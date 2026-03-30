Врачи назвали 4 привычки, которые убьют спину

Спина — одна из самых сложных и одновременно уязвимых частей тела. Это многослойная конструкция из сотен мышц и множества нервных узлов, которая ежедневно испытывает большую нагрузку. Разобрались, какие привычки незаметно могут навредить спине.

Сидеть подолгу без движения

Даже удобная поза перестаёт быть полезной, если сохранять её слишком долго. Длительное сидение связывают с ростом риска боли в пояснице, а статическая нагрузка усиливает мышечную усталость и дискомфорт. Кроме того, у межпозвонковых дисков нет собственного кровоснабжения. Питательные вещества попадают туда не через кровь, а из окружающих тканей. Регулярное движение может способствовать этим процессам, однако точное влияние повседневной активности на питание дисков ещё изучается. Поэтому для спины важна не столько идеальная осанка, сколько регулярная смена положения.

На практике это означает, что во время работы стоит периодически вставать, немного двигаться и чередовать позы сидя и стоя, не дожидаясь появления выраженного напряжения или боли.

Постоянно смотреть в телефон, опустив голову

Когда человек наклоняет голову вперёд, мышцы и связки шеи сильно растягиваются. Это создаёт дополнительную нагрузку на позвоночник. Исследование, опубликованное в Gait & Posture, показало, что использование смартфона связано с увеличением изгиба в грудном отделе, наклона туловища вперёд и изменениями прогиба в пояснице, то есть меняется механика не только шеи, но и всей спины. В другой работе отмечается, что у пользователей смартфонов среди частых зон боли отмечалась в том числе поясница.

Поэтому при использовании телефона полезно чаще поднимать экран ближе к уровню глаз, не задерживаться долго в одной позе и регулярно менять положение тела.

Спать на животе

Сон на животе многим кажется удобным, но именно эта поза чаще заставляет шею часами оставаться в повороте, а поясницу — в избыточном прогибе. Обзоры исследований показывают, что сон на животе может повышать риск возникновения болей в пояснице из-за нагрузки на шею и поясничный отдел, а поза на боку в целом более щадящая для позвоночника.

Поэтому при склонности к боли в спине обычно рекомендуют выбирать более нейтральные положения. При этом важна не только поза, но и поверхность для сна: систематический обзор, опубликованный в Journal of orthopaedics and traumatology, показал, что матрас средней жёсткости чаще лучше поддерживает позвоночник, комфорт, качество сна, чем слишком мягкие или слишком жёсткие варианты. Однако оптимальная жёсткость остаётся индивидуальной и может различаться у разных людей.

Поднимать тяжести в глубоком наклоне и далеко от тела

Главный риск для спины кроется не в массе груза, а в нарушении механики движения. Чем дальше предмет от тела, тем сильнее нагрузка на поясницу.

Актуальные данные уточняют традиционные рекомендации по технике подъёма тяжестей: универсального правильного способа нет. Исследования показывают, что разные техники (включая подъём с преобладанием работы ног или спины) не показывают значимых различий в риске боли в пояснице и их эффективность зависит от веса груза и физической формы.

Надёжнее придерживаться базовых принципов: максимально приближать груз к корпусу, сгибать ноги, избегать рывков и не поднимать тяжести из неудобных, скрученных положений, особенно на фоне мышечного утомления.

Главное о привычках для здоровой спины

Для здоровья спины опаснее всего не одна неправильная поза, а привычка застывать в ней часами. Позвоночник лучше переносит разнообразие движений, умеренную активность и распределённую нагрузку, чем статичность, асимметрию и повторяющееся перенапряжение. Поэтому лучшая профилактика — чаще менять положение тела, не «зависать» в телефоне нагнувшись, выбирать безопасные для спины позы для сна и поднимать тяжести, соблюдая безопасную технику.

Не терпите боль. Если у вас появились проблемы со спиной, обратитесь к врачу.