Гении с диагнозом: какие странные синдромы помогали писать книги и картины

Некоторые синдромы и состояния могут менять восприятие мира и обострять органы чувств. Такие особенности работы мозга становятся для некоторых источниками вдохновения. Разобрали три диагноза, которые помогали творить известным писателям, поэтам и художникам.

© Walt Disney Productions

Синдром «Алисы в Стране чудес»

Это редкое неврологическое состояние, при котором человек видит окружающий мир и собственное тело искажённо. Предметы могут казаться слишком большими или маленькими, расстояния — изменёнными, а время — ускоренным или замедленным. Такие эпизоды чаще всего вызывает мигрень с аурой. Искажения возникают из-за временных нарушений обработки зрительной и сенсорной информации в мозге.

Название синдром получил благодаря британскому психиатру Джону Тодду. В 1955 году он описал группу пациентов с необычными нарушениями восприятия пространства и тела. Тодд заметил, что эти симптомы напоминают эпизоды из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», поэтому предложил такое название.

Точно известно, что Льюис Кэрролл страдал от приступов мигрени. Исследователи предполагают, что во время ауры он мог испытывать зрительные и пространственные искажения, которые позже стали частью вымышленной «Страны чудес».

Похожий неврологический феномен, как предполагают некоторые исследователи, был у итальянского художника Джорджо де Кирико, одного из основателей метафизической живописи. На его картинах часто нарушаются пропорции и появляются необычные перспективы и вытянутые тени. Эти визуальные эффекты напоминают описания искажённого восприятия при синдроме «Алисы в Стране чудес». Современные неврологические исследования предполагают, что он тоже мог испытывать эпизоды, связанные с мигренозной аурой.

Флорентийский синдром

© boerescul/iStock.com

Это психосоматическая реакция, возникающая при столкновении с произведениями искусства или архитектуры исключительной красоты. У человека могут появляться выраженные симптомы: тахикардия, головокружение, потливость, спутанность сознания или даже кратковременные галлюцинации.

Одним из первых пациентов с таким синдромом был французский писатель Стендаль (псевдоним Мари-Анри Бейль). В 1817 году он посетил базилику Санта-Кроче во Флоренции и почувствовал эмоциональное потрясение, которое сопровождалось учащённым сердцебиением и головокружением. Почти 100 лет спустя психиатр Грациелла Магерини заметила похожие симптомы у туристов, посещающих музеи Флоренции. Она описала этот феномен как синдром Стендаля.

Важно отметить, что в МКБ-11 такого диагноза нет. Некоторые психиатры считают флорентийский синдром вариантом панической атаки, спровоцированной эмоциональным переживанием.

Хотя сам термин появился только в XX веке, пережитое эстетическое потрясение могло повлиять на литературную манеру Стендаля. Похожую повышенную чувствительность к красоте можно заметить в его произведениях: например, в романе «Красное и чёрное» герои часто эмоционально реагируют на музыку, живопись или красоту природы.

Считается, что симптомы появляются у впечатлительных одиноких людей в возрасте 26–40 лет, которые испытают стресс от путешествия и смены часовых поясов. Также флорентийский синдром часто наблюдают у творческих людей: для них посещение Флоренции, где собраны знаменитые произведения искусства, подобно встрече со всеми кумирами одновременно. Например, в научной литературе описан случай параноидального психоза у пожилого художника, который впервые посетил Флоренцию.

Синестезия

© 221A/iStock.com

Это особенность восприятия, при которой стимул одного органа чувств автоматически вызывает ощущение в другом. Например, человек может «видеть» музыку или «ощущать» цвет у букв и слов. Формально синестезия не болезнь, а аномалия в работе нервной системы. Неврологи считают, что она вызвана нетипичными связями между сенсорными зонами мозга. Есть несколько форм синестезии. Чаще всего встречаются «цветной слух» (хроместезия), когда звуковые раздражители вызывают ощущения цвета, света или движущихся форм.

Классический пример синестетических образов в творчестве — стихотворение «Гласные» Артюра Рембо. В нём французский поэт каждой букве приписывает свой цвет: «а» — чёрный, «e» — белый, «i» — красный, «u» — зелёный, «o» — синий. Была ли у Рембо синестезия или смешение звука и цвета было художественным экспериментом в духе символизма — вопрос спорный. Не исключено, что поэт вдохновился медицинской литературой и «Гласные» — только подражание синестетам. Тем не менее именно этот принцип стал ключевым приёмом в творчестве Рембо.

Гораздо лучше задокументирована синестезия Владимира Набокова. Он сам описывал своё необычное восприятие букв в автобиографии Speak, Memory. В интервью Набоков говорил, что каждая буква алфавита имеет для него собственный цвет. Например, буква «v» казалась розовой, а «n» — серовато-жёлтой.

Синестезию часто приписывают художнику Василию Кандинскому, одному из основателей абстрактного искусства. Он писал, что музыка вызывают у него зрительные впечатления — цветовые вспышки и формы. Кандинский даже сравнивал живопись с музыкой, утверждая, что цвет может «звучать» так же, как нота.

Главное: иногда редкие синдромы становятся источником вдохновения в творчестве

Некоторые неврологические и психосоматические состояния могут менять восприятие мира — усиливать эмоции, смешивать ощущения или искажать пространство и время. Некоторые из этих состояний, например синдром «Алисы в Стране чудес» или Флорентийский синдром, требуют медицинского вмешательства. Но история искусства показывает, что необычное восприятие мира иногда превращается в мощный творческий ресурс.

