Смертельно опасно: кому и когда нельзя пить кофе даже в малых дозах

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и у него масса полезных свойств: он может быть полезен в защите от диабета, рака и деменции. Однако в некоторых случаях напиток может быть вреден — собрали их.

Кофе — это и один из самых изучаемых напитков. Только за последний год ему было посвящено больше 1700 исследований. Если раньше говорили исключительно о его вреде (в частности, для сердца), то сегодня учёные находят множество полезных эффектов напитка, в том числе и для сердечно-сосудистой системы. Однако польза или вред кофе во многом зависит от того, кто, когда и сколько его пьёт.

Как кофе действует на организм

Кофеин — алкалоид, который содержится в зёрнах кофе. По своей структуре он схож с аденозином — веществом, которое сообщает мозгу об усталости. Кофеин блокирует рецепторы аденозина, таким образом обманывая нервную систему и вызывая временный прилив бодрости.

Умеренные дозы кофеина могут принести пользу: улучшать мыслительные функции или ускорять обмен веществ. Однако его избыток ведёт к негативным эффектам:

тремору рук,

учащённому сердцебиению (тахикардии),

раздражительности.

Согласно рекомендациям Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), безопасная норма для здорового взрослого человека составляет до 400 мг кофеина в сутки (это 5 чашек эспрессо по 60 мл).

Генетическая лотерея и фермент CYP1A2

То, как человек реагирует на кофе, во многом зависит от активности фермента CYP1A2 в печени, который расщепляет кофеин. Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показывает, что примерно у половины людей его активность снижена (это заложено генетически). Кофеин у них перерабатывается дольше, иногда до 10 часов. Поэтому даже дневная чашка кофе в этом случае может стать причиной бессонницы ночью.

Влияние кофе на сердечно-сосудистую систему

Кофеин вызывает краткосрочный подъём артериального давления, стимулируя выброс адреналина и временно сужая сосуды. Однако для большинства людей этот эффект обычно проходит бесследно.

При этом крупное исследование, опубликованное в JAMA Network, показывает, что у «медленных метаболизаторов кофеина» риск инфаркта миокарда повышается уже при употреблении 2–3 чашек кофе.

Влияние кофе на тревожность

Кофеин активирует симпатическую нервную систему («бей или беги»), что при избытке приводит к беспричинному чувству тревоги. Метаанализ, опубликованный в General Hospital Psychiatry, показывает, что у людей, склонных к тревожным расстройствам, избыточное потребление кофе (более 5 чашек) может спровоцировать паническую атаку, которая проявляется:

дрожью в руках,

необъяснимым чувством страха,

холодным по́том,

нехваткой воздуха.

Поэтому, если после кофе мир кажется более угрожающим, а мысли становятся хаотичными, это явный сигнал о передозировке.

Влияние кофе на желудочно-кишечный тракт

Кофе стимулирует выброс гормона гастрина, который ускоряет работу кишечника. У многих это вызывает мягкий слабительный эффект, однако высокие дозы могут привести к усиленной перистальтике, вызывая спазмы, жидкий стул и даже диарею. Кроме того, напиток также стимулирует выработку соляной кислоты.

При употреблении натощак кофе может раздражать слизистую оболочку желудка, что со временем провоцирует изжогу или обострение гастрита. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) кофеин может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, вызывая заброс кислоты в пищевод. В таких случаях врачи рекомендуют снизить потребление напитка.

Влияние кофе на сон

В обзорном исследовании в Sleep Medicine Reviews сообщается, что кофеин увеличивает время засыпания и сокращает общую продолжительность глубокого сна.

Учитывая, что период полураспада кофеина в организме в среднем составляет около пяти часов, последнюю чашку лучше выпивать минимум за 9–10 часов до сна. Для большинства людей это означает отказ от кофе уже после 14:00–15:00 (в зависимости от того, когда ложиться спать). Эта привычка позволяет организму накопить аденозин и подготовиться к полноценному отдыху.

Кофе при беременности

Кофеин проникает через плацентарный барьер, а организм плода ещё не обладает ферментами для его эффективной переработки. Более того, активность фермента CYP1A2 во время беременности падает, и время полураспада кофеина может увеличиваться до 18 часов. Исследования связывают избыточное потребление кофеина во время беременности с недостаточной массой младенца и даже с угрозой прерывания беременности.

Большинство международных медицинских организаций рекомендуют будущим мамам ограничить потребление кофеина до 200 мг в день (примерно 1–2 чашки). А лучше отказаться от него полностью, поскольку даже умеренное потребление кофеина может отрицательно сказаться на состоянии плода.

Главное о вреде кофе

К употреблению кофе нужно подходить осознанно. Если после напитка нарушается сон, поднимается давление, возникает тахикардия или тревога, это повод сократить дозу или полностью отказаться от него. Для качественного сна старайтесь выпивать последнюю чашку за 9–10 часов до отдыха.

Беременным рекомендуют ограничить употребление кофе до половины от допустимых норм (до 1–2 чашек в день). При этом некоторые исследования показывают, что даже умеренные дозы кофеина могут негативно отразиться на состоянии плода. Поэтому от кофе во время беременности лучше отказаться.

