Помогает ли детокс на соках и травах очистить организм от токсинов: разбор

Короткий ответ: детокс на соках или ещё чём-либо не чистит печень и кишечник. Сама концепция подобных чисток признана неэффективной и бессмысленной.

Как в медицину проникли термины из металлургии

Основная проблема детокс-программ заключается в подмене понятий. Сторонники альтернативной медицины часто говорят об очищении от «шлаков», однако этот термин заимствован из металлургии (так называют отходы производства) и к человеческому организму неприменим. Науке неизвестна химическая формула «шлаков» или механизмы их накопления в органах.

Токсины — реальные вещества с известными свойствами, однако организм здорового человека справляется с ними самостоятельно без помощи специальных питьевых диет и ограничений.

Как организм выводит токсины

Система детоксикации давно отлажена эволюцией. У человека и так есть всё для выведения ненужных или вредных веществ: печень, почки, кишечник, лёгкие, кожа. Этот процесс идёт непрерывно. Организм вырабатывает нужные ферменты, очищает кровь, образует мочу и запускает потоотделение. Поэтому Британская ассоциация диетологов называет идею искусственной детоксикации «полной чушью».

Что говорят исследования

Популярные детокс-средства, например, отвар расторопши, в исследованиях на людях показали эффект, сравнимый с плацебо. Некоторые учёные прямо заявляют, что принципы детоксикации не имеют научного смысла, и нет никаких клинических доказательств в их поддержку.

Вместо ожидаемой пользы строгие диеты на соках могут нанести организму вред:

Дефицит питательных веществ. Ограничительные диеты могут спровоцировать нехватку белка, микронутриентов и электролитов. Побочные эффекты, такие как усталость, головные боли, тошнота, бессонница и тревожность, часто выдаются за признаки «выхода токсинов из организма». Однако на самом деле эти симптомы следствие дефицита.

Слабительный эффект. Большинство рекламируемых «очищающих» соков и коктейлей работают как мочегонные или слабительные средства, создавая лишь видимость «очищения» кишечника.

Психологические риски. Подобные программы связаны с риском развития расстройств пищевого поведения и провоцируют переедание после завершения курса.

Осложнения. Детокс-компоненты могут вступать в реакцию с лекарствами и химическими веществами. В медицинской литературе описан случай, когда 19-летний студент попал в реанимацию, после попытки очистить организм от наркотиков напитком из трав.

Программы детокса на соках — больше маркетинг, чем помощь организму. Для поддержания здоровья достаточно полагаться на естественные механизмы детоксикации и не прибегать к потенциально опасным и научно не обоснованным методам чистки.

