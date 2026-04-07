Обычная боль в спине скрывала опасную болезнь, которая пожирает кости

Боль в спине — одна из самых частых жалоб на приёме у невролога.Чаще всего это растяжение мышц или связок, которое проходит за несколько недель. Однако бывают исключения. В журнале Orthopedic Reviews описан случай, когда за болью в спине скрывалась редкая и коварная болезнь.

В отделение неотложной помощи в США обратился 53-летний мужчина с сильной болью в средней части спины (в районе грудного отдела). За две недели до этого он уже приходил к врачам с той же проблемой. Тогда медики решили, что это обычная мышечно-скелетная боль, укололи ему обезболивающие и отправили домой. Укол на время помог, но вскоре боль вернулась с новой силой.

При повторном визите пациент не жаловался на лихорадку, озноб или проблемы с мочеиспусканием, поэтому причин подозревать инфекцию не было. Однако его медицинская история была непростой: в прошлом мужчина перенес инсульт, страдал диабетом (который не лечил) и имел многолетний опыт употребления внутривенных наркотиков.

Несмотря на нормальную температуру и отсутствие новых неврологических нарушений, врачи обратили внимание на острую болезненность при простукивании позвонков. Компьютерная томография (КТ) подтвердила худшие опасения: у мужчины обнаружили признаки дисцита-остеомиелита — инфекционного поражения межпозвонкового диска и соседних позвонков. При этом заболевании бактерии (чаще всего стафилококки) попадают в костную ткань и разрушают её. Без лечения может начаться гнойный процесс и возможен летальный исход.

Остеомиелит встречается очень редко (около 5 случаев на 100 000 человек), и его часто путают с радикулитом или растяжением, так как у многих пациентов нет ни лихорадки, ни плохих анализов крови. В этом коварство болезни. Поэтому если боль в спине не проходит, а в анамнезе есть диабет или перенесённые инфекции, это повод для максимально глубокого обследования.

