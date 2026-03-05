Учёные раскрыли продукты для крепкого сна

Какие продукты помогают крепко спать: питание для улучшения качества сна
Сон могут ухудшить не только кофе, но также специи и сахар. Разобрались, как рацион может повлиять на длительность и качество сна.
Недавний анализ 26 исследований, опубликованный в Sleep & Breathing, показал отсутствие взаимосвязи между конкретной едой и качеством сна. Всё дело в том, что на сон влияет слишком много факторов, в частности состояние здоровья. Например, ожирение может ухудшать сон из-за особых сигнальных молекул, которые выделяются в жировой ткани.
Таким образом, разные люди на одну и ту же еду могут реагировать по-разному. Например, влияние кофе на сон во многом зависит от того, как быстро в организме перерабатывается кофеин. А это уже генетическая особенность. У одних это происходит за 2–3 часа, у других — за 6–10 часов. В последнем случае кофеин дольше будет циркулировать в крови и оказывать бодрящий эффект. У таких людей могут быть проблемы со сном, даже если они выпили кофе в обед.
И всё же, несмотря на отсутствие строгой взаимосвязи между конкретной пищей и качеством сна, учёные находят определённые закономерности, на которые стоит обратить внимание.
На что обратить внимание
Рассмотрим несколько общих закономерностей, которые прослеживаются во многих исследованиях.
Баланс нутриентов и клетчатки
Рацион с низким содержанием клетчатки, но с избытком сахара и насыщенных жиров (например, фастфуд или сладости) часто связывают с поверхностным и прерывистым сном.
Организм также плохо реагирует на крайности. Как дефицит, так и резкий перебор белков, жиров или углеводов могут помешать полноценному сну.
Триптофан
Эта аминокислота, из которой вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы. Ею богаты главным образом продукты животного происхождения.
Кофеин
Кофеин блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое накапливается в течение дня и сообщает мозгу об усталости. Когда эти рецепторы заблокированы, организм не получает сигнал о необходимости отдыха.
Алкоголь
Существует заблуждение, что бокал вина помогает расслабиться и быстрее уснуть. На деле спиртное меняет структуру сна. Он становится фрагментированным. В частности, нарушается быстрая фаза сна, из-за чего даже после 8-часового сна человек ощущает себя разбитым.
Какая пища может улучшить качество сна
Вот некоторые продукты и напитки, которые могут помочь лучше спать:
- Миндаль. Содержит магний и витамины группы B, которые важны для качественного сна.
- Индейка. Богата аминокислотой триптофаном, которая нужна для выработки мелатонина. Кроме того, белковая пища может способствовать более крепкому сну.
- Ромашковый чай. В его составе есть апигенин — антиоксидант, который связывается с определёнными рецепторами в мозге. Это помогает уменьшить тревожность и быстрее заснуть.
- Жирная рыба. Лосось, тунец и макрель содержат большое количество витамина D и омега-3 жирных кислот. Это сочетание рассматривают как стимулирующее выработку серотонина, что благотворно сказывается на цикле сна и бодрствования.
- Грецкие орехи. Это один из лучших растительных источников мелатонина.
Какая еда мешает заснуть
Следующие продукты могут нарушать сон:
- Продукты с кофеином. Помимо кофе кофеин также содержат энергетики, чёрный чай и тёмный шоколад.
- Острая пища. Специи могут спровоцировать несварение и усилить изжогу, особенно в положении лёжа. Кроме того, употребление острого (например, перца чили) временно повышает температуру тела, что мешает организму войти в режим глубокого сна.
- Быстрые углеводы. Продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, выпечка, сладости, газировка) вызывают резкие скачки сахара в крови. Следующий за этим выброс гормонов, таких как адреналин и кортизол, может спровоцировать тревожность и чувство голода, что мешает заснуть и провоцирует пробуждения.
Время имеет значение
Исследования показывают, что оптимальное время последнего приёма пищи — за три часа до отхода ко сну. Вот основные временные ориентиры для разных групп продуктов:
- Сладости. Их желательно съесть не позже 2 часов до сна. Этого времени достаточно для утилизации простых сахаров.
- Углеводы. Сложные углеводы (овощи, крупы) перевариваются долго. Лучше съесть их за 4 часа до сна.
- Белки. Мясо и другие белковые продукты требуют 2–3 часа на переваривание. Вечером лучше отдать предпочтение более лёгким источникам белка — рыбе, творогу, йогурту.
- Жиры. Жирную пищу лучше съесть за 3–4 часа до сна.
- Напитки. За 1–2 часа до сна ограничьте потребление жидкости, чтобы избежать ночных походов в туалет.
Главное: еда не влияет на сон напрямую, но возможны индивидуальные реакции
Связь между питанием и сном индивидуальна и во многом зависит от генетики и общего состояния здоровья. Тем не менее общие закономерности существуют. Для крепкого сна стоит избегать избытка сахара, фастфуда и алкоголя, отдавая предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, магнием и триптофаном.
Последний приём еды должен быть за 3–4 часа до сна. Особое внимание уделите кофеину. У некоторых людей бодрящий эффект может сохраняться до 10 часов.
