В крови рептилий нашли альтернативу Оземпику

Питоны могут есть редко и много, при этом не испытывая метаболических проблем.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере, Стэнфордского университета и Университета Бэйлора обнаружили, что одно вещество в крови питонов после еды снижает аппетит и массу тела у мышей. В отличие от агонистов рецептора GLP-1 (семаглутид), экспериментальное соединение не вызывало тошноты или потери мышечной ткани.

Работа опубликована в Nature Metabolism. Объектом исследования стали бирманские и королевские питоны. Эти змеи способны потреблять пищу, масса которой значительно превышает массу их тела, и затем обходиться без еды в течение нескольких месяцев. При этом у них нет метаболических нарушений или потери мышечной массы. В предыдущих работах лаборатории заслуженного профессора молекулярной, клеточной и биологии развития, старшего автора публикации

Лесли Лейнванд было показано, что после кормления сердце питона увеличивается на 25%, а скорость метаболизма возрастает в 4000 раз.

В новом исследовании учёные проанализировали образцы крови питонов, взятые сразу после приёма пищи. Из 208 метаболитов, уровень которых значительно повышался, один — пара-тирамин-O-сульфат (pTOS) — увеличивался в 1000 раз. Это вещество вырабатывается кишечными бактериями змей и практически не встречается у мышей в естественных условиях (в моче человека присутствует в низких концентрациях).

При введении pTOS мышам с ожирением и худым мышам наблюдалось снижение массы тела. Авторы связывают это с действием соединения на гипоталамус — область мозга, регулирующую аппетит. В ходе экспериментов не было зафиксировано признаков желудочно-кишечных расстройств, снижения двигательной активности или потери мышечной массы — явлений, которые часто сопутствуют терапии агонистами рецептора GLP-1 (например, семаглутидом).

По словам Лейнванд, современные препараты на основе GLP-1, разработанные на основе соединения из яда ядозуба, демонстрируют высокую эффективность, но до половины пациентов прекращают их приём в течение года, часто из-за побочных эффектов. pTOS предлагает иной механизм действия, что потенциально может расширить доступные терапевтические опции.

Авторы основали стартап Arkana Therapeutics для дальнейшей разработки соединений на основе метаболитов питонов. В планах — изучение механизма действия pTOS у человека, а также функциональный анализ других метаболитов, уровень которых после кормления питонов возрастает на 500–800%. Среди возможных терапевтических применений помимо контроля веса рассматривают лечение саркопении — возрастной потери мышечной массы, для которой сегодня не существует одобренных препаратов.

