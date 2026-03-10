Врач развеял главный страх покупателей маркетплейсов

Страх многих заразиться сифилисом во время примерки одежды с маркетплейсов — совершенно беспочвенен, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

© Газета.Ru

«Статистика последних лет фиксирует рост числа случаев сифилиса, но подавляющее большинство заражений происходит половым путем. Бытовой же путь передачи через общую посуду, полотенца или другие предметы обихода встречается крайне редко, поскольку для него необходим очень тесный и длительный контакт с человеком, имеющим открытые проявления болезни. Что касается страхов заразиться им во время примерки одежды с маркетплейсов, то они беспочвенны. Возбудитель сифилиса, бледная трепонема (Treponema pallidum) практически мгновенно погибает вне человеческого тела, поэтому на сухой поверхности одежды он не выживает», — рассказал врач.

Главный путь передачи сифилиса — половой, поэтому в первую очередь профилактика сводится к безопасному половому поведению: использованию барьерных методов контрацепции, наличию одного проверенного партнера и регулярному прохождению обследований на инфекции, передаваемые половым путем.