польза тренировок зависит не только от длительности, но и от интенсивности нагрузки.

Исследователи проанализировали данные 96 408 человек из проекта UK Biobank. Участники носили на запястье акселерометры в течение недели, что позволило учё ным получить точные данные об их активности, включая кратковременные всплески движений (например, быстрый подъём по лестнице), которые люди часто не учитывают.

За участниками наблюдали в течение девяти лет, отслеживая развитие таких заболеваний, как деменция, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, аритмия, хронические болезни почек и печени, а также воспалительные и респираторные заболевания.

Результаты показали, что люди, у которых доля интенсивных нагрузок (тех, что вызывают одышку) в общей структуре активности была выше, имели значительно более низкие риски.

Риск развития деменции был ниже на 63%.

Риск диабета 2 типа снижался на 60%.

Вероятность преждевременной смерти была ниже на 46%.

«Наши выводы позволяют сделать рекомендации по физической активности более персонализированными. Сейчас фокус в основном на том, сколько времени человек тратит на спорт. Мы показали, что как он это делает, имеет не меньшее значение», — резюмирует ведущий автор исследования профессор Миньсюэ Шэнь из Центрального Южного университета (Китай).

Исследователи напоминают, что интенсивная активность может подходить не всем. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, перед началом любых упражнений следует проконсультироваться с врачом. Однако даже в этих случаях любое увеличение подвижности, адаптированное к индивидуальным возможностям, будет полезным.

Важно. Это наблюдательное исследование, оно показывает ассоциации, а не причинно-следственные связи.

