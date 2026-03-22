Редкий диагноз меняет речь на иностранную — как страдает мозг

Представьте, что после обычной травмы или сильной головной боли вы просыпаетесь и не узнаёте свой голос. Окружающие принимают вас за туриста из Франции или Восточной Европы, хотя вы никогда не покидали родного города. Этот редкий феномен известен как синдром иностранного акцента (FAS). Разобрались, почему болезнь, которая звучит как сюжет для комедии, на самом деле опасна.

Что такое синдром иностранного акцента

Это специфическое нарушение речи, при котором повреждение определённых зон мозга меняет механику звукоизвлечения и делает речь похожей на иностранный акцент.

Первым феномен описал французский невролог Пьер Мари в 1907 году. Однако научный мир всерьёз заговорил об этом только в 1941 году после случая с норвежкой Монирад Кроун. Во время авианалёта на Осло она получила травму мозга: осколок попал в левую часть головы. Женщина выжила, но начала говорить с сильным немецким акцентом. В разгар войны это обернулось для неё трагедией. Соотечественники принимали её за шпионку, хотя женщина просто потеряла контроль над ритмом (просодией) речи. После этого в научной литературе было описано ещё около 100 подобных случаев.

Врачи разделяют синдром на два основных типа.

Структурный FAS: вызван физическим повреждением тканей головного мозга. Чаще всего такой вариант связан с инсультом, опухолью или черепно-мозговой травмой, но также бывает при рассеянном склерозе или лобно-височной деменции.

вызван физическим повреждением тканей головного мозга. Чаще всего такой вариант связан с инсультом, опухолью или черепно-мозговой травмой, но также бывает при рассеянном склерозе или лобно-височной деменции. Функциональный FAS: встречается реже и обычно связан с психическими расстройствами. В этом случае мозг физически цел, но нейронные связи работают со сбоями. Например, такое иногда наблюдают у пациентов с психозом или шизофренией.

Как меняется речь

При синдроме иностранного акцента люди принимают за акцент ошибки в артикуляции — работе органов речи для произнесения звука. Чаще всего меняются:

Скорость и ритм. Речь становится прерывистой или, наоборот, неестественно растянутой.

Речь становится прерывистой или, наоборот, неестественно растянутой. Высота и тембр. Голос может стать выше или ниже, приобретая несвойственную человеку окраску.

Голос может стать выше или ниже, приобретая несвойственную человеку окраску. Ударение на слоги. Пациент может выделять не те слоги, что полностью меняет восприятие слов.

Пациент может выделять не те слоги, что полностью меняет восприятие слов. Длительность звуков. Гласные становятся непривычно долгими или короткими.

Гласные становятся непривычно долгими или короткими. Громкость. Потеря контроля над силой выдоха делает голос то слишком тихим, то внезапно громким.

Потеря контроля над силой выдоха делает голос то слишком тихим, то внезапно громким. Интонация. Из-за нарушения мелодики речи обычное утверждение может звучать как вопрос, если голос непроизвольно повышается в конце фразы.

Учёные о синдроме саванта: дар или проклятие

Что в это время происходит с мозгом

При структурном FAS в мозге частично выключаются узлы, отвечающие за микрокоординацию речи. Современные исследования показывают, что у синдрома нет одной конкретной точки поражения. У пациентов наблюдаются изменения в разных областях. Однако лучше всего описаны проблемы в этих структурах.

Центр Брока (нижняя лобная извилина)

Она находится в доминантном (обычно левом) полушарии и «дирижирует» всей речью. Если из-за инсульта или травмы центр Брока оказывается повреждён, мозг теряет способность выстраивать последовательность движений губ и языка. В результате мозг знает, какое слово надо сказать, но речевой аппарат получает искажённые инструкции, и звуки произносятся неправильно.

Передняя островковая кора (инсула)

Это глубоко скрытая область коры головного мозга, которая превращает сенсорную информацию в чёткие команды для языка, губ и гортани. Если инсула работает с нарушениями, речь теряет плавность и звучит как чужая.

Болезнь как муза: три синдрома, которые помогали творить великим поэтам и художникам

Премоторная кора и дополнительная моторная область

Эти зоны отвечают за плавность и автоматизм движений. Повреждения здесь лишают речь естественной мелодики (просодии). Человек начинает говорить рублеными фразами, делает паузы между слогами, что для слушателя звучит как скандинавский или немецкий акцент.

Базальные ганглии

Это глубокие структуры мозга, которые фильтруют лишние движения и регулируют их силу. При нарушении связей с базальными ганглиями (например, при рассеянном склерозе или болезни Паркинсона) снижается контроль над громкостью и длительностью звуков. Гласные удлиняются или укорачиваются, что обычно свойственно для иностранного акцента.

Мозжечок

Эта структура в том числе координирует тайминг в речи — микросекундные задержки между выдохом и смыканием связок. Если эта настройка сбита, звонкие согласные могут превращаться в глухие (например, «б» звучит как «п»), что мгновенно создаёт иллюзию акцента.

Необъяснимые случаи исцеления: 5 историй, которые не может объяснить наука

Чем опасен синдром иностранного акцента

Этот феномен обычно — только вершина айсберга. Появление FAS может быть ранним признаком рассеянного склероза, деменции или опухоли. Поэтому при подозрении на этот синдром обычно назначают тщательное обследование и привлекают специалистов из разных областей: неврологов, логопедов, рентгенологов, нейропсихологов и других.

Лечение обычно направлено на устранение причины синдрома. Это может быть реабилитация после инсульта или химиотерапия при раке мозга. Также пациентам с FAS врачи Cleveland Clinic рекомендуют длительную речевую реабилитацию, чтобы переучить мозг управлять мышцами лица.

Главное: внезапно появившийся иностранный акцент — тревожный звоночек

Синдром иностранного акцента — редкое, но потенциально опасное нарушение речи. Из-за повреждения тканей мозга или сбоя в работе нейронов пациенты начинают говорить по-другому: их речь теряет мелодичность и плавность и становится похожей на акцент. Такие изменения сами по себе неопасны, но за ними могут стоять серьёзные неврологические или психические нарушения: инсульт, деменция или другие заболевания, требующие диагностики. Поэтому любые резкие изменения речи — повод обратиться к врачу.

