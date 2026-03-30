Названы 3 анализа крови, продляющие жизнь на 20 лет

Опасные заболевания не всегда начинаются с резкого ухудшения самочувствия. Многие развиваются тихо: без боли, температуры и очевидных симптомов. Единственный способ обнаружить их на ранних стадиях — лабораторная диагностика. Вот три анализа крови, которые нельзя игнорировать.

Общий анализ крови

Это фундаментальный показатель состояния организма и отправная точка для врача. ОАК позволяет оценить сразу несколько ключевых процессов, в том числе транспорт кислорода, иммунный ответ и свёртываемость крови.

Этот базовый анализ крови помогает обнаружить:

Воспаление и инфекции — повышение лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) может указывать на бактериальные и вирусные процессы.

Липидный профиль

Это ключевой анализ для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Он показывает, как в организме устроен обмен жиров и есть ли предпосылки к развитию болезней сердца.

Холестерин — это жироподобное вещество (липид), нужное для построения клеток и выработки некоторых гормонов. Однако, если его слишком много, он откладывается в стенках сосудов и формирует бляшки, которые мешают току крови. Так начинается атеросклероз — одна из главных причин инсультов и инфарктов. Он может развиваться годами без симптомов, поэтому анализ крови на холестерин часто становится первым сигналом проблемы.

В первую очередь оценивают общий холестерин — это суммарное количество холестерина в разных фракциях. Если он повышен, обычно назначают липидограмму — расширенный анализ для оценки обмена жиров. В нём отражены показатели:

Липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или «плохой» холестерин) — несут холестерин к тканям, а при избытке оседают в стенках сосудов. Именно высокий уровень ЛПНП становится причиной атеросклероза.

Анализ на глюкозу

Это базовое исследование, которое показывает основы углеводного обмена. Часто именно он становится первым сигналом, что в организме начались метаболические изменения и развивается сахарный диабет 2-го типа.

Нарушения углеводного обмена часто протекают незаметно. Симптомы появляются, когда процесс уже зашёл далеко и начали развиваться осложнения: поражение сосудов, нервной системы, почек или зрения. Поэтому важно раз в год проверять уровень сахара. Первый этап — оценка глюкозы в крови натощак.

Анализ помогает обнаружить:

Преддиабет — состояние, при котором уровень сахара уже выше нормы, но ещё не достиг значений диабета. В России придерживаются критериев ВОЗ и преддиабетом (нарушением гликемии) считают показатели глюкозы натощак от 6,1 до 6,9 ммоль/л. (У Американской диабетической ассоциации более строгие критерии — от 5,6 до 6,9.) В этом случае изменение образа жизни и питания может предотвратить развитие сахарного диабета.

Даже небольшое превышение нормы — повод для обследования. При отклонениях врач может назначить дополнительные тесты:

Анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c): показывает средний уровень сахара за несколько месяцев.

Главное: простые анализы крови могут спасти жизнь

Лабораторная диагностика — не формальность, а реальный инструмент ранней диагностики. Общий анализ крови показывает, что в организме происходят изменения, глюкоза позволяет вовремя заметить сбои в обмене веществ, а липидный профиль — оценить риски, которые напрямую связаны с инфарктами и инсультами.

Регулярные анализы позволяют увидеть эти процессы на ранней стадии, когда ещё можно обойтись минимальными мерами — коррекцией образа жизни или точечной терапией.

