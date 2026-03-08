Учёные рассказали, чем полезен секс для женщин

Интимная близость может не только приносить удовольствие, но и поддерживать здоровье женщины. Разобрались, чем именно полезен секс и в каких ситуациях эффект от оргазма самый заметный.

© annebaek/iStock.com

Помогает при мигрени

Возбуждение и оргазм могут временно снижать восприятие боли. Это происходит за счёт выброса в кровь эндорфинов и окситоцина — природных анальгетиков. Небольшой лабораторный эксперимент 1985 года показал, что генитальная стимуляция и оргазм значительно повышают болевой порог — на 40–75%. То есть после секса организм становится менее чувствительным к болевым сигналам. Этот эффект некоторые пациенты используют при головной боли. В наблюдательном исследовании, опубликованном в журнале Международного общества по изучению головной боли, 60% людей с мигренью отметили, что боль уменьшалась или полностью проходила во время секса. У пациентов с кластерной головной болью облегчение после оргазма наблюдалось в 37% случаев. Однако были и те, кто сообщал об ухудшении состояния. Поэтому эффект неоднозначный. В любом случае первичным должно оставаться медикаментозное лечение. Секс можно рассматривать только как дополнительный способ временного облегчения и отвлечения от симптомов.

Голова раскалывается: откуда берётся мигрень и как облегчить приступы

Может облегчать менструальную боль

Менструальная боль (дисменорея) возникает из-за повышенной выработки простагландинов — веществ, которые вызывают спазмы матки и усиливают воспалительную реакцию. Есть данные, что оргазм может временно облегчать симптомы дисменореи. Как говорилось выше, во время секса происходит выработка естественных обезболивающих веществ. Но также активируется блуждающий нерв, который передаёт сигналы между мозгом и органами малого таза. Стимуляция этой системы может менять передачу болевых импульсов при болезненных менструациях.

В 2020 году группа учёных по заказу компании Womanizer провела эксперимент c участием 485 женщин. Пациентки с дисменореей в течение нескольких циклов использовали мастурбацию с оргазмом как способ облегчения боли. К концу наблюдения участницы сообщали о снижении интенсивности менструальной боли и улучшении самочувствия.

Стоит учесть, что исследование финансировалось заинтересованным производителем интимных товаров, а большая часть данных основана на самоотчётах участниц. Поэтому эффективность метода остаётся недоказанной, и врачи не рассматривают секс как терапию дисменореи. Он может временно облегчать симптомы у некоторых женщин, но при сильной или регулярной боли нужно консервативное лечение.

Облегчает симптомы менопаузы

С возрастом снижается уровень эстрогенов. Из-за этого у многих женщин в менопаузе развивается вагинальная атрофия — истончение слизистой влагалища, которое сопровождается сухостью и дискомфортом. Такое состояние ещё называют генитоуринарным менопаузальным синдромом.

Исследования показывают, что регулярная половая жизнь может уменьшать выраженность симптомов. Общество по изучению менопаузы объясняет это тем, что сексуальная активность поддерживает кровоснабжение и эластичность тканей влагалища и уменьшает боль и сухость.

5 вопросов о гормональной терапии в менопаузу: когда нужна и насколько безопасна

Возможно, замедляет менопаузу

Есть данные статистики, что регулярная интимная близость связана с более поздним переходом из перименопаузы (когда менструация есть, но становится нерегулярной) в постменопаузу (когда менструаций нет больше года). Механизм остаётся неясным, есть две основные версии. Первая гласит, что регулярная стимуляция гениталий может поддерживать приток крови к тканям и влиять на нейроэндокринные механизмы, связанные с репродуктивной системой. Другая гипотеза заключается в том, что секс выступает маркером общего здоровья и образа жизни. Женщины, которые ведут активную половую жизнь, чаще занимаются спортом, придерживаются здорового питания и меньше подвергаются стрессу — все эти факторы доказанно влияют на возраст наступления менопаузы.

Поэтому строгих доказательств того, что секс замедляет менопаузу, нет. Не исключено, что это просто статистическая связь двух случайных показателей.

Приливы при климаксе: как избавиться и облегчить симптомы

Улучшает вербальную память

Связь между сексуальной активностью и мыслительными функциями изучена частично, но некоторые работы показывают интересную закономерность.

Исследование Университета Ковентри показало: сексуально активные люди лучше справлялись с тестами на память и исполнительные функции в пожилом возрасте. Например, женщины старше 50 лет, которые имеют половые контакты, лучше запоминают слова, а мужчины — числа.

Исследование с участием молодых женщин подтверждает эти выводы. В небольшом эксперименте Университета Макгилла у студенток, которые чаще занимались сексом и испытывали оргазм, результаты тестов на вербальную память были выше. Учёные предполагают, что это может быть связано с работой гиппокампа — структуры мозга, участвующей в формировании долговременной памяти.

Важно. Уровень доказательности этих работ низкий: они подтверждают только ассоциации, а не причинно-следственную связь между сексом и памятью.

Сколько раз и как долго — о сексе в минутах и сантиметрах

Главное о пользе секса для здоровья

Секс может временно повышать болевой порог и облегчать мигрень за счёт эндорфинов, окситоцина и активации блуждающего нерва. Также оргазм и возбуждение способны уменьшать неприятные ощущения при менструальной боли у некоторых женщин. Регулярная половая активность поддерживает здоровье влагалища и снижает выраженность симптомов вагинальной атрофии в менопаузу. Ещё секс может улучшать вербальную память, хотя эта причинно-следственная связь доказана частично.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Важные исследования