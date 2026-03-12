Отита не будет: лор-врачи развенчали популярный миф о промывании носа

Промывание носа, или назальную ирригацию, рекомендуют для облегчения симптомов простуды, синусита и аллергии. Однако за кажущейся простотой скрываются нюансы: неправильная поза или неподходящая вода могут превратить пользу во вред. Разобрались, как правильно промывать нос и чем это лучше делать.

Зачем промывать нос

Основная задача ирригации — механическое очищение слизистой. Вместе с раствором из носоглотки удаляются слизь, частицы пыли, вирусы и аллергены (пыльца, шерсть животных). Согласно исследованию 2017 года, это позволяет:

Улучшить механическую работу ресничек, микроскопических волосков на слизистой, которые продвигают слизь вместе с микробами по носоглотке.

микроскопических волосков на слизистой, которые продвигают слизь вместе с микробами по носоглотке. Размягчать слизь: густая, вязкая слизь может закупоривать носовые полости и мешать нормальному дыханию.

густая, вязкая слизь может закупоривать носовые полости и мешать нормальному дыханию. Смыть медиаторы воспаления: в слизистой носа много гистаминов, простагландинов и лейкотриенов, эти вещества запускают воспалительную реакцию и вызывают отёк.

Промывать нос можно при:

синуситах (воспалении околоносовых пазух);

аллергических ринитах;

простудном насморке, в том числе из-за гриппа или COVID-19.

Врачи Гарвардской медицинской школы рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями носовых пазух, например синуситом, регулярно делать ирригацию для профилактики обострений.

Когда нельзя промывать нос

Во время промывания носа увеличивается давление в ушах. Поэтому врачи Cleveland Clinic не советуют делать назальную ирригацию, если:

обострилась ушная инфекция, например средний отит;

например средний отит; недавно была операция на носовых пазухах или ушах;

на носовых пазухах или ушах; полностью заложен нос, и капли не помогают снять отёк;

и капли не помогают снять отёк; ощущается давление в ушах.

Вопреки распространённому мнению, промывание носа само по себе не может вызвать отит или другие заболевания уха. Во всех клинических рекомендациях эту процедуру называют безопасной. Ни одно исследование не выявило серьёзных побочных эффектов при использовании чистых инструментов и воды. Например, в Кокрейновском обзоре единственной нежелательной реакцией, о которой сообщали пациенты, был незначительный дискомфорт или раздражение в носу, которые быстро проходили.

Чем промывать нос

Раствор можно сделать дома или использовать готовый из аптеки. Для промывания носа подходят:

Физраствор или изотонический раствор: в них концентрация соли совпадает с концентрацией соли в плазме крови.

в них концентрация соли совпадает с концентрацией соли в плазме крови. Гипертонический раствор: в нём концентрация соли больше, чем в клетках.

в нём концентрация соли больше, чем в клетках. Аптечная морская вода: она содержит дополнительные микроэлементы, обычно магний, кальций, калий, йод, цинк.

она содержит дополнительные микроэлементы, обычно магний, кальций, калий, йод, цинк. Порционные саше: это аптечный порошок из соли и соды высокой степени очистки, который нужно разводить водой.

это аптечный порошок из соли и соды высокой степени очистки, который нужно разводить водой. Домашний раствор: Американская академия отоларингологии советует растворить половину чайной ложки не йодированной соли в двух стаканах чистой воды (дистиллированной или кипячёной). Также можно добавить половину чайной ложки соды.

Выбрать можно любой доступный вариант — принципиальной разницы нет. Однако категорически нельзя использовать сырую воду из-под крана. В ней могут быть бактерии и микроорганизмы, которые при попадании в пазухи вызывают инфекции.

5 коварных болезней уха, горла, носа: чем они опасны и как их лечат

Промывать нос в домашних условиях можно разными инструментами:

Шприцем с насадкой: самый бюджетный вариант. Сделать насадку можно самому из капельницы (понадобится мягкий резиновый узел из системы) или купить на маркетплейсе.

самый бюджетный вариант. Сделать насадку можно самому из капельницы (понадобится мягкий резиновый узел из системы) или купить на маркетплейсе. Нети-потом (чайничком) или лейкой: такой способ изначально практиковали йоги, но со временем он закрепился в медицине.

(чайничком) или лейкой: такой способ изначально практиковали йоги, но со временем он закрепился в медицине. Сжимаемым флаконом: с ним можно контролировать напор струи.

Важно. Средства для ирригации нужно мыть и сушить после каждой процедуры.

Как правильно промывать нос

Чтобы процедура была комфортной, раствор должен быть комнатной температуры или едва тёплым (не больше 36 °C).

Наклонитесь над раковиной под углом 45°, поверните голову набок так, чтобы одна ноздря была выше другой. Вставьте наконечник ирригатора, лейки или шприца в ноздрю, которая выше. Откройте рот и медленно вливайте раствор. Он должен обогнуть перегородку и вытечь из нижней ноздри. Аккуратно высморкайтесь и повторите процедуру для другой стороны. Согласно рекомендациям Британского общества отоларингологов, промывать нос можно до трёх раз в день. Хотя строгих правил на этот счёт нет.

Важно: если нос наглухо заложен, за 5–10 минут до промывания воспользуйтесь сосудосуживающими каплями. Это снимет отёк и откроет соустья пазух, чтобы раствор мог пройти через них.

Как правильно промывать нос и будет ли от этого отит

Главное о промывании носа

Назальная ирригация — один из базовых методов помощи при синусите и аллергическом рините. Промывание солевым раствором помогает механически удалять слизь, аллергены и медиаторы воспаления со слизистой носа. Главное правило безопасности: для раствора подходит только дистиллированная или предварительно кипячёная вода. Использовать сырую водопроводную воду нельзя. При правильной технике назальная ирригация считается безопасной процедурой.

