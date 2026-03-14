Учёные в шоке: жирная еда открывает бактериям путь в мозг

На этой неделе учёные также узнали, как предсказать деменцию за десятилетия до её развития и как помочь женщинам сохранить фигуру после менопаузы. А исследователи из Сан-Франциско нашли уникальную мишень для лечения рака.

© Freepik

Жирная еда открывает бактериям путь из кишечника в мозг

Новое исследование Университета Эмори, опубликованное в PLOS Biology, раскрыло пугающий механизм. Оказывается, бактерии из кишечника могут проникать в мозг через блуждающий нерв. Главным ключом, открывающим эти ворота, оказалась диета с высоким содержанием жиров.

Эксперименты на мышах показали, что всего через девять дней питания с высоким содержанием жиров стенки кишечника становятся проницаемыми. В результате живые бактерии покидают пищеварительный тракт и по блуждающему нерву поднимаются прямо в ствол мозга. При этом в крови бактерий не обнаружили — они используют нерв как прямой путь в мозг.

Некоторые из обнаруженных бактерий ранее находили в тканях мозга при нейродегенеративных заболеваниях, однако причинно-следственная связь пока не доказана. Это подтверждает одну из гипотез, что неврологические заболевания могут начинаться в кишечнике.

Хорошие новости в том, что этот процесс обратим. Возврат к здоровому питанию восстанавливает кишечный барьер и прекращает миграцию бактерий в мозг.

Анализ крови предскажет деменцию за 25 лет до появления симптомов

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что белок p-tau217 можно рассматривать как маркер развития болезни в будущем.

Учёные проанализировали данные почти 3000 пожилых женщин, за которыми велись наблюдения в течение 25 лет. Анализ крови (которую брали ещё в начале исследования) участниц показал, что высокая концентрация белка p-tau217 в плазме предсказывает развитие деменции спустя многие годы.

Учёные также выяснили:

Тест наиболее эффективен для женщин — носителей гена APOE ε4 (это ген, повышающий риск развития болезни Альцгеймера).

(это ген, повышающий риск развития болезни Альцгеймера). Уровень p-tau217 в крови связан с накоплением токсичных бляшек в мозге задолго до появления жалоб.

Авторы отмечают, что такой анализ — возможность оказывать помощь задолго до начала болезни. Ведь у пациента впереди ещё много лет, чтобы успеть изменить образ жизни.

© Freepik

Учёные нашли гормон, от которого зависит вес после менопаузы

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что уровень гормона аспросина может быть связан с изменениями веса после менопаузы. Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition.

Аспросин вырабатывается жировой тканью и подаёт сигналы мозгу о чувстве голода. Однако анализ данных более 4000 женщин показал неожиданный эффект. У тех, кто не страдал ожирением на момент начала исследования, высокие уровни аспросина помогали сохранять стабильный вес. Так, женщины с высоким уровнем аспросина на 43% реже сталкивались с набором веса и на 83% чаще успешно худели в течение трёх лет.

Важно. Эффект аспросина прослеживался только в условиях нормального обмена веществ. Как только развивался диабет или инсулинорезистентность, действие аспросина ослабевало.

Это открытие поможет врачам учитывать ещё один фактор лишнего веса. Возможно, в будущем на основе аспросина создадут лекарства для профилактики ожирения.

Употребление миндаля связано с улучшением некоторых маркеров воспаления

К такому выводу пришли учёные из университета Миссури в ходе шестинедельного исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

При ожирении в организме поддерживается постоянное вялотекущее воспаление, которое ведёт к диабету и болезням сердца.

Исследователи разделили участников с ожирением на две группы:

одни ежедневно ели около 60 г миндаля;

другие — печенье с тем же количеством калорий (что и у порции миндаля для первой группы).

Спустя полтора месяца у «миндальной» группы значительно улучшились показатели крови. В частности, уровни провоспалительных маркеров (IL-6, TNF-alpha) упали, а концентрация противовоспалительного белка IL-10 выросла.

Таким образом, авторы пришли к выводу, что регулярное употребление миндаля может снизить уровень вялотекущего воспаления при ожирении. При этом крайне важно следить за суточной калорийностью, поскольку энергетическая ценность миндаля довольно высокая. Всего 60 г орехов содержат около 350 ккал.

© rawpixel.com/Freepik

Учёные нашли уникальную мишень, которая есть у нескольких типов опухолей

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили знаменитый фермент SRC на внешней мембране раковых клеток. Это открытие, опубликованное в журнале Science, может стать основой для терапии нескольких видов рака.

Фермент SRC известен более 50 лет как один из главных двигателей роста рака (за его открытие в 1970-х дали Нобелевскую премию). Однако десятилетиями считалось, что он прячется внутри клеток. Учёные выяснили, что из-за очень высокого темпа деления раковые клетки «захламляются» и выбрасывают наружу часть своих ферментов, которые в итоге застревают на оболочке.

Примечательно, что на здоровых клетках SRC снаружи не появляется, что позволяет лекарствам «бить» только по опухоли, не отравляя весь организм. Этот маркер обнаружен в клетках рака мочевого пузыря, молочной железы, поджелудочной железы и кишечника.

Учёные создали антитела, которые находят этот фермент и подавляют рост опухолей у мышей. Технологию уже передали для разработки препаратов для людей.

Главное в новостях науки за неделю

Анализ крови поможет предсказать болезнь Альцгеймера за десятилетия до появления симптомов, а жирная еда запускает неожиданный механизм — перемещение бактерий из кишечника в мозг через блуждающий нерв. Фермент SRC на поверхности опухолевых клеток может открыть новый путь для лечения многих видов рака.

Другие исследования показывают, что обмен веществ и питание играют ключевую роль в профилактике болезней. Так, гормон аспросин влияет на изменение веса после менопаузы, а миндаль помогает снизить воспаление при ожирении.

Собрали всё самое интересное тут.

Важные исследования