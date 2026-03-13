Россиянка раскрыла секрет, как не сойти с ума от многозадачности

Быть работающей мамой — значит жить в режиме многозадачности почти круглосуточно: держать в голове рабочие дела, бытовые мелочи, расписание ребёнка и при этом стараться сохранить дома ощущение порядка и спокойствия. В какой-то момент я заметила, что больше всего утомляют не крупные дела, а бесконечные мелкие вопросы, которые нужно решать каждый день. Поэтому любые сервисы, которые помогают сэкономить время и немного разгрузить голову, быстро становятся частью привычной жизни.

© milan2099/iStock.com

Недавно таким помощником для меня стала подписка СберПрайм. Не потому, что она решает всё сразу, а потому, что в повседневности действительно оказывается полезной в самых обычных ситуациях.

Когда продукты заканчиваются раньше, чем планировалось

Я стараюсь запасаться продуктами на неделю вперёд, но часто случается так, что купленное в воскресенье заканчивается уже к среде. В таких ситуациях помогает сервис доставки продуктов «Самокат»: здесь есть и все необходимые на каждый день продукты, и готовая еда — на случай, если готовить некогда или не хочется.

Для меня важно, что в ассортименте много здоровых блюд, таких как гречка с котлетой, — я уверена в безопасности еды, которой кормлю ребёнка. А ещё недавно дочь неожиданно потребовала на завтрак блинчики — привезли за 20 минут.

За покупки постепенно копятся бонусы Спасибо, которыми потом можно оплачивать часть следующих заказов, так что со временем покупка продуктов становится чуть выгоднее.

Когда ребёнок снова простыл

Моя четырёхлетняя дочь ходит в сад и часто болеет, как и большинство детей. Особенно выматывает насморк: с этим симптомом не пойдёшь на занятия, но он как будто недостаточно серьёзный, чтобы идти к врачу. А поход в городскую поликлинику может быть опасен тем, что там ребёнок столкнётся с другой инфекцией.

Поэтому в последние месяцы я часто сначала консультируюсь онлайн через СберЗдоровье. У нас уже появился врач, к которому я обращаюсь регулярно, и это заметно упрощает жизнь: можно спокойно задать вопросы, показать результаты анализов или уточнить лечение не выходя из дома.

Недавно я и сама воспользовалась сервисом, когда понадобилось второе мнение после обследования. Иногда просто важно услышать ещё одного специалиста, чтобы спокойно принять решение.

По подписке СберПрайм консультации и анализы доступны со скидками, и это тоже постепенно ощущается, особенно если обращаться не один раз.

© Kindamorphic/iStock.com

Когда машина снова в ремонте

У нас одна машина на семью, она старая и часто неделями стоит в ремонте. Однажды она сломалась как раз тогда, когда нужно было забирать дочь из сада. В тот раз я взяла такси. Но когда ситуация стала повторяться, решили с мужем, что выгоднее использовать каршеринг: такси дорожает с каждым днём.

Для коротких поездок по городу это действительно оказалось удобным решением: машину можно взять рядом с домом, быстро решить свои дела и оставить там, где удобно. Через «Ситидрайв» часть поездок тоже компенсируется бонусами Спасибо, и это оказалось приятным дополнением.

Причём каршеринг неожиданно хорошо подошёл и для коротких поездок за город. Мы вообще любим в выходные выбраться куда-нибудь недалеко, просто сменить обстановку.

Недавно такая поездка закончилась тем, что мы решили остаться на ночь: нашли уютное место и уже по дороге забронировали гостиницу через «Отелло». За первое бронирование пришёл кешбэк, а дальше он постепенно увеличивается.

Когда вечером наконец появляется время отдохнуть

Я очень ценю вечера, когда удаётся уложить дочь пораньше, устроиться рядом с мужем и включить новый увлекательный сериал. В такие моменты я по-настоящему отдыхаю и перезаряжаюсь.

Я смотрю сериалы и фильмы на Okko. Там всегда находится что-то подходящее: и новые сериалы, и старые фильмы, которые давно хотелось пересмотреть.

Музыка и подкасты у меня чаще идут фоном в течение дня. Пока собираюсь утром, готовлю или занимаюсь домашними делами, почти всегда включён «Звук». А по дороге в детский сад мы с дочкой в машине обычно слушаем сказки.

© Oinegue/iStock.com

Как это работает в обычной жизни

Наверное, главное, что я заметила: СберПрайм не воспринимается как что-то отдельное. Просто часть привычных сервисов постепенно собралась в одном месте.

Подпиской можно пользоваться всей семьёй: к одному аккаунту подключаются до четырёх человек, и у каждого остаются свои привычные сценарии. Постепенно накапливаются бонусы Спасибо, и ими можно оплачивать часть покупок, обменивать на рубли или переводить близким.

А ещё СберПрайм очень полезен в финансовых вопросах. Он даёт:

дополнительные +0,5% к ставке СберВклада;

к ставке СберВклада; +1% к накопительному счёту;

к накопительному счёту; переводы без комиссии на сумму до 500 000 рублей;

без комиссии на сумму до 500 000 рублей; бесплатные уведомления по картам.

Первый месяц подписки стоит 1 рубль. Поэтому попробовать, насколько она впишется в ваш ритм жизни, довольно просто. Все подробности узнайте прямо сейчас по ссылке.

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Erid: F7NfYUJCUneTVSpXde9G

Самокат — ООО «Умный ритейл» (ОГРН 1177847261602, г. Москва).

СберЗдоровье — ООО «Инновационная Медицина» (ОГРН 1197746310618, г. Москва).

СитиДрайв — ООО «НТС» (ОГРН 1157746368999, г. Москва).

Отелло — проект компании ООО «ДубльГИС» (ОГРН 1045401929847, г. Новосибирск).

Okko (18+) — ООО «Окко» (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).

Звук (12+) — ООО «Звук» (ОГРН 5177746117005, г. Москва).