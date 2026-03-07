Учёные выяснили, какие продукты делают людей счастливее

А ещё учёные выяснили, сколько нужно спать, чтобы не заболеть диабетом, и как отказ от мяса влияет на риск развития рака. Также появилась перспектива лечения инфаркта всего одной инъекцией.

Ягоды, яблоки и грейпфруты делают людей счастливее

Рацион, богатый флавоноидами, помогает не только физическому, но и психическому здоровью. К такому выводу пришла международная группа учёных, проанализировав данные более чем 40 тысяч женщин за десять лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

Флавоноиды — соединения, которые в больших количествах содержатся в ягодах, яблоках и цитрусовых. Оказалось, что женщины с высоким уровнем потребления этих продуктов чаще остальных (на 10–18%) сохраняли оптимизм и ощущение счастья. Особенно заметный эффект показали клубника, черника и грейпфруты.

Исследователи отметили интересную двустороннюю связь:

здоровое питание положительно влияет на психику;

оптимистично настроенные люди, в свою очередь, склонны чаще выбирать полезные продукты.

Учёные полагают, что флавоноиды защищают нейроны от воспаления и регулируют уровень нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Таким образом, привычка съедать яблоко или горсть ягод может стать одним из элементов профилактики.

Вегетарианцы и веганы по-разному подвержены раку

Отказ от мяса связан с более низким риском возникновения опухолей простаты, почек, поджелудочной железы и миеломы. Однако полный переход на растительную диету существенно повышает риск рака кишечника. К такому выводу пришла группа учёных, проанализировав данные почти двух миллионов человек. Исследование опубликовано в British Journal of Cancer.

Учёные в течение 16 лет наблюдали за участниками с разным типом питания:

веганами (полное исключение животных продуктов);

(полное исключение животных продуктов); вегетарианцами (допускают употребление молока, яиц, рыбы или птицы);

(допускают употребление молока, яиц, рыбы или птицы); мясоедами (не ограничивают себя в употреблении животных продуктов).

Выяснилось, что у вегетарианцев по сравнению с мясоедами:

риск развития рака почек ниже на 28%;

поджелудочной железы — на 21%;

простаты — на 12%;

множественной миеломы — на целых 31%.

Однако полный переход на растительную пищу несёт угрозы. Так, у веганов обнаружили повышенный на 40% риск рака кишечника, а у вегетарианцев — почти двукратный рост вероятности развития рака горла.

Исследователи полагают, что это может быть связано с дефицитом критически важных витаминов и минералов (например, B12 или йода). Учёные подчёркивают, что растительный рацион действительно защищает от некоторых видов опухолей, но он должен быть тщательно сбалансирован, чтобы не спровоцировать другие проблемы со здоровьем, в том числе рак.

Лекарства от изжоги стёрли память мужчине

Учёные выяснили, какие именно тренировки снижают риск развития деменции

Масштабное исследование ACTIVE подтвердило, что упражнения на развитие скорости обработки информации снижают риск развития деменции у пожилых людей. Результаты работы опубликованы в Alzheimer’s & Dementia.

В эксперименте приняли участие 2802 человека в возрасте от 65 лет. Их разделили на группы, которые тренировали разные когнитивные навыки:

память,

логическое рассуждение,

скорость визуального восприятия.

Учёные следили за состоянием здоровья участников в течение двух десятилетий.

Вот что они выяснили:

Риск развития деменции у тех, кто проходил тренировки на скорость, а также посещал дополнительные занятия, был снижен на 25% (по сравнению с теми, кто не тренировался).

а также посещал дополнительные занятия, был снижен на 25% (по сравнению с теми, кто не тренировался). Тренировки на память и логическое мышление оказались бесполезными (они никак не защитили от болезни).

Упражнения на скорость фокусировались на способности быстро переключать внимание и обрабатывать визуальные сигналы. Такие навыки нужны, например, при вождении автомобиля, видеоиграх, а также игровых видах спорта (например, теннис, бадминтон). Например, в исследовании 2024 года, опубликованном в BMJ Clinical Research ed., показано, что смертность от болезни Альцгеймера была самой низкой среди таксистов и водителей скорой помощи. Таким образом, авторы подчёркивают, что важно регулярное подкрепление такой деятельности.

Какие продукты помогают крепко спать: питание для улучшения качества сна

7 часов 19 минут: столько нужно спать, чтобы не болеть диабетом

Сон продолжительностью 7 часов 19 минут оказался оптимальным для поддержания чувствительности к инсулину. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные более 23 тысяч человек в исследовании, опубликованном в BMJ Open Diabetes Research & Care.

Выяснилось, что как недосып, так и избыток сна вредят метаболизму. У тех, кто спал меньше указанного времени, риск развития резистентности к инсулину возрастал. Однако и «пересып» (больше 7,5 часа) приводил к аналогичным негативным результатам.

Учёные также оценили привычку отсыпаться по выходным. Она полезна только в том случае, если в будни человек недоспал лишь 1–2 часа, но не более.

Инсульт: малоизвестные факты, которые могут спасти жизнь

Один укол поможет сердцу восстановиться после инфаркта

Учёные из Техасского университета A&M и Оксфорда разработали революционный метод заживления сердца с помощью одной инъекции в скелетную мышцу. Результаты исследования на животных опубликованы в журнале Science.

В основе метода лежит технология самоамплифицирующейся РНК (saRNA). Попадая в организм, она даёт мышцам «инструкцию» вырабатывать гормон ANP, который защищает сердце и снижает нагрузку на него. Эта РНК копирует саму себя внутри клеток, благодаря чему один укол обеспечивает терапевтический эффект в течение нескольких недель.

Этот метод позволяет сердцу «включить» собственные механизмы восстановления в критический период после инфаркта. Результаты исследования на мышах показали уменьшение рубцов и сохранение насосной функции органа после инфаркта. Однако для внедрения метода в клиническую практику нужны исследования на добровольцах.

Главное в новостях науки за неделю

Продукты, богатые флавоноидами (ягоды, яблоки, цитрусовые), связаны с более высоким уровнем счастья, а оптимальная продолжительность сна для защиты от диабета составляет около 7 часов 19 минут. Выяснилось, что отказ от мяса снижает риск для одних видов рака, но повышает его для других.

Тренировки на память и логическое мышление оказались бесполезными для профилактики деменции. А вот занятия, развивающие скорость обработки информации, снижают риск болезни Альцгеймера на 25%. Ещё учёные успешно протестировали на животных препарат, который защитит сердце от последствий инфаркта.

