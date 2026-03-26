Названа опасная ситуация, которую можно пропустить при измерении давления

Артериальное давление — один из главных показателей здоровья, его значения могут меняться в зависимости от времени суток, руки, на которой проводят замер, и эмоционального состояния. Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова рассказала «Рамблеру», какие колебания нормальны, а на какие следует обратить особое внимание.

Почему давление отличается на правой и на левой руке? Какая разница допустима, а какая указывает на проблемы?

«Это встречается часто. В норме при одновременном измерении разница между правой и левой рукой не превышает 10 мм рт. ст. Небольшое отличие связано с анатомией сосудов и жёсткостью артерий. Иногда влияет доминантная рука — на правой показатели могут быть чуть выше». Поскакалова Анастасия Евгеньевна врач-кардиолог компании «СберЗдоровье»

Если разница заметно больше (15–20 мм рт. ст.), это может говорить о нарушениях кровообращения. Среди возможных причин: атеросклероз — сужение крупных сосудов — и в более редких случаях воспалительные заболевания периферических артерий — васкулиты.

Правда ли давление увеличивается с возрастом и как этого избежать?

Во многом утверждение справедливо, так как для этого есть физиологические причины, связанные с изменением строения стенок сосудов, а у женщин — ещё и с естественным снижением выработки эстрогенов.

С возрастом артерии теряют эластичность, в их стенках накапливается кальций и формируются атеросклеротические бляшки, поэтому давление постепенно растёт.

Однако не у всех людей повышение давления неизбежно. На этот процесс значительно и благотворно влияет здоровый образ жизни. Регулярная физическая нагрузка, ограничение соли, контроль массы тела, отказ от курения и лечение сопутствующих болезней позволяют замедлить рост давления и снизить риск осложнений.

Почему, если измерить давление несколько раз подряд, результаты могут быть разными? Это опасно?

В такой ситуации может возникнуть мысль о неисправности тонометра, однако это не всегда так. Чаще такие колебания связаны с ошибками при первом измерении. Измерение сразу после физической нагрузки, курения, приёма кофе, а также без отдыха 3–5 минут в положении сидя может повышать давление.

Лучше будет сделать 2–3 измерения с интервалом в несколько минут и записать среднее значение — такой результат ближе к реальной картине.

В какое время лучше измерять давление тем, кто ведёт дневник?

Для объективного самоконтроля давление измеряют дважды в день: утром и вечером. Утренний контроль проводят в течение первого часа после пробуждения, до завтрака и приёма лекарств, но после мочеиспускания. Вечерний — выполняют до приёма препаратов, после еды должно пройти минимум 30 минут.

Перед каждым измерением нужно 5 минут спокойно посидеть. Записывать лучше среднее значение из 2–3 последовательных измерений.

Почему давление может отличаться на приёме у врача?

Синдром «белого халата» — волнение при виде врача — может повышать давление на несколько десятков миллиметров, тем самым искажая результаты разового измерения в клинике. Есть и обратная ситуация — «маскированная гипертония», когда в кабинете врача давление нормальное, а дома стабильно высокое.

Получить точную картину помогает домашний мониторинг, а в некоторых случаях — суточное мониторирование (СМАД).

Измерения, проведённые по правилам утром и вечером, отражают реальное артериальное давление. Это помогает объективно оценить тяжесть гипертонии и корректность подобранного лечения.

Почему давление меняется в течение дня и когда оно самое высокое или низкое?

Давление закономерно меняется в течение суток под влиянием циркадных ритмов. Обычно оно достигает пика в утренние часы и снижается в ночное время.

Самые высокие значения чаще фиксируют утром, с 06:00 до 10:00. Это связано с активацией симпатической нервной системы (отвечает за мобилизацию ресурсов организма) и выбросом гормонов после пробуждения. В течение дня в норме также могут наблюдаться пики давления, которые зависят от стресса, физической активности, приёмов пищи.

Самые низкие показатели наблюдаются ночью, с полуночи до 04:00, когда организм расслаблен. В норме давление в этот период снижается на 10–20% от дневного уровня. Отсутствие ночного снижения или ночное повышение давления рассматривают как дополнительные факторы риска и оценивают, как правило, по данным суточного мониторирования.

Главное о том, почему давление меняется

Давление может незначительно отличаться на правой и левой руке — нормой считается разница до 10 мм рт. ст., часто обусловленная анатомией сосудов или доминантной рукой. С возрастом давление имеет тенденцию к росту из-за потери эластичности артерий и накопления бляшек, однако здоровый образ жизни может значительно замедлить этот процесс. Для получения объективных показателей давление измеряют дважды в день после 5 минут покоя, делая 2–3 замера подряд и высчитывая среднее значение, это помогает исключить случайные колебания и синдром «белого халата». Сами значения закономерно меняются в течение суток под влиянием циркадных ритмов: утренний пик (06:00–10:00) сменяется ночным спадом (0:00–04:00), когда давление в норме снижается на 10–20%.

Текст проверила врач-кардиолог Анастасия Поскакалова, стаж 7 лет.

