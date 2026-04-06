В Китае мужчина 2 года кашлял из‑за куриной кости в лёгком

В Китае мужчина начал отхаркивать кровью. Его безуспешно лечили от болезни курильщика и подозревали туберкулёз и рак. Но причина была в происшествии на праздничном обеде двухлетней давности.

Описание необычного клинического случая опубликовано в журнале Respiratory Medicine Case Reports. В больницу обратился 53-летний мужчина с длительным стажем курения в прошлом и сахарным диабетом 2-го типа. Пациент жаловался на сильный кашель с мокротой и кровохарканье. Несмотря на то, что он бросил курить два года назад, симптомы усиливались. В больнице заподозрили хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) и назначили лечение. Ингалятор помогал добиться небольшого облегчения, но кашель не проходил, а вскоре состояние пациента ухудшилось. К кашлю добавились одышка и стеснение в груди.

На компьютерной томографии врачи обнаружили воспаление и спадение участка лёгкого, а также полость в правой верхней доле. Среди возможных причин предполагали туберкулёз или опухоль. Однако бронхоскопия (исследование дыхательных путей с помощью гибкого шланга с камерой) показала, что оба диагноза неверны.

Во время осмотра медики увидели желтовато-белый объект, блокирующий бронх. Выяснилось, что это куриная кость, которая обросла грануляционной тканью (защитными наростами). После тщательного расспроса пациент вспомнил, что два года назад на праздничном обеде он поперхнулся куриной костью. Как раз после этого у него начались первые симптомы. Он посчитал, что это из-за сигарет, поэтому и бросил курить.

Достать кость получилось не сразу. Она сильно вросла в ткани, и слизистая начинала кровоточить при попытках извлечь её. Хирургам пришлось удалять её под общим наркозом специальными щипцами. Это была куриная кость размером 0,6×1,2 см. Сразу после операции кашель прекратился, а через год наблюдения пациент был полностью здоров.

Это не единственный случай, когда инородное тело маскировалось под туберкулёз или рак лёгких. Например, в литературе описан случай, когда у 56-летней женщины подозревали рецидив рака лёгкого, а это оказалась застрявшая в бронхах арбузная семечка. Сложность в том, что инородные тела вроде косточек или семечек часто не видны на рентгене и КТ, а симптомы очень похожи на другие заболевания лёгких.

