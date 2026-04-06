Названы 5 фактов об иммунитете, которые помогут не заболеть

Можно ли укрепить иммунитет? Сколько раз в год нормально болеть? Как сон влияет на защиту от инфекций. Разобрали 5 фактов об иммунной системе, которые помогут лучше понять, как организм защищается от вирусов и бактерий и чем ему можно помочь.

© Рамблер

Понятия «укрепление иммунитета» не существует

Вместо этого в доказательной медицине говорят о поддержании физиологической работы системы. Попытки искусственно «поднять» или усилить иммунитет могут быть опасны: слишком активная система перестаёт отличать «своих» от «чужих». Если есть генетическая предрасположенность, это может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка или ревматоидный артрит.

Кишечник — крупнейший орган иммунной системы

Именно в нем сосредоточено около 70% иммунных клеток организма. Поэтому для защиты крайне важна здоровая микрофлора, которую поддерживают клетчатка (её много в овощах) и пробиотики (например, из квашеной капусты или йогурта).

Частые простуды — это не признак слабого иммунитета, а его тренировка

В норме взрослый человек может болеть ОРВИ 2–4 раза в год, а ребенок, который ходит в детский сад — до 8–10 раз. Это показатель активного контакта с вирусами и процесса формирования иммунологической памяти, а не плохой работы защитных сил.

Спорт помогает клеткам иммунитета перемещаться

Регулярная нагрузка улучшает кровообращение, благодаря чему защитные клетки быстрее двигаются по организму. Исследования подтверждают, что физическая активность связана с уменьшением риска инфекционных заболеваний на 31%.

Иммунитет активно работает во время сна

В период ночного отдыха в организме вырабатываются цитокины — специальные белки, которые помогают бороться с инфекциями и воспалениями. Недостаток сна, наравне с хроническим стрессом, может быть одной из причин, мешающих организму эффективно справляться с болезнями.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.