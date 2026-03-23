Врачи предупредили: популярные средства от храпа могут навредить

По статистике, храпят 44% мужчин и 28% женщин старше 30 лет. Для большинства людей это всего лишь неприятный, раздражающий звук. Однако храп может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем и влиять на качество сна партнёра по постели. Поэтому с ним важно бороться и лечить. Разобрались, могут ли домашние средства и товары с маркетплейсов помочь в этом.

© Biserka Stojanovic/iStock.com

Почему люди храпят

Во время сна мышцы языка, мягкого нёба и гортани расслабляются, поэтому дыхательные пути сужаются. Чтобы пропустить тот же объём воздуха через меньшее пространство, воздуху приходится двигаться быстрее. В норме это не должно вызывать проблем, но иногда расслабленные ткани в верхней части дыхательных путей создают препятствия. Они колеблются и вызывают вибрации — это звуковой эффект и есть храп.

Время от времени из-за заложенного носа или аллергии могут храпеть все, но для некоторых храп становится постоянной проблемой. Факторами риска считают:

Анатомические особенности: н изкое мягкое нёбо или слишком длинный нёбный язычок. Также храп может вызвать искривлённая носовая перегородка.

изкое мягкое нёбо или слишком длинный нёбный язычок. Также храп может вызвать искривлённая носовая перегородка. Лишний вес: жировая ткань в области шеи сдавливает дыхательные пути.

жировая ткань в области шеи сдавливает дыхательные пути. Алкоголь: спиртное — мощный миорелаксант, который заставляет ткани горла расслабляться сильнее обычного.

спиртное — мощный миорелаксант, который заставляет ткани горла расслабляться сильнее обычного. Возраст: со временем тонус мышц снижается, это приводит к сужению дыхательных путей. Поэтому пожилые храпят чаще.

Как бороться с храпом: 6 действенных способов

Насколько вредно храпеть

Сам по себе храп не болезнь. Однако он часто маскирует обструктивное апноэ сна. В этом случае мягкие ткани в глотке перекрывают дыхательные пути, что приводит к задержке дыхания во сне на несколько секунд. Из-за этого организм испытывает кислородное голодание. Американская ассоциация кардиологов предупреждает: апноэ во сне повышает риск артериальной гипертензии, аритмии, сердечной недостаточности, ишемической болезни, инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Также храп могут вызывать другие заболевания ЛОР-органов. например, полипы в носу или аллергический ринит.

© grandriver/iStock.com

Как лечат храп

Пациентам в первую очередь рекомендуют изменить образ жизни и поддерживать гигиену сна:

нормализовать вес, если есть ожирение,

отказаться от алкогольных напитков,

контролировать позу во сне (некоторые храпят, только когда спят на спине).

Золотым стандартом лечения обструктивного апноэ во сне считают СИПАП-терапию. Аппарат с маской создаёт постоянное давление воздуха, которое распирает дыхательные пути во время сна и обеспечивает свободное прохождение воздуха по ним.

Однако приверженность к этому методу (готовность длительно проходить терапию) низкая. В лучше случае только 60% пациентов (а по другим данным — всего 17%) доходит до лечения. Одна из причин — нежелание всю ночь спать с маской на лице. Поэтому пациенты часто ищут альтернативные методы избавиться от храпа.

Чудо-средства с маркетплейсов

В интернете предлагают простые и дешёвые решения, которые обещают мгновенный результат. Однако эффективность подобных домашних средств для борьбы со храпов вызывает сомнения. Вот основные приспособления, который продают с пометкой «антихрап».

Носовые пластыри и расширители

© AndreyPopov/iStock.com

Они бывают в виде наклеек на крылья носа или пружинок-вкладышей (или магнитов), которые нужно вставлять в нос. Принцип действия у них одинаковый: они механически расширяют ноздри. Это действительно может снизить сопротивление воздуха на вдохе, однако неясно, помогает это решить проблемы с храпом.

Рандомизированное контролируемое исследование, опубликованное в журнале Advances in Therapy, пришло к выводу, что наклейки на нос существенно не влияли на показатели качества сна по сравнению с плацебо. А метаанализ 2016 года показал: носовые расширители улучшают носовое дыхание, но на результаты лечения обструктивного апноэ сна почти не влияют.

Фонд сна в США считает, что теоретически такие средства могут помочь уменьшить храп, если причина в сужении или закупорке ноздрей. Однако признаёт, что исследований пока недостаточно, чтобы рекомендовать этот метод всем. При этом эксперты подчёркивают: при обструктивном апноэ сна расширители и пластыри как правило малоэффективны, так как проблема кроется глубже — в глотке.

Внутриротовые устройства

Ещё их называют мундштуками или стоматологическими капами. Они обеспечивают правильное положение языка и челюсти во время сна, что повышает проходимость дыхательных путей. Американская академия медицины сна называет стоматологические капы одним из стандартных методов лечения обструктивного апноэ во сне. Эффективность внутриротовых устройств ниже, чем СИПАП-терапии, однако приверженность пациентов к лечению заметно выше. Поэтому мундштуки рекомендуют пациентам с апноэ, которые не хотят или по каким-то другим причинам не могут пройти консервативное лечение.

При этом Американская ассоциация стоматологов предупреждает: капы против храпа лучше делать на заказ после консультации стоматолога или ортодонта. Они учитывают анатомические особенности и их можно регулировать. Систематический обзор, опубликованный в журнале American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, показал: универсальные или варочные капы (которое нужно нагреть и надкусить, чтобы они приняли нужную форму — именно такие продают на маркетплейсах) тоже работают. Но после их длительного использования выше риск побочных эффектов: усиленного слюноотделения, нарушений со стороны височно-челюстного сустава или смещения зубов.

5 скрытых признаков обструктивного апноэ сна

Спреи и капли

В их составе обычно масла (эфирные, минеральные, растительные), витамины и вода, которые увлажняют и смазывают носоглотку. По заявлениям производителей, это уменьшает вибрацию тканей и силу воздушного потока, что в свою очередь влияет на выраженность храпа. Однако Американская академия медицины сна (AASM) указывает, что большинство данных основано на неопубликованных статьях, которые финансировали сами производители или спонсоры капель, а доступные работы, как правило, низкого качества или были опубликованы больше 20 лет назад. AASM нашло только одно рандомизированное исследование травяного спрея против храпа. Оно не выявило объективных различий в интенсивности храпа, хотя 65% пациентов и сообщали об улучшении. Поэтому сделать выводы об эффективности лубрикантов для горла и носа против храпа нельзя. При этом в организации предупреждают: при длительном использовании масла в составе спреев могут спровоцировать липоидную пневмонию (воспаление лёгких, вызванное попаданием масел в дыхательные пути).

Главное о средствах против храпа с маркетплейсов

Средства против храпа с маркетплейсов могут казаться простым решением, но их эффективность сильно зависит от причины проблемы. В большинстве случаев такие товары либо дают ограниченный эффект, либо не влияют на ключевые механизмы храпа. Носовые пластыри и расширители могут немного облегчить дыхание, но не решают проблему, если она находится на уровне глотки. Спреи и капли остаются средствами с недоказанной эффективностью и потенциальными рисками при длительном использовании. Внутриротовые устройства действительно имеют научную базу — но универсальные варианты уступают индивидуальным решениям, подобранным специалистом.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Важные исследования

Не откладывайте обращение к врачу, если вас беспокоит храп. Помните, что это больше, чем неприятные звуки.