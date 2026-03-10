Найден новый подход к терапии трудноизлечимого рака

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили новый подход к лечению некоторых форм немелкоклеточного рака легких, которые плохо реагируют на иммунотерапию. Речь идет о плоскоклеточном раке легкого и части аденокарцином — у пациентов с такими опухолями часто остается мало эффективных вариантов лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (STM).

Исследователи изучали, почему препараты, подавляющие работу лизосом — структур внутри клетки, отвечающих за переработку веществ и получение энергии, — часто дают лишь ограниченный эффект против опухолей. Оказалось, что раковые клетки способны обходить такую терапию: они усиливают потребление глюкозы и активируют белок SREBP-1, который помогает им перестраивать обмен веществ и продолжать расти.

В экспериментах на клетках и животных ученые показали, что этот механизм можно заблокировать. Если одновременно подавлять работу лизосом и нарушать метаболизм глюкозы и жиров в опухолевых клетках, защитная система рака перестает работать. В результате в клетках накапливаются повреждения митохондрий, усиливается окислительный стресс и опухолевые клетки начинают погибать.

По словам авторов работы, такой комбинированный подход может значительно повысить эффективность лечения трудноизлечимых форм рака легких. Более того, некоторые препараты, которые могут использоваться в этой стратегии — например хлорохин и симвастатин, — уже применяются в медицине, а другие проходят клинические испытания. Это может ускорить разработку новых схем терапии для пациентов.