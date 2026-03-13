Учёные разоблачили убийцу иммунитета

Иммунная и нервная системы постоянно «общаются» между собой. При хроническом стрессе этот диалог нарушается. Мозг постоянно посылает сигналы тревоги, а иммунные клетки перестают на них адекватно реагировать. Разобрались, как именно стресс ослабляет организм.

О чём речь

Стресс затрагивает не только психику, но и тело, включая иммунную систему. При хроническом стрессе иммунная система перестраивает работу, из-за чего развивается воспаление и возрастает восприимчивость к инфекциям.

Как организм реагирует на стресс?

В древние времена стресс для человека всегда ассоциировался с угрозой для жизни. При появлении опасности мозг включает механизм «бей или беги»: сердце бьётся чаще, дыхание ускоряется, мышцы получают больше крови. Это позволяет на некоторое время стать сильнее и быстрее (чтобы реализовать программу «бей или беги»).

Такой кратковременный стресс полезен — он помогает справиться с нагрузками. Но если стресс становится хроническим, организм остаётся в режиме тревоги постоянно. Тогда та же система, которая должна защищать, начинает разрушать, и в первую очередь страдает иммунитет.

Почему длительный стресс губителен?

Если стресс становится хроническим, организм перестаёт различать, где опасность, а где повседневность. Как правило, гормоны стресса продолжают вырабатываться, сосуды и сердце работают с перегрузкой, а иммунная система всё время получает сигнал — «подожди, сейчас не до тебя». Так постепенно снижается способность противостоять инфекциям, замедляется восстановление тканей и повышается уровень воспаления.

Как это работает?

Когда человек переживает стресс, в работу включается гормональная цепочка: ось гипоталамус — гипофиз — надпочечники. Гипоталамус выделяет кортиколиберин, который заставляет гипофиз вырабатывать адренокортикотропный гормон. Тот, в свою очередь, стимулирует надпочечники к выбросу кортизола — главного гормона стресса.

Кратковременно кортизол полезен, он помогает организму мобилизоваться. Но если стресс не проходит, кортизол вырабатывается дольше.

И как кортизол влияет на иммунную систему?

Длительно высокий уровень кортизола ослабляет ключевые звенья иммунной защиты. Он подавляет деление и созревание лимфоцитов — клеток, которые распознают и уничтожают вирусы и бактерии. Меняется работа антител — белков, которые нейтрализуют микробы. Кроме того, под воздействием кортизола нарушается синтез цитокинов.

Что такое цитокины и какова их роль?

Это сигнальные молекулы, которые управляют иммунной системой. Например, одни цитокины активируют защиту, а другие гасят воспаление, когда опасность миновала. Но при хроническом стрессе этот баланс нарушается.

Под действием кортизола и стрессовых медиаторов уменьшается выработка цитокинов, отвечающих за противовирусную защиту и активацию Т-клеток. Зато растёт уровень других цитокинов, которые способствуют воспалению. Таким образом, иммунитет смещается в сторону низкоинтенсивного (фонового) воспаления.

Значит, всё дело только в кортизоле?

Не только. Когда человек испытывает стресс, активируется симпатическая нервная система — та самая, что отвечает за реакцию «бей или беги». В кровь выбрасываются адреналин и норадреналин, которые повышают давление, частоту пульса и уровень глюкозы. Но эти же гормоны также влияют на иммунные клетки.

В первые часы адреналин мобилизует нейтрофилы и NK-клетки (естественные киллеры — тип лимфоцитов, которые уничтожают заражённые вирусами клетки, бактерии и опухоли). Они выходят в кровь, чтобы быстро отреагировать на возможную угрозу. Если же стресс затягивается, то активация этих иммунных клеток сменяется их истощением. В итоге иммунитет хуже справляется с патогенами и опухолевыми клетками.

Как ещё стресс вредит иммунитету?

При стрессе также нарушается сон. Это может привести к снижению выработки мелатонина — гормона, который в том числе поддерживает работу иммунных клеток. Меняется аппетит и обмен веществ, из-за чего может страдать микробиота кишечника — важная часть иммунной защиты.

Чем это опасно?

Человек может чаще болеть простудами, медленнее восстанавливаться после инфекций, а хронические воспалительные процессы (например, в суставах или сосудах) только усиливаются. Даже вакцинация в условиях стресса может работать хуже у некоторых людей: организм не способен сформировать полноценную иммунную память.

Кроме того, организм может хуже справляться с опухолевыми клетками. За их ликвидацию отвечают NK-клетки и цитотоксические Т-лимфоциты. При хроническом стрессе они становятся менее активными, хуже распознают мишени и реже запускают гибель опухолевых клеток. С другой стороны, фоновое воспаление и окислительный стресс создают среду, в которой аномальным клеткам легче выжить и уклониться от надзора иммунной системы. Тем не менее прямая связь между хроническим стрессом и онкологическими болезнями не доказана.

Главное: стресс может подавлять иммунитет

Стресс — не просто эмоция, а физиологический процесс, который напрямую влияет на работу иммунной системы. Когда он становится хроническим, организм переходит в режим постоянной тревоги. Это негативно влияет на работу всех органов, в первую очередь иммунной системы. Ослабевает противовирусный и противоопухолевый иммунитет, хуже работает вакцинация, повышается риск инфекций и хронических болезней. Поэтому борьба со стрессом — это забота не только о психике, но и о здоровье в целом.

Важные исследования

Чтобы нивелировать последствия хронического стресса, важно консультироваться со специалистами.