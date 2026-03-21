Названы три продукта, которые помогут продлить жизнь

Учёные также выяснили, что пластиковые бутылки стали удобным сырьём для получения лекарства от болезни Паркинсона, а улитки могут помочь в борьбе с тромбами.

Йогурт, сыр и шоколад связали с долголетием

Это показал крупный метаанализ, охвативший данные более трёх миллионов человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Учёные выяснили, что самый выраженный эффект дают ферментированные молочные продукты, в частности йогурт. Их употребление снижает риск общей смертности на 6%. Сыр показал умеренную пользу, особенно в отношении снижения риска смерти от рака лёгких.

Самые впечатляющие цифры продемонстрировал шоколад. Его потребление связали со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых патологий на целых 15%. Учёные объясняют это высоким содержанием в нём полифенолов, улучшающих состояние сосудов.

Авторы подчёркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает прямой причинно-следственной связи. И тем не менее учёные советуют вносить в рацион упомянутые продукты.

СПА Заказывайте полезные продукты с доставкой и пользуйтесь сервисами, которые помогают оставаться здоровым.

Черешня замедлила рост рака груди

Учёные из Техасского университета A&M обнаружили, что природные соединения, содержащиеся в тёмной черешне, могут замедлять рост агрессивной формы рака груди. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Science.

В центре внимания оказались антоцианы — пигменты, придающие черешне насыщенный бордовый цвет. Эксперименты на мышах показали, что эти вещества не только замедляют деление раковых клеток, но и значительно снижают риск метастазов в лёгкие, печень и почки. Особенно эффективным оказалось сочетание антоцианов с химиотерапией: опухоли уменьшались быстрее, а сами животные лучше переносили агрессивное лечение.

Вещества из ягод помогают иммунной системе активнее атаковать опухоль и подавляют активность генов, отвечающих за сопротивляемость рака лекарствам. Впереди — долгий путь клинических испытаний.

У улиток нашли вещество, которое спасёт от тромбов

Учёные обнаружили в теле азиатских улиток Camaena cicatricosa вещество, которое предотвращает образование тромбов, но при этом гораздо безопаснее гепарина. Исследование опубликовано в журнале ACS Central Science.

Гепарин используют в медицине уже больше 100 лет, однако его главный минус — высокий риск спонтанных кровотечений. Соединение из улиток, названное CCG, действует иначе. Эксперименты на грызунах показали, что оно прицельно блокирует ферменты, ответственные за формирование сгустков. В эксперименте CCG подавлял тромбообразование, при этом в меньшей степени затрагивая нормальные механизмы свёртывания крови.

Пока исследования проведены только на животных. Впереди — многочисленные тесты на безопасность, после чего можно будет приступать к исследованиям на добровольцах. Если клинические испытания подтвердят эффективность и безопасность для людей, CCG может стать спасением для людей с высоким риском тромбоза.

В крови питонов нашли компонент, который помогает худеть

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили в крови питонов уникальное соединение, подавляющее аппетит. Это вещество помогает змеям переваривать огромную добычу и месяцами обходиться без еды, сохраняя при этом крепкие мышцы. Исследование опубликовано в Nature Metabolism.

Открытием учёных стала молекула пара-тирамин-О-сульфат (pTOS). После того как питон поест, её уровень в крови вырастает в 1000 раз. Эксперименты на мышах показали, что введение pTOS, предположительно, воздействует прямо на гипоталамус, где располагается центр аппетита в мозге. Животные начинали худеть, но, в отличие от популярных препаратов, это не вызывало тошноты, потери мышечной массы или упадка сил.

Пока эксперименты проведены только на животных, впереди — исследования с участием добровольцев. Поскольку питоны долгое время могут обходиться без еды, при этом сохраняя мышечную силу, учёные надеются также использовать pTOS для лечения возрастной потери мышц.

Пластиковые отходы превратили в лекарство от болезни Паркинсона

Исследователи вывели микробов, которые перерабатывают пластик в препарат для лечения болезни Паркинсона — леводопу. Работа опубликована в Nature Sustainability.

Учёные модифицировали кишечную палочку (E. coli), наделив её способностью расщеплять ПЭТ-пластик (из которого делают бутылки) и синтезировать из него лекарства. Метод продемонстрировал возможность получения леводопы из пластиковых отходов в лабораторных условиях. Из 3–4 граммов пластика удалось получить один грамм чистой леводопы. Для справки: при болезни Паркинсона в сутки пациент принимает от 300 мг до 1,5 г препарата.

Примечательно, что в микробную систему по переработке пластика учёные также добавили микроводоросли, которые поглощают углекислый газ, выделяющийся в процессе производства. Это делает цикл почти углеродно-нейтральным.

Главное о новостях науки за неделю

Учёные нашли сразу несколько неожиданных источников новых лекарств. Вещество из крови питонов подавляет аппетит, соединение из улиток может безопасно предотвращать тромбы, а антоцианы из черешни — замедлять рост рака груди.

Кроме того, учёные научились с помощью бактерий перерабатывать пластик в лекарство от болезни Паркинсона. Хорошие новости и для любителей йогурта, сыра и шоколада. Эти продукты связали со снижением риска смертности.

