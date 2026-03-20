«Отрежут лишнее»: хирург развеял 3 страха об операциях

Предстоящее хирургическое вмешательство почти всегда вызывает тревогу. Масла в огонь подливают страшилки из соцсетей и редкие резонансные случаи. Хирург Андрей Джаджиев рассказал «Рамблеру» о трёх самых популярных страхах и объяснил, как устроена современная хирургия.

© Ridofranz/iStock.com

«Страх — это нормальная реакция на неизвестность. Но в современной хирургии весь процесс организован так, чтобы свести риск ошибки к минимуму и максимально обезопасить пациента. Хирург не действует сам по себе, практически на все действия есть алгоритмы и протоколы». Джаджиев Андрей Борисович врач — хирург-онколог, к. м. н., заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника»

Страх № 1. «Я проснусь во время операции»

© alexey_ds/iStock.com

Один из самых частых страхов пациентов — что наркоз отпустит в самый неподходящий момент, и он будет чувствовать боль, но не сможет пошевелиться или подать знак.

Сегодня это практически исключено. За состоянием пациента следит анестезиолог и аппаратура, которая в реальном времени отражает глубину наркоза и жизненные показатели. Дозировку препаратов рассчитывают индивидуально, и их подают непрерывно. Это гарантирует стабильный сон до конца вмешательства. К тому же наркоз — это не один препарат, а несколько. Один подавляет сознание, другой — болевые импульсы, а третий отвечает за расслабление мышц.

«Даже если возникнет форс-мажор и глубина наркоза изменится, не заметить это невозможно. Организм моментально реагирует на боль повышением пульса и давления. Эти изменения тут же отображаются на мониторах, и анестезиолог мгновенно корректирует дозировку препарата», — объясняет врач.

Страх № 2. «Внутри меня забудут инструмент или салфетку»

© digicomphoto/iStock.com

Из-за спешки или усталости врачи могут оставить в операционной ране зажим или марлевый тампон.

В операционной действует строгий протокол тройного контроля. Медсестра пересчитывает все инструменты и салфетки трижды: до начала операции, во время и перед ушиванием раны. Без финальной сверки хирург не закончит операцию. Спутать или потерять салфетку мешает не только пересчёт, но и их внешний вид. Часто используются салфетки со специальными яркими метками. У салфеток для разных целей строго определённый размер. Медсестра точно знает, сколько больших и сколько малых форм было выдано в работу.

«Больше половины операций сегодня малоинвазивные или лапароскопические. Это значит, что риск стремится к нулю, так как они выполняются через прокол. Хирург видит операционное поле на мониторе с многократным увеличением. Любой посторонний объект в ограниченном пространстве виден сразу», — дополняет специалист.

И всё же этот страх небезосновательный. Исследования показывают, что даже в современной медицине ошибки во время операций хотя и редки, но продолжают случаться: например, анализ данных больниц в штате Филадельфия выявил сотни случаев, когда хирургические предметы случайно оставались в телах пациентов.

Страх № 3. «Отрежут лишнее, заденут жизненно важный сосуд или нерв»

© DOUGBERRY/iStock.com

В мировой практике описаны редкие, но резонансные случаи так называемых wrong-site surgery — когда вмешательство проводилось не на той стороне или не на том органе. Например, в Австрии в 2021 году пациенту по ошибке ампутировали здоровую ногу вместо поражённой, а в США фиксировались случаи, когда биопсию выполняли не на том лёгком или не в той молочной железе.

Для того чтобы свести к минимуму риск такой ошибки, перед началом операции вся бригада берёт паузу и вслух подтверждает личность пациента, вид операции и сторону вмешательства (левая или правая нога/почка). Маркировка места операции наносится на кожу пациента ещё в палате.

«Сохранить целостность нервных сплетений и сосудов — это приоритет в любой современной операции», — говорит хирург.

Чтобы исключить случайные повреждения и осложнения, хирурги используют:

Бинокулярные лупы и операционные микроскопы. Они позволяют хирургу видеть ткани с многократным увеличением. Это превращает едва заметные глазу нервные волокна в чёткие, хорошо различимые структуры.

Они позволяют хирургу видеть ткани с многократным увеличением. Это превращает едва заметные глазу нервные волокна в чёткие, хорошо различимые структуры. Вместо обычного скальпеля часто применяют современные электрокоагуляторы. Они позволяют «запаивать» мельчайшие сосуды точечно, не повреждая при этом ткани, расположенные всего в паре миллиметров от места воздействия.

Они позволяют «запаивать» мельчайшие сосуды точечно, не повреждая при этом ткани, расположенные всего в паре миллиметров от места воздействия. При работе вблизи нервных окончаний вместо прошивания тканей часто используют титановые клипсы. Это позволяет мгновенно и надёжно перекрыть сосуд и минимизировать риск натяжения или травматизации нерва иглой.

«Страхи пациентов вполне понятны и объяснимы. Но современная хирургия — это не работа вслепую. Инструменты постоянно совершенствуются. Риск повреждения нервов и сосудов при плановых вмешательствах сегодня не превышает 1%», — заключает Андрей Джаджиев.

Главное о страхах перед операцией

Операция вызывает естественную тревогу, но современные проколы при хирургических вмешательствах значительно снижают риски. Проснуться во время наркоза практически невозможно: его дозировку контролируют анестезиолог и аппаратура. Инструменты или салфетки пересчитывают трижды, и хирург не заканчивает операцию, пока все цифры не сойдутся. Повреждение сосудов и нервов минимально при работе с увеличением и точными инструментами. Перед операцией бригада проверяет личность пациента, сторону и вид вмешательства.

Текст проверил врач — хирург-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Борисович Джаджиев, стаж 23 года.

