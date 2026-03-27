Работа мозга во многом зависит от состояния кишечника. Исследования последних лет показывают, что кишечные бактерии могут влиять на психику разными способами. Разобрались, как это происходит и поможет ли йогурт избавиться от стресса.

Психобиотики — это полезные бактерии, которые положительно влияют не только на кишечник, но и на психическое здоровье. Термин предложили в 2013 году психиатр Тед Динан и невролог Джон Ф. Крайан. Название подчёркивает уникальную способность этих микроорганизмов влиять на работу мозга и эмоциональное состояние. Другими словами, психобиотики — это более узкая группа пробиотиков, которые влияют на мозг.

Как работают психобиотики

Связь между кишечником и центральной нервной системой осуществляется через ось «кишечник — мозг» по трём ключевым механизмам.

Блуждающий нерв

Это крупнейший нерв в организме, соединяющий мозг с органами брюшной полости. Психобиотические штаммы стимулируют окончания этого нерва в стенках кишечника. Импульсы поступают в центры мозга, ответственные за эмоции, аппетит и реакцию на стресс.

Иммунитет и воспаление

Полезные бактерии влияют на выработку цитокинов — молекул, запускающих или подавляющих воспаление. Психобиотики способствуют снижению уровня системного воспаления, защищая клетки мозга от повреждения.

Метаболиты

Перерабатывая клетчатку, психобиотики производят короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират и пропионат. Эти вещества укрепляют гематоэнцефалический барьер, который разграничивает мозг и кровеносную систему. Кроме того, определённые штаммы участвуют в синтезе предшественников нейромедиаторов (например, серотонина, ГАМК), которые влияют на эмоциональное состояние.

Исследования психобиотиков: что говорит наука

Важно отметить, что наука в этой области делает лишь первые шаги и данные исследований пока остаются разнородными. Учёным сложно делать однозначные выводы, так как эффект сильно зависит от конкретного штамма, дозировки и индивидуальных особенностей человека.

Поэтому ещё нет ни одного одобренного препарата, который бы позиционировал себя как психобиотик. Однако это может быть в будущем, поскольку по некоторым штаммам есть обнадёживающие данные.

Lactobacillus helveticus и Bifidobacterium longum

Это один из самых изученных «дуэтов». В клиническом исследовании, опубликованном в Gut Microbes, было показано, что тридцатидневный курс приёма этих штаммов снизил уровень кортизола и улучшил настроение у здоровых добровольцев.

При этом в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 2023 года, опубликованном в Nutrients, учёные не обнаружили никакого значимого эффекта на психическое здоровье от добавок с этими штаммами.

Lactobacillus plantarum (DR7)

В небольшом плацебо-контролируемом исследовании с участием 111 взрослых со стрессом приём штамма DR7 в течение 12 недель привёл к заметному снижению уровня тревоги и провоспалительных цитокинов.

Bifidobacterium longum 1714

В небольшом клиническом исследовании, опубликованном в Translational Psychiatry, было показано, что B. longum 1714 помогает спокойнее переносить стресс-тесты. У добровольцев было отмечено уменьшение субъективного ощущения тревоги, а также снижение уровня кортизола в крови. Кроме того, были зафиксированы небольшие улучшения в тестах на визуальную память.

Lactobacillus casei Shirota

Японские учёные показали, что приём кисломолочных продуктов с содержанием штамма Lactobacillus casei Shirota (LcS) уменьшает дискомфорт в ЖКТ на фоне нервного напряжения.

В другом исследовании японских учёных, опубликованном в Neurogastroenterology & Motility, было показано, что LcS способствует снижению уровня кортизола и стресса. Исследователи предположили, что такой эффект реализуется через блуждающий нерв.

Важно. Проведённые исследования показывают, что некоторые штаммы пробиотиков могут положительно влиять на психическое здоровье человека. Однако у таких работ есть ограничения:

малые выборки;

неоднородные результаты;

недостаточный учёт особенностей образа жизни добровольцев, что могло повлиять на их эмоциональный фон.

Поэтому учёные подчёркивают важность проведения крупных исследований для получения более однозначных выводов.

Где содержатся психобиотики

Как и другие пробиотики, психобиотики также содержатся в кисломолочных продуктах и ферментированной пище — йогуртах, простокваше, квашеной капусте и других. Однако нужно понимать, что концентрация психобитических штаммов (в частности тех, что рассмотрены выше) может быть разной. Всё зависит от того, какие именно культуры преобладали в процессе ферментации.

В США уже выпускают БАДы с психобиотиками, и предполагается, что в ближайшие годы их потребление вырастет в несколько раз. Однако одобренных препаратов с психобиотиками пока нет ни в штатах, ни в Европе. Также важно понимать, что доказательства пользы при психических заболеваниях (например, тревожных расстройствах или депрессии) у психобиотиков очень ограниченны. В таких случаях нужно лечение, которое подберёт врач (приём лекарств, психотерапия).

Главное о перспективах применения психобиотиков

Психобиотики — это пробиотики, которые могут влиять на работу мозга. Некоторые исследования показывают, что эти бактерии помогают организму легче переносить стресс, снижают уровень кортизола и улучшают когнитивные функции.

Однако учёные пока ещё не пришли к однозначному выводу относительно роли психобиотиков. Для этого необходимо провести более крупные исследования. Также нужно понимать, что психобиотики главным образом поддерживают психоэмоциональное состояние у здоровых людей. Они не лечат депрессию и другие психические заболевания.

