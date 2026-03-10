Учёные разложили анализ кровь по полочкам

Кровь на 55% состоит из плазмы. Это жидкая часть, в которой, помимо воды, также содержатся белки, питательные вещества, гормоны, соли и другие компоненты. Остальная часть крови — форменные элементы. Это клетки, отвечающие за жизненно важные функции — от переноса кислорода и до защиты от инфекций. Разобрались, как устроены эти элементы и для чего нужен каждый из них.

© MykolaIvashchenko/iStock.com

Эритроциты, гемоглобин и кислород

Эритроциты — самые многочисленные клетки крови. Их главная задача — транспортировка кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа в обратном направлении.

Гемоглобин

Внутри каждого эритроцита находится белок гемоглобин, содержащий железо. Именно он и «захватывает» кислород и углекислый газ. Примечательно, что гемоглобин может связываться не только с кислородом. Гораздо активнее (в 200-250 раз сильнее, чем с кислородом) он образует соединения с угарным газом. В итоге эритроциты «забиваются» угарным газом и теряют способность переносить кислород, из-за чего наступает удушье.

Если гемоглобина мало (из-за дефицита железа, витамина B12 или фолиевой кислоты), ткани начинают испытывать кислородное голодание. Это анемия, которая проявляется слабостью, бледностью и одышкой.

Эритроциты в анализах крови

При проведении общего анализа крови оценивают несколько показателей, в частности:

уровень гемоглобина (нехватка указывает на анемию),

(нехватка указывает на анемию), количество эритроцитов (их избыток указывает на обезвоживание, а дефицит — на анемию).

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — один из маркеров воспаления. В норме эритроциты отталкиваются друг от друга, но при воспалении в крови появляются белки, которые заставляют их «склеиваться» и оседать быстрее. Высокий СОЭ — это повод искать воспалительный процесс.

© anyaivanova/iStock.com

Лейкоциты и иммунитет

Лейкоциты — это белые кровяные клетки. В отличие от эритроцитов, лейкоцитов в крови гораздо меньше, но они крайне разнообразны. При анализе крови смотрят не только на их общее число, но и на соотношение разных видов — это называется лейкоцитарной формулой.

Нейтрофилы

Самые многочисленные из лейкоцитов. Они первыми прибывают на место инфекционного процесса и буквально «пожирают» бактерии.

Если в анализе много нейтрофилов, значит, в организме острый бактериальный процесс (например, ангина). Гной — это по большей части погибшие нейтрофилы, остатки бактерий и разрушенные ткани.

Лимфоциты

Это основные игроки при вирусных инфекциях. Они бывают двух видов — Т- и В-лимфоциты. Первые атакуют инфицированные или опухолевые клетки. А В-лимфоциты вырабатывают антитела и запоминают «врагов» в лицо.

Если лимфоциты повышены, а нейтрофилы в норме или снижены — это типичная картина ОРВИ или гриппа.

Моноциты

Это своего рода чистильщики. Они могут пожирать бактерии (фагоцитоз), а также «убирают мусор» — остатки погибших клеток и патогенов.

Их повышение часто говорит о том, что организм переходит в фазу выздоровления или борется с затяжной хронической инфекцией.

Эозинофилы и базофилы

Эти клетки активизируются, когда организм сталкивается с аллергеном или паразитами. Высокие эозинофилы — повод посетить аллерголога или провериться на «незваных гостей» в кишечнике.

Тромбоциты — «ремонтная бригада»

Тромбоциты — маленькие клетки в виде пластин. Это своего рода аварийная служба, которая круглосуточно патрулирует сосуды в поисках повреждений.

Когда сосуд повреждается, тромбоциты устремляются к месту «аварии». Процесс проходит в два этапа:

Адгезия и агрегация. Тромбоциты становятся липкими, цепляются за края раны и склеиваются друг с другом, создавая пробку.

Тромбоциты становятся липкими, цепляются за края раны и склеиваются друг с другом, создавая пробку. Свёртывание. Они выделяют специальные вещества, которые превращают жидкий белок плазмы в прочные нити фибрина. Эта сеть затягивает пробоину, образуя полноценный сгусток — тромб.

© Rabizo/iStock.com

Тромбоциты в анализах

Тромбоцитов в крови должно быть достаточно для «ремонта» сосудов, но не слишком много. При низком уровне тромбоцитов (тромбоцитопения) кровь становится слишком жидкой, это увеличивает риск кровотечений. Когда тромбоцитов очень много (тромбоцитоз), это может указывать на воспаление, инфекцию, анемию или в очень редких случаях — опухоль.

Тромбозы

Тромб — спасение при порезе, но катастрофа, если он образуется внутри сосуда. Если такой сгусток перекроет артерию в сердце, случится инфаркт, а в мозге — инсульт.

Препараты-антиагреганты (например, аспирин) воздействуют именно на тромбоциты. Они блокируют в них синтез веществ, ответственных за склеивание тромбоцитов. А вот антикоагулянты работают на уровне белков плазмы, замедляя процесс формирования фибриновой сети.

Главное об элементах крови

Кровь — сложная система, где каждый элемент выполняет строго отведённую роль. Эритроциты обеспечивают клетки кислородом, лейкоциты разных типов формируют иммунный ответ, а тромбоциты отвечают за целостность сосудов.

Показатели общего анализа крови служат важнейшим диагностическим критерием. Они позволяют отличить вирусную инфекцию от бактериальной, вовремя заметить скрытое воспаление или выявить анемию.

