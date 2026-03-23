Кардиологи стали сильнее бояться холестерина: что это значит для пациентов

Американская кардиологическая ассоциация обновила и дополнила рекомендации по контролю уровня холестерина — одного из ключевых факторов риска инфаркта и инсульта. Врач-кардиолог Екатерина Майборода рассказала «Рамблеру», что именно изменилось и как это может повлиять на повседневную медицинскую практику и жизнь пациентов.

© Nadzeya Haroshka/iStock.com

Что было раньше

До обновления рекомендации были более мягкими и больше ориентированными на лечение уже существующих проблем:

Срининг обычно начинали после 40 лет.

Основной упор делали на уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Решение о лечении чаще принималось при уже повышенных показателях.

Дополнительные анализы (например, липопротеин (а) — генетический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний) назначали только отдельным пациентам.

Многие пытались снижать холестерин с помощью БАДов.

Такой подход означал, что риск часто выявлялся уже на стадии выраженных повреждений сосудов.

Что изменилось

Новые рекомендации делают ставку на раннюю профилактику и более точную оценку риска.

«Современный подход к холестерину сдвигается от одного анализа к тому, что риски надо оценивать более комплексно и индивидуально. Важно понять, как долго сосуды подвергаются воздействию атерогенных липидов. То есть нужно стараться выявлять проблему и начинать лечение ещё до того, как вырастут атеросклеротические бляшки». Майборода Екатерина Леонидовна врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

Проверять холестерин нужно начинать раньше

Проверять холестерин и раньше рекомендовали не только во взрослом возрасте, но в новых рекомендациях этот акцент усилили.

Базовый скрининг рекомендуют:

В детском возрасте (9–11 лет) — чтобы выявить наследственные нарушения.

В подростковом возрасте (17–21 год) — повторно.

С 19 лет начинается регулярный мониторинг (раз в 5 лет), если исходный профиль в норме. Если есть факторы риска или уже назначено лечение, анализы делают чаще по рекомендации врача.

Если есть факторы риска, например наследственность, избыточный вес, диабет или повышенное давление, обследования могут начинать раньше и проводить чаще.

© Drs Producoes/iStock.com

Появился новый способ оценки сердечно-сосудистого риска

В рекомендациях появился обновлённый калькулятор риска — PREVENT-ASCVD. Он оценивает вероятность развития атеросклероза, то есть образования бляшек в сосудах. С его помощью врач может учесть сразу несколько факторов и рассчитать риск не только на 10 лет, как раньше, но и на 30 лет вперёд. Инструмент предназначен для взрослых от 30 до 79 лет.

«Такой калькулятор может помочь понять главное — нужно ли начинать лечение, снижающее холестерин, например статины», — объясняет врач.

Ориентир стал более ранним. Медикаментозную терапию могут рекомендовать уже при 10-летнем риске около 5% и выше. При этом важен не только ближайший прогноз. Даже если риск на 10 лет кажется низким, например 2–3%, долгосрочный риск может быть значительно выше. В некоторых случаях вероятность развития заболеваний в течение 30 лет достигает 1 к 3, и это сигнал изменить подход к профилактике.

Эксперты отмечают, что такой подход — шаг вперёд. Он позволяет раньше увидеть проблему и принять решение о лечении до появления симптомов

Целевые уровни ЛПНП стали ниже

В обновлённых рекомендациях акцент сделали не на норме, а на целевых уровнях «плохого» холестерина (ЛПНП) — они зависят от индивидуального риска.

Теперь ориентиры такие:

Для людей с пограничным или промежуточным риском целевым считается уровень менее 100 мг/дл (примерно 2,6 ммоль/л).

Для пациентов с высоким риском целевой уровень — менее 70 мг/дл (примерно 1,8 ммоль/л).

Для пациентов с уже имеющимся атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием и очень высоким риском повторных событий рекомендуется стремиться к показателю менее 55 мг/дл (примерно < 1,4 ммоль/л).

Кардиолог Екатерина Майборода поясняет, что речь идёт не о референсных значениях лабораторий, а именно о целевых показателях — к ним стремятся при лечении, чтобы снизить риск осложнений.

Забота о здоровье сердца начинается с правильного питания и регулярных визитов к врачу.

© Freepik

Новые анализы для оценки рисков

Кроме привычных «хорошего» и «плохого» холестерина в рекомендациях появились дополнительные тесты, которые помогают точнее оценить риск инфаркта и инсульта в конкретных ситуациях, когда нужно точнее понять риск или принять решение о лечении.

Аполипопротеин B (апоВ)

Этот анализ используют, если обычный холестерин не даёт полной картины. Он особенно полезен:

при диабете,

высоких триглицеридах,

метаболическом синдроме,

если уже есть сердечно-сосудистые заболевания.

В таких случаях он помогает выявить скрытый риск и скорректировать лечение.

Липопротеин (a)

В отличие от других тестов, его рекомендуют сдать каждому взрослому хотя бы один раз в жизни.

«Причина в том, что это генетический показатель, который не меняется со временем и связан с повышенным риском инфаркта и инсульта. Если уровень высокий, врач может выбрать более агрессивную тактику снижения холестерина», — поясняет кардиолог.

Коронарный кальциевый индекс

Это исследование рекомендуют, если риск неочевиден: например, при пограничном или среднем риске либо когда есть сомнения, начинать медикаментозную терапию или пока ограничиться наблюдением.

Сканирование помогает увидеть кальциевые отложения в коронарных артериях — ранний признак атеросклероза. Например, если риск по калькулятору средний, но кальция 0, статины можно отложить. Если кальций найден, нужно начать лечение.

Добавки не заменяют лекарства

БАДы вроде рыбьего жира или чеснока официально не рекомендуются, поскольку доказательств их эффективности недостаточно. Основу лечения по-прежнему составляют проверенные препараты. В рекомендациях приводят данные исследования 2023 года, в котором сравнили низкие дозы статинов с плацебо и популярными добавками — рыбьим жиром, корицей, чесноком, куркумой, растительными стеролами и красным дрожжевым рисом (в виде БАДов, капсул и экстрактов).

Результат оказался однозначным: статины снизили уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) примерно на 35%, тогда как ни одна из добавок не показала значимого эффекта по сравнению с плацебо.

© wirestock/Freepik

Что это значит для пациентов

Главное изменение — медицина смещается от лечения последствий к профилактике.

Проверяться лучше раньше. Даже если ничего не беспокоит, анализы могут понадобиться уже в молодом возрасте, особенно при наследственной предрасположенности.

Врач будет смотреть шире. Теперь важен не только уровень холестерина, но и общий риск: возраст, образ жизни, сопутствующие болезни.

Лечение могут начать раньше. Если риск высокий, врач может рекомендовать терапию (в том числе статины) уже в 30–40 лет, а не ждать ухудшения.

Современный подход состоит в том, что чем раньше и сильнее снижен ЛПНП, тем ниже риск инфаркта и инсульта в будущем.

Самолечение — не вариант. Популярные добавки не заменяют лекарства и могут создавать ложное чувство безопасности.

Главное: новые рекомендации меняют подход к профилактике

Проверять липидный профиль теперь советуют раньше, а риск инфаркта и инсульта — оценивать не только по одному показателю ЛПНП, а комплексно, с учётом возраста, наследственности, диабета, давления и долгосрочного прогноза. Врачам рекомендуют использовать больше инструментов для точной оценки риска, включая анализ на липопротеин (a), аполипопротеин B и коронарный кальциевый индекс. Целевые уровни «плохого» холестерина стали строже, а лечение в ряде случаев могут начинать раньше, не дожидаясь выраженных изменений.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Текст проверила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Екатерина Леонидовна Майборода, стаж 28 лет.

Важные исследования

Для контроля холестерина важно регулярно сдавать анализы и не пропускать приёмы врача.