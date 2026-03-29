Учёные: всего 200 граммов бактерий управляют вашим здоровьем

Микробы кишечника — один из важнейших факторов здоровья человека. Они влияют на работу внутренних органов и на эмоциональное состояние. Разобрались, как работают кишечные бактерии и почему так важно есть клетчатку.

© KrisCole/iStock.com

Микробиом кишечника — это сообщество микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт. Отметим, что речь тут идёт не только о бактериях, но и о вирусах, грибках и простейших.

Эти микроорганизмы выделяют вещества, которые по-разному могут влиять на здоровье. Поэтому кишечный микробиом — предмет многочисленных исследований.

Из чего состоит микробиом кишечника

«Взвесить» кишечную микробиоту оказалось непросто. Долгое время считалось, что общая масса микробов кишечника — около 2 кг. Однако это значение было пересмотрено на порядок. Согласно данным, которые приводят в PLOS Biology, кишечный микробиом весит всего около 200 граммов.

Более 90% кишечного микробиома составляют бактерии четырёх типов:

Firmicutes,

Bacteroidetes,

Actinobacteria,

Proteobacteria.

Firmicutes, Bacteroidetes — главные «рабочие» бактерии. Они помогают расщеплять сложные компоненты пищи и участвуют в образовании полезных метаболитов.

В меньшем количестве присутствуют Actinobacteria, к которым относятся бифидобактерии, и Proteobacteria, среди представителей которых есть и условно-патогенные микробы.

Для поддержания здоровья крайне важен микробный баланс. Например, рост доли Proteobacteria чаще ассоциируется с воспалительными процессами.

Как формируется микробиом

Микробиом начинает формироваться с самых ранних этапов жизни, а затем меняется под влиянием факторов окружающей среды. Особенно важную роль играет питание. Его считают одним из главных факторов, формирующих микробиоту на протяжении всей жизни.

На состав микробиома также сильно влияют лекарства, в частности антибиотики. Таким образом, микробиом — это постоянно меняющееся сообщество, которое перестраивается в ответ на образ жизни.

Бактерии наносят ответный удар: чем будут лечить инфекции, когда антибиотики перестанут работать

Функции кишечного микробиома

Микробиом помогает переваривать те компоненты пищи, которые человек сам расщепляет плохо. Прежде всего это пищевые волокна (клетчатка). В результате бактериальной ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты — ацетат, пропионат и бутират. Эти вещества положительно влияют на обмен веществ и помогают поддерживать состояние кишечной стенки.

Кишечные микробы также участвуют в синтезе витаминов, в частности витамина K и некоторых витаминов группы B. В обзорном исследовании, опубликованном в PLOS Pathogens, говорится, что кишечный микробиом синтезирует до 30% от суточной потребности этих витаминов.

Ещё одна важная функция микробиома — иммунная регуляция. Известно, что полезные бактерии:

защищают кишечник от патогенов;

тренирует иммунную систему;

участвует в регуляции воспалительных реакций.

Таким образом, микробиом — это активный участник пищеварения, обмена веществ и иммунной защиты.

Как микробиом влияет на здоровье

Состояние микробиома связано не только с пищеварением, но и с риском многих заболеваний. Нарушение его состава и функций (то есть дисбиоз) связывают с:

ожирением;

сахарным диабетом 2-го типа;

аллергией;

воспалительными заболеваниями.

Примечательно, что микробиом влияет не только на тело, но и на психику. Это воздействие реализуется через ось «кишечник — мозг». Так, микробы кишечника могут влиять на мозг через:

блуждающий нерв, соединяющий кишечник с мозгом;

синтез веществ, которые с током крови попадают в мозг;

регуляцию воспаления (которое в том числе может спровоцировать болезни нервной системы).

Поэтому сегодня микробиоту рассматривают как один из факторов психических расстройств (тревоги, депрессии) и таких тяжёлых заболеваний, как эпилепсия и болезнь Альцгеймера.

Открытия недели: из-за жирной еды бактерии из кишечника путешествуют в мозг

Как поддерживать здоровый микробиом

Поскольку это сравнительно новое направление в науке и медицине, пока общепринятых рекомендаций нет. Точно известно, что состав кишечной микробиоты во многом зависит от питания. Рацион должен быть разнообразным, с достаточным количеством пищевых волокон — основного субстрата для полезных бактерий. Согласно нынешним рекомендациям, в сутки взрослому человеку нужно съедать около 30 граммов клетчатки.

Возможно, полезными для микробиома будут пробиотики — живые культуры полезных бактерий, которые, например, содержатся в кисломолочных продуктах. Однако данные относительно пользы пробиотиков неоднородны, поэтому учёные тут не делают однозначных выводов.

Ещё одно важное условие — избегать бесконтрольного приёма лекарств, особенно антибиотиков. Эти препараты должен назначать только врач.

Выбирайте решения для физического и финансового здоровья.

Перспективы исследований

В последние годы виден бум в области исследования микробиома. Только за прошлый год было опубликовано больше 17 тысяч исследований, посвящённых микрофлоре кишечника. Среди перспективных направлений:

трансплантация фекальной микробиоты;

целевые пробиотики;

использование метаболитов бактерий в терапевтических целях.

Вероятно, в будущем микробиом (как и генетика) станет одной из составляющих персонализированной медицины. Врачи будут учитывать состав микрофлоры кишечника пациента для подбора оптимального лечения того или иного заболевания.

Главное о микробиоме кишечника

Кишечный микробиом — это сложная экосистема, которая участвует в пищеварении, синтезе некоторых витаминов, поддержании иммунитета и других жизненно важных процессах. Состояние микрофлоры кишечника во многом зависит от питания, лекарств и образа жизни.

Установлено, что микробиом влияет не только на кишечник, но и на риск хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, аллергия и даже эпилепсия. Один из самых эффективных способов поддерживать оптимальный микробный баланс — есть разнообразную пищу с достаточным количеством клетчатки.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Важные исследования