Учёные поставили под сомнение бодрящий эффект кофе

Вопреки распространённому мнению, регулярное употребление кофе может не оказывать существенного влияния на качество сна и дневную сонливость у людей среднего возраста.

К такому выводу пришли учёные по итогам крупного популяционного исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE. Исследователи проанализировали данные более 25 тысяч шведов в возрасте 50–64 лет, изучив связь между количеством выпитого кофе, качеством сна и уровнем усталости днём.

Несмотря на то что кофеин известен своим бодрящим эффектом благодаря блокировке аденозиновых рецепторов в мозге, статистический анализ показал лишь незначительную связь между потреблением напитка и нарушениями сна.

Более того, были обнаружены неожиданные закономерности: участники, сообщившие о высоком потреблении кофе, парадоксальным образом отмечали улучшение некоторых показателей сна: им было легче засыпать, и они реже сталкивались с ранними пробуждениями.

Исследователи предполагают, что слабая связь между кофе и сном может объясняться долгосрочной адаптацией организма. При регулярном употреблении кофеина мозг может со временем перестраивать работу аденозиновой системы, что снижает его восприимчивость к веществу.

Учёные подчёркивают, что, хотя некоторые результаты были статистически значимыми, их практическое влияние на повседневную жизнь минимально. Однако они отмечают, что люди с более высоким индексом массы тела могут быть более чувствительны к нарушениям сна, вызванным кофеином.

Генетический анализ подтвердил достоверность данных, полученных из опросов, и выявил новые гены, которые могут быть связаны с метаболизмом кофеина. Для окончательных выводов о том, как возраст и биологическая адаптация влияют на долгосрочные эффекты кофе, потребуются дальнейшие исследования.

