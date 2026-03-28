Стало известно, кому категорически нельзя отказываться от мяса

Кроме того, учёные определили лучшее время для занятий спортом и рассказали, чем так полезны молочные продукты.

Носителям «гена Альцгеймера» нужно есть больше мяса

К такому выводу пришли учёные из Каролинского института (Швеция), проанализировав данные более 2 тысяч человек в течение 15 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Учёные обнаружили, что у носителей варианта гена APOE4 (генетический риск для болезни Альцгеймера) низкий уровень потребления мяса был связан с увеличением риска болезни Альцгеймера в два раза. А вот у представителей этой же группы, чей рацион содержал минимум 870 граммов мяса в неделю, повышенного риска не наблюдалось. Скорость их когнитивного снижения была такой же, как и у людей без гена APOE4. Исследователи подчёркивают, что работа наблюдательная и не показывает прямых причинно-следственных связей.

Важно. Ключевым условием было качество продукта. Пользу приносило цельное необработанное мясо, в то время как обилие переработанных мясных изделий (колбас и сосисок) негативно сказывалось на работе мозга у всех участников.

Авторы работы предполагают, что носители APOE4 могут иметь иные пищевые потребности из-за эволюционных особенностей. Этот вариант гена считается самым древним и возник в период, когда предки человека питались преимущественно животной пищей.

Пользуйтесь удобными и выгодными сервисами для здоровья.

Приготовление еды снижает риск деменции

Приготовление еды дома хотя бы раз в неделю может снизить риск развития деменции у пожилых людей почти на 30%. К такому выводу пришли японские учёные в ходе шестилетнего наблюдательного исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.

Исследователи проанализировали данные почти 11 тысяч участников старше 65 лет. Оказалось, что процесс приготовления пищи — неплохой когнитивный стимул. Так, кулинария требует планирования, мелкой моторики и концентрации, что поддерживает нейронные связи в тонусе.

Самый хороший результат показали те, кто раньше почти не готовил.

У пожилых «начинающих кулинаров» риск слабоумия оказался ниже на целых 70% (по сравнению с теми, кто не готовит). Даже если готовить всего лишь раз в неделю, риск развития деменции снижается на 23% у мужчин и на 27% у женщин.

Точные причины такого эффекта неизвестны, поскольку исследование носило наблюдательный характер. Авторы исследования в своих выводах подчёркивают, что пожилым людям важно создать условия, которые бы мотивировали их готовить еду.

Учёные выяснили, как нужно готовить картофель, чтобы избежать резких скачков сахара

Употребление недоготовленного, твёрдого картофеля поможет предотвратить резкие скачки глюкозы. К такому выводу пришли китайские учёные, опубликовав исследование в журнале Nutrients.

Исследователи сравнили реакцию организма добровольцев на три типа гарниров:

чистый рис;

рис с мягким отварным картофелем;

рис с твёрдым, слегка недожаренным картофелем.

Выяснилось, что именно твёрдая текстура картофеля замедляет расщепление крахмала. В таком продукте сохраняется больше резистентного крахмала, который не превращается в сахар быстро, а служит пищей для полезных бактерий в кишечнике.

Исследование показало, что замена части риса твёрдым картофелем не только стабилизирует уровень глюкозы, но и улучшает чувствительность к инсулину в течение двух часов после еды.

Авторы работы отмечают, что метод приготовления критически меняет гликемические свойства овоща. Так, гликемический индекс твёрдого картофеля составляет около 56, тогда как у мягкого он повышается до 83.

07:00 — лучшее время для спорта

Физическая активность ранним утром может сильнее снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чем тренировки в другое время. Об этом заявили учёные из Гарвардской медицинской школы, представив результаты масштабного исследования на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии (ACC.26).

Исследователи проанализировали данные почти 14,5 тысячи человек, используя показатели фитнес-браслетов. Выяснилось, что по сравнению с вечерними тренировками утренние занятия спортом (с 07:00 до 08:00) снижают риски развития:

ишемической болезни сердца на 31%,

ожирения на 35%,

диабета 2-го типа на 30%,

гипертонии на 18%.

Исследование носило наблюдательный характер, без установления причинно-следственных связей.

Учёные объясняют этот эффект особенностями биологических ритмов. Утром чувствительность к инсулину выше, а уровень кортизола естественным образом растёт, подготавливая организм к нагрузкам. Кроме того, тренировки натощак способствуют более активному сжиганию жира.

Молочные продукты снижают риск развития метаболического синдрома

К такому выводу пришли авторы масштабного метаанализа, опубликованного в журнале Nutrients, изучив данные более 200 тысяч взрослых участников из разных стран.

Исследователи обнаружили, что каждые дополнительные 100 мг кальция в день снижают риск метаболического синдрома на 2%, а одна порция молочных продуктов — на 8%. Самый выраженный защитный эффект наблюдался при потреблении около 500 мг кальция или двух порций молочных продуктов в сутки.

Примечательно, что эта связь оказалась сильнее у женщин, чем у мужчин. Кальций помогает организму лучше контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и липидный профиль.

Исследователи подчёркивают, что молочные продукты (особенно кисломолочные) можно рассматривать как один из элементов профилактики диабета и болезней сердца. При этом авторы исследования отмечают необходимость более крупных работ для установления причинно-следственной связи.

Главное о новостях науки за неделю

Домашнее приготовление пищи снижает риск деменции у пожилых, а для носителей «гена Альцгеймера» критически важным оказалось употребление качественного мяса. А вот картофель лучше слегка недоготовить. В таком виде он не приводит к резким скачкам сахара в крови.

Учёные также подтвердили пользу молочных продуктов для профилактики метаболического синдрома. Хорошие новости для любителей утренних занятий спортом. Физические нагрузки в 7–8 часов утра оказались самыми полезными для здоровья.

