Терапевт назвала сигналы того, что организм работает на износ

Здоровье — это не только отсутствие диагнозов, но и внутренний ресурс: физический, психический и эмоциональный. Контролировать его помогают регулярные профилактические осмотры, однако организм и сам подаёт сигналы, справляется он с нагрузкой или работает на износ. Терапевт Наталья Матвеева рассказала «Рамблеру», на какие признаки стоит обратить внимание.

© ilona titova/iStock.com

Самостоятельно понять на 100%, здоровы ли вы, невозможно: многие болезни могут долго протекать почти без симптомов. Например, повышенное давление часто не даёт о себе знать, ранние стадии хронической болезни почек остаются незамеченными, а преддиабет может годами развиваться без явных признаков. Именно поэтому так важны диспансеризация, профилактические осмотры и рутинные анализы. Они помогают вовремя заметить скрытые нарушения.

Три базовых признака здоровья

«Основной показатель здоровья — это высокая адаптивность, то есть способность организма гибко подстраиваться под внешние и внутренние изменения. Для первичной оценки этого ресурса терапевт смотрит на три сферы. Если они стабильны без поддерживающей терапии (таблеток, стимуляторов), то, скорее всего, организм функционирует нормально». Матвеева Наталья врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Тонус и восстановление. Важен не факт отсутствия усталости, а скорость восстановления. Если после 7–8 часов сна человек просыпается отдохнувшим, а одышка, например после подъёма на 5-й этаж, проходит за 1–2 минуты, это косвенный признак хорошего адаптивного ресурса.

Сон. Здоровым считается засыпание за 15–30 минут, отсутствие частых пробуждений (допустимо одно краткое для похода в туалет) и чувства разбитости по утрам. Человек не должен зависеть от стимуляторов днём и снотворных ночью.

Пищеварение. Это важный маркер общего состояния здоровья. Норма — это отсутствие регулярного выраженного вздутия, регулярный безболезненный стул (от 3 раз в день до 3 раз в неделю) и отсутствие изжоги.

Внешние маркеры нарушений

«Организм может долго компенсировать сбои. Поэтому дефициты и гормональные нарушения не всегда проявляются резко. Сначала страдают менее важные функции, а человек может списывать изменения на усталость или характер. Есть несколько сигналов, на которые стоит обратить внимание», — говорит врач-терапевт.

Странные пищевые желания

Тяга к мелу, льду, глине, сырому тесту — не просто причуда. Иногда такие изменения вкуса могут быть связаны с дефицитом железа.

Проблемы с терморегуляцией

Если человеку постоянно холодно, когда окружающим тепло (или, наоборот, есть обильная потливость при минимальной нагрузке), это может быть сбой терморегуляции, характерный для заболеваний щитовидной железы или вегетативной дисфункции.

© YaroslavKryuchka/iStock.com

Волосы, ногти, язык

Если волосы стали расти медленнее, сильнее секутся или заметно истончились, а ногти — ломаться, истончаться или менять форму, это тоже может быть сигналом дефицитов.

Отпечатки зубов по краям языка могут быть признаком гипотиреоза или нехватки витаминов группы B и железа. Ярко-красный, словно лакированный, язык — ещё один сигнал, который может сопровождать дефицит витамина B12 или железа.

Изменение формы ногтей

Так называемые часовые стёкла и барабанные палочки, когда ногти становятся более выпуклыми, а кончики пальцев утолщаются, — это тревожный признак, который не стоит игнорировать. Даже если человек не курит и не жалуется на кашель, такой признак — повод проверить лёгкие и сердце.

Кожа

Сухая, шелушащаяся кожа, особенно в области ладоней и стоп, может быть связана с гипотиреозом или дефицитом витамина А.

Тёмные бархатистые участки кожи в складках шеи или подмышек — так называемый чёрный акантоз — считаются одним из возможных маркеров инсулинорезистентности.

Если на скулах и переносице появляется стойкое покраснение, напоминающее бабочку, такой симптом может быть поводом исключить системные заболевания соединительной ткани.

Склеры или белки глаз

Голубоватый оттенок склер — редкий, но заметный признак, который может встречаться при некоторых нарушениях соединительной ткани, а иногда и при дефиците железа.

Лёгкая желтизна белков глаз, в том числе в уголках, — повод обратить внимание на обмен билирубина и проверить печень.

Как понять, когда пора к врачу

«Грань между обычной усталостью, стресс-ассоциированными симптомами и состоянием, которое требует внимания врача, обычно определяется по двум критериям: насколько симптомы зависят от отдыха и насколько они конкретны и повторяются», — поясняет терапевт.

© KLH49/iStock.com

Информационная и эмоциональная перегрузка

Обычно она проявляется так: человек устал, но не может расслабиться; хочет спать, но долго не засыпает; чувствует себя раздражённым и «разобранным», а ясность в голове возвращается только к вечеру. Часто в таком состоянии появляются поверхностный сон, ощущение внутреннего напряжения и трудности с концентрацией. Если причина действительно в перегрузке, самочувствие заметно улучшается после нескольких дней полноценного отдыха и снижения потока информации.

Симптомы стресса

Иногда напряжение проявляется не только тревогой или раздражительностью, но и физическими симптомами, которые постоянно меняются: сегодня это тяжесть в груди, завтра — ком в горле, потом — спазмы в животе или ощущение нехватки воздуха. Такие симптомы могут усиливаться на фоне тревоги и обычно не связаны с физической нагрузкой или, например, с приёмом пищи. Это не значит, что их нужно игнорировать, но и автоматически считать опасной болезнью тоже не стоит.

Нервное истощение

Это уже не просто усталость к вечеру, а ощущение, что не тянет сама нервная система. Становится трудно долго удерживать внимание, появляется туман в голове, сложно читать, следить за сюжетом фильмов или выполнять задачи, которые раньше давались без усилий. Если такая апатия и когнитивная усталость держатся неделями, то это повод обратиться к специалисту.

В этих случаях обращаться к врачу нужно обязательно:

Болит строго в одной зоне — например, под правым ребром, в центре груди или в конкретном суставе.

— например, под правым ребром, в центре груди или в конкретном суставе. Симптом возникает закономерно — после еды, при физической нагрузке, в положении лёжа — или будит ночью.

— после еды, при физической нагрузке, в положении лёжа — или будит ночью. Самочувствие не улучшается даже через 7–10 дней нормального сна, снижения нагрузки и отдыха.

«Отдельный "красный флаг" — боль, которая регулярно прерывает сон. Такой симптом нельзя списывать на усталость или стресс, особенно если он повторяется», — заключает Наталья Матвеева.

Главное о маркерах здоровья и болезней

Многие болезни и дефицитные состояния долго протекают без явных симптомов, поэтому диспансеризация, профилактические осмотры и базовые анализы остаются обязательными. Косвенно о хорошем состоянии организма могут говорить нормальное восстановление после привычной нагрузки, качественный сон, стабильное пищеварение и отсутствие постоянной потребности в стимуляторах или лекарствах. Насторожить должны необычные пищевые желания, постоянная зябкость или потливость, изменения кожи, ногтей, языка и другие новые внешние признаки.

Текст проверила врач-терапевт сети клиник «Семейная» Наталья Матвеева, стаж 14 лет.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

