С-реактивный белок: о чём скажет этот анализ и когда его сдавать

С-реактивный белок (СРБ, CRP) — ключевой лабораторный маркер воспаления. Он активно вырабатывается печенью в ответ на любое повреждение тканей или инфекцию. Поэтому уровень СРБ в крови стремительно растёт, как только в организме начинается воспаление. Разобрались, в каких случаях анализ на СРБ будет полезен.

Анализ на СРБ помогает врачу выявить воспаление. При этом важно понимать, что только по уровню СРБ невозможно установить диагноз. Этот анализ позволяет разобраться с дальнейшими действиями, например проводить или нет другие исследования.

Нормы С-реактивного белка и что они могут означать

Стандартизированных данных по нормам СРБ не существует. Значения могут меняться в зависимости от лаборатории и метода, по которому определяется концентрация белка. Как правило, результат выражают в миллиграммах на литр (мг/л), и чаще всего нормой для взрослого здорового человека считается до 5 мг/л.

Однако в зависимости от состояния здоровья и образа жизни пациента врач делает более глубокую оценку этого показателя. Вот некоторые ключевые ориентиры по СРБ:

до 3 мг/л — встречается у большинства здоровых взрослых людей.

от 3 до 10 мг/л — есть вероятность небольшого воспаления, которое может быть вызвано ожирением, курением, депрессией, беременностью, сахарным диабетом или другими факторами (часто такие значения бывают при вялотекущем хроническом воспалении).

10–100 мг/л — говорит о системном воспалении (например, ревматоидном артрите и других аутоиммунных заболеваниях) или вирусных инфекциях.

больше 100 мг/л — указывает на вероятность острых бактериальных инфекций или тяжёлых обострений хронических системных воспалительных заболеваний.

Важно. При вирусных инфекциях CRP обычно повышается умеренно (примерно 10–40 мг/л), но диапазоны могут пересекаться с бактериальными инфекциями.

Когда нужно сдать анализ на СРБ

Чаще всего анализ на СРБ нужен:

при вирусных или бактериальных инфекциях;

при воспалительных заболеваниях (например, артрите);

после операций (чтобы исключить вероятность осложнений);

при проведении лечения, например антибиотиками (чтобы узнать, насколько эффективна терапия);

при профилактических обследованиях пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями.

С-реактивный белок и риск сердечно-сосудистых заболеваний

Определение СРБ полезно и для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае применяют высокочувствительный метод детекции белка (hsCRP), который позволяет выявить низкие концентрации СРБ.

Согласно существующим нормам

СРБ ниже 1 мг/л — риск низкий;

1–3 мг/л — средний риск;

выше 3 мг — высокий риск.

Важно. Оценку сердечно-сосудистого риска по СРБ проводят только у здоровых людей (например, у которых нет простуды или травм, из-за чего может подняться СРБ). Риск обязательно оценивают в сочетании с липидным профилем (разными видами холестерина). Если показатель выше 10 мг/л, то риск сердечно-сосудистых заболеваний не оценивают, а ищут скрытый очаг острого воспаления. В таком случае пациенту рекомендуют повторное исследование спустя две недели после устранения воспаления.

Как быстро растёт СРБ при воспалении

При воспалительной реакции СРБ возрастает довольно быстро, и в этом одно из его преимуществ как маркера (например, по сравнению с СОЭ).

Рост СРБ начинается уже через 6 часов после повреждения или инфекции. В этой фазе печень получает сигнал и начинает синтез белка. Его концентрация удваивается каждые 8 часов. К концу первых суток показатель может вырасти в десятки и даже сотни раз.

Максимальная концентрация СРБ обычно достигается на вторые сутки (через 36–50 часов). В этот момент показатель наиболее точно отражает реальный масштаб воспалительного процесса.

СРБ и динамика выздоровления

Как только очаг воспаления ликвидирован, уровень белка начинает падать. Например, если пациенту назначили эффективные антибиотики, уровень СРБ должен начать снижаться уже спустя 24–48 часов. Полное возвращение к норме (< 5 мг/л) в большинстве случаев происходит через 3–7 дней после устранения воспаления.

Если же через 48–72 часа после начала лечения СРБ остаётся высоким или продолжает расти, то:

либо терапия не работает (например, бактерии устойчивы к антибиотику);

либо развиваются осложнения.

Поэтому анализ крови на СРБ часто назначают в динамике, чтобы понять, насколько эффективно лечение.

Как подготовиться к анализу

Для определения СРБ кровь берут из вены. Вот основные рекомендации перед исследованием:

Кровь сдают утром после 8–12 часов голода, допускается пить только чистую негазированную воду.

допускается пить только чистую негазированную воду. За 24 часа до сдачи крови исключите тяжёлые физические нагрузки и тепловые процедуры (сауну, баню).

(сауну, баню). Непосредственно перед исследованием нужно посидеть 15–20 минут и успокоиться.

Обязательно сообщите врачу о принимаемых лекарствах (некоторые из них могут влиять на уровень СРБ).

(некоторые из них могут влиять на уровень СРБ). За 1–2 часа до сдачи крови нужно воздержаться от курения.

Главное об анализе на С-реактивный белок

С-реактивный белок (СРБ) — один из маркеров воспаления. Уже через несколько часов после инфекции или повреждения его уровень в крови начинает расти. Анализ на СРБ используют в диагностике инфекционных и воспалительных заболеваний, а также для оценки риска болезней сердца.

Сдавать кровь на СРБ нужно натощак. При обнаружении высоких цифр (более 10 мг/л) нужно обратиться к врачу. В таком случае могут быть назначены дополнительные исследования для поиска очага воспаления.

