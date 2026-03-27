Терапевт назвала сигналы того, что организм работает на износ

Как понять, что вы здоровы: терапевт назвала три признака
Здоровье — это не только отсутствие диагнозов, но и внутренний ресурс: физический, психический и эмоциональный. Контролировать его помогают регулярные профилактические осмотры, однако организм и сам подаёт сигналы, справляется он с нагрузкой или работает на износ. Терапевт Наталья Матвеева рассказала «Рамблеру», на какие признаки стоит обратить внимание.
Самостоятельно понять на 100%, здоровы ли вы, невозможно: многие болезни могут долго протекать почти без симптомов. Например, повышенное давление часто не даёт о себе знать, ранние стадии хронической болезни почек остаются незамеченными, а преддиабет может годами развиваться без явных признаков. Именно поэтому так важны диспансеризация, профилактические осмотры и рутинные анализы. Они помогают вовремя заметить скрытые нарушения.
Три базовых признака здоровья
«Основной показатель здоровья — это высокая адаптивность, то есть способность организма гибко подстраиваться под внешние и внутренние изменения. Для первичной оценки этого ресурса терапевт смотрит на три сферы. Если они стабильны без поддерживающей терапии (таблеток, стимуляторов), то, скорее всего, организм функционирует нормально».Матвеева Натальяврач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
- Тонус и восстановление. Важен не факт отсутствия усталости, а скорость восстановления. Если после 7–8 часов сна человек просыпается отдохнувшим, а одышка, например после подъёма на 5-й этаж, проходит за 1–2 минуты, это косвенный признак хорошего адаптивного ресурса.
- Сон. Здоровым считается засыпание за 15–30 минут, отсутствие частых пробуждений (допустимо одно краткое для похода в туалет) и чувства разбитости по утрам. Человек не должен зависеть от стимуляторов днём и снотворных ночью.
- Пищеварение. Это важный маркер общего состояния здоровья. Норма — это отсутствие регулярного выраженного вздутия, регулярный безболезненный стул (от 3 раз в день до 3 раз в неделю) и отсутствие изжоги.
Внешние маркеры нарушений
«Организм может долго компенсировать сбои. Поэтому дефициты и гормональные нарушения не всегда проявляются резко. Сначала страдают менее важные функции, а человек может списывать изменения на усталость или характер. Есть несколько сигналов, на которые стоит обратить внимание», — говорит врач-терапевт.
Странные пищевые желания
Тяга к мелу, льду, глине, сырому тесту — не просто причуда. Иногда такие изменения вкуса могут быть связаны с дефицитом железа.
Проблемы с терморегуляцией
Если человеку постоянно холодно, когда окружающим тепло (или, наоборот, есть обильная потливость при минимальной нагрузке), это может быть сбой терморегуляции, характерный для заболеваний щитовидной железы или вегетативной дисфункции.
Волосы, ногти, язык
Если волосы стали расти медленнее, сильнее секутся или заметно истончились, а ногти — ломаться, истончаться или менять форму, это тоже может быть сигналом дефицитов.
Отпечатки зубов по краям языка могут быть признаком гипотиреоза или нехватки витаминов группы B и железа. Ярко-красный, словно лакированный, язык — ещё один сигнал, который может сопровождать дефицит витамина B12 или железа.
Изменение формы ногтей
Так называемые часовые стёкла и барабанные палочки, когда ногти становятся более выпуклыми, а кончики пальцев утолщаются, — это тревожный признак, который не стоит игнорировать. Даже если человек не курит и не жалуется на кашель, такой признак — повод проверить лёгкие и сердце.
Кожа
- Сухая, шелушащаяся кожа, особенно в области ладоней и стоп, может быть связана с гипотиреозом или дефицитом витамина А.
- Тёмные бархатистые участки кожи в складках шеи или подмышек — так называемый чёрный акантоз — считаются одним из возможных маркеров инсулинорезистентности.
- Если на скулах и переносице появляется стойкое покраснение, напоминающее бабочку, такой симптом может быть поводом исключить системные заболевания соединительной ткани.
Склеры или белки глаз
- Голубоватый оттенок склер — редкий, но заметный признак, который может встречаться при некоторых нарушениях соединительной ткани, а иногда и при дефиците железа.
- Лёгкая желтизна белков глаз, в том числе в уголках, — повод обратить внимание на обмен билирубина и проверить печень.
Как понять, когда пора к врачу
«Грань между обычной усталостью, стресс-ассоциированными симптомами и состоянием, которое требует внимания врача, обычно определяется по двум критериям: насколько симптомы зависят от отдыха и насколько они конкретны и повторяются», — поясняет терапевт.
Информационная и эмоциональная перегрузка
Обычно она проявляется так: человек устал, но не может расслабиться; хочет спать, но долго не засыпает; чувствует себя раздражённым и «разобранным», а ясность в голове возвращается только к вечеру. Часто в таком состоянии появляются поверхностный сон, ощущение внутреннего напряжения и трудности с концентрацией. Если причина действительно в перегрузке, самочувствие заметно улучшается после нескольких дней полноценного отдыха и снижения потока информации.
Симптомы стресса
Иногда напряжение проявляется не только тревогой или раздражительностью, но и физическими симптомами, которые постоянно меняются: сегодня это тяжесть в груди, завтра — ком в горле, потом — спазмы в животе или ощущение нехватки воздуха. Такие симптомы могут усиливаться на фоне тревоги и обычно не связаны с физической нагрузкой или, например, с приёмом пищи. Это не значит, что их нужно игнорировать, но и автоматически считать опасной болезнью тоже не стоит.
Нервное истощение
Это уже не просто усталость к вечеру, а ощущение, что не тянет сама нервная система. Становится трудно долго удерживать внимание, появляется туман в голове, сложно читать, следить за сюжетом фильмов или выполнять задачи, которые раньше давались без усилий. Если такая апатия и когнитивная усталость держатся неделями, то это повод обратиться к специалисту.
В этих случаях обращаться к врачу нужно обязательно:
- Болит строго в одной зоне — например, под правым ребром, в центре груди или в конкретном суставе.
- Симптом возникает закономерно — после еды, при физической нагрузке, в положении лёжа — или будит ночью.
- Самочувствие не улучшается даже через 7–10 дней нормального сна, снижения нагрузки и отдыха.
«Отдельный "красный флаг" — боль, которая регулярно прерывает сон. Такой симптом нельзя списывать на усталость или стресс, особенно если он повторяется», — заключает Наталья Матвеева.
Главное о маркерах здоровья и болезней
Многие болезни и дефицитные состояния долго протекают без явных симптомов, поэтому диспансеризация, профилактические осмотры и базовые анализы остаются обязательными. Косвенно о хорошем состоянии организма могут говорить нормальное восстановление после привычной нагрузки, качественный сон, стабильное пищеварение и отсутствие постоянной потребности в стимуляторах или лекарствах. Насторожить должны необычные пищевые желания, постоянная зябкость или потливость, изменения кожи, ногтей, языка и другие новые внешние признаки.
Текст проверила врач-терапевт сети клиник «Семейная» Наталья Матвеева, стаж 14 лет.
Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.
