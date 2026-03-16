С-реактивный белок: о чём скажет этот анализ и когда его сдавать
С-реактивный белок (СРБ, CRP) — ключевой лабораторный маркер воспаления. Он активно вырабатывается печенью в ответ на любое повреждение тканей или инфекцию. Поэтому уровень СРБ в крови стремительно растёт, как только в организме начинается воспаление. Разобрались, в каких случаях анализ на СРБ будет полезен.
Анализ на СРБ помогает врачу выявить воспаление. При этом важно понимать, что только по уровню СРБ невозможно установить диагноз. Этот анализ позволяет разобраться с дальнейшими действиями, например проводить или нет другие исследования.
Нормы С-реактивного белка и что они могут означать
Стандартизированных данных по нормам СРБ не существует. Значения могут меняться в зависимости от лаборатории и метода, по которому определяется концентрация белка. Как правило, результат выражают в миллиграммах на литр (мг/л), и чаще всего нормой для взрослого здорового человека считается до 5 мг/л.
Однако в зависимости от состояния здоровья и образа жизни пациента врач делает более глубокую оценку этого показателя. Вот некоторые ключевые ориентиры по СРБ:
- до 3 мг/л — встречается у большинства здоровых взрослых людей.
- от 3 до 10 мг/л — есть вероятность небольшого воспаления, которое может быть вызвано ожирением, курением, депрессией, беременностью, сахарным диабетом или другими факторами (часто такие значения бывают при вялотекущем хроническом воспалении).
- 10–100 мг/л — говорит о системном воспалении (например, ревматоидном артрите и других аутоиммунных заболеваниях) или вирусных инфекциях.
- больше 100 мг/л — указывает на вероятность острых бактериальных инфекций или тяжёлых обострений хронических системных воспалительных заболеваний.
Важно. При вирусных инфекциях CRP обычно повышается умеренно (примерно 10–40 мг/л), но диапазоны могут пересекаться с бактериальными инфекциями.
Когда нужно сдать анализ на СРБ
Чаще всего анализ на СРБ нужен:
- при вирусных или бактериальных инфекциях;
- при воспалительных заболеваниях (например, артрите);
- после операций (чтобы исключить вероятность осложнений);
- при проведении лечения, например антибиотиками (чтобы узнать, насколько эффективна терапия);
- при профилактических обследованиях пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями.
С-реактивный белок и риск сердечно-сосудистых заболеваний
Определение СРБ полезно и для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае применяют высокочувствительный метод детекции белка (hsCRP), который позволяет выявить низкие концентрации СРБ.
Согласно существующим нормам
- СРБ ниже 1 мг/л — риск низкий;
- 1–3 мг/л — средний риск;
- выше 3 мг — высокий риск.
Важно. Оценку сердечно-сосудистого риска по СРБ проводят только у здоровых людей (например, у которых нет простуды или травм, из-за чего может подняться СРБ). Риск обязательно оценивают в сочетании с липидным профилем (разными видами холестерина). Если показатель выше 10 мг/л, то риск сердечно-сосудистых заболеваний не оценивают, а ищут скрытый очаг острого воспаления. В таком случае пациенту рекомендуют повторное исследование спустя две недели после устранения воспаления.
Как быстро растёт СРБ при воспалении
При воспалительной реакции СРБ возрастает довольно быстро, и в этом одно из его преимуществ как маркера (например, по сравнению с СОЭ).
Рост СРБ начинается уже через 6 часов после повреждения или инфекции. В этой фазе печень получает сигнал и начинает синтез белка. Его концентрация удваивается каждые 8 часов. К концу первых суток показатель может вырасти в десятки и даже сотни раз.
Максимальная концентрация СРБ обычно достигается на вторые сутки (через 36–50 часов). В этот момент показатель наиболее точно отражает реальный масштаб воспалительного процесса.
СРБ и динамика выздоровления
Как только очаг воспаления ликвидирован, уровень белка начинает падать. Например, если пациенту назначили эффективные антибиотики, уровень СРБ должен начать снижаться уже спустя 24–48 часов. Полное возвращение к норме (< 5 мг/л) в большинстве случаев происходит через 3–7 дней после устранения воспаления.
Если же через 48–72 часа после начала лечения СРБ остаётся высоким или продолжает расти, то:
- либо терапия не работает (например, бактерии устойчивы к антибиотику);
- либо развиваются осложнения.
Поэтому анализ крови на СРБ часто назначают в динамике, чтобы понять, насколько эффективно лечение.
Как подготовиться к анализу
Для определения СРБ кровь берут из вены. Вот основные рекомендации перед исследованием:
- Кровь сдают утром после 8–12 часов голода, допускается пить только чистую негазированную воду.
- За 24 часа до сдачи крови исключите тяжёлые физические нагрузки и тепловые процедуры (сауну, баню).
- Непосредственно перед исследованием нужно посидеть 15–20 минут и успокоиться.
- Обязательно сообщите врачу о принимаемых лекарствах (некоторые из них могут влиять на уровень СРБ).
- За 1–2 часа до сдачи крови нужно воздержаться от курения.
Главное об анализе на С-реактивный белок
С-реактивный белок (СРБ) — один из маркеров воспаления. Уже через несколько часов после инфекции или повреждения его уровень в крови начинает расти. Анализ на СРБ используют в диагностике инфекционных и воспалительных заболеваний, а также для оценки риска болезней сердца.
Сдавать кровь на СРБ нужно натощак. При обнаружении высоких цифр (более 10 мг/л) нужно обратиться к врачу. В таком случае могут быть назначены дополнительные исследования для поиска очага воспаления.
