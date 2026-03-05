Учёные раскрыли продукты для крепкого сна

Сон могут ухудшить не только кофе, но также специи и сахар. Разобрались, как рацион может повлиять на длительность и качество сна.

Недавний анализ 26 исследований, опубликованный в Sleep & Breathing, показал отсутствие взаимосвязи между конкретной едой и качеством сна. Всё дело в том, что на сон влияет слишком много факторов, в частности состояние здоровья. Например, ожирение может ухудшать сон из-за особых сигнальных молекул, которые выделяются в жировой ткани.

Таким образом, разные люди на одну и ту же еду могут реагировать по-разному. Например, влияние кофе на сон во многом зависит от того, как быстро в организме перерабатывается кофеин. А это уже генетическая особенность. У одних это происходит за 2–3 часа, у других — за 6–10 часов. В последнем случае кофеин дольше будет циркулировать в крови и оказывать бодрящий эффект. У таких людей могут быть проблемы со сном, даже если они выпили кофе в обед.

И всё же, несмотря на отсутствие строгой взаимосвязи между конкретной пищей и качеством сна, учёные находят определённые закономерности, на которые стоит обратить внимание.

На что обратить внимание

Рассмотрим несколько общих закономерностей, которые прослеживаются во многих исследованиях.

Баланс нутриентов и клетчатки

Рацион с низким содержанием клетчатки, но с избытком сахара и насыщенных жиров (например, фастфуд или сладости) часто связывают с поверхностным и прерывистым сном.

Организм также плохо реагирует на крайности. Как дефицит, так и резкий перебор белков, жиров или углеводов могут помешать полноценному сну.

Триптофан

Эта аминокислота, из которой вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы. Ею богаты главным образом продукты животного происхождения.

Кофеин

Кофеин блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое накапливается в течение дня и сообщает мозгу об усталости. Когда эти рецепторы заблокированы, организм не получает сигнал о необходимости отдыха.

Алкоголь

Существует заблуждение, что бокал вина помогает расслабиться и быстрее уснуть. На деле спиртное меняет структуру сна. Он становится фрагментированным. В частности, нарушается быстрая фаза сна, из-за чего даже после 8-часового сна человек ощущает себя разбитым.

Какая пища может улучшить качество сна

Вот некоторые продукты и напитки, которые могут помочь лучше спать:

Миндаль. Содержит магний и витамины группы B, которые важны для качественного сна.

Содержит магний и витамины группы B, которые важны для качественного сна. Индейка. Богата аминокислотой триптофаном, которая нужна для выработки мелатонина. Кроме того, белковая пища может способствовать более крепкому сну.

Богата аминокислотой триптофаном, которая нужна для выработки мелатонина. Кроме того, белковая пища может способствовать более крепкому сну. Ромашковый чай. В его составе есть апигенин — антиоксидант, который связывается с определёнными рецепторами в мозге. Это помогает уменьшить тревожность и быстрее заснуть.

В его составе есть апигенин — антиоксидант, который связывается с определёнными рецепторами в мозге. Это помогает уменьшить тревожность и быстрее заснуть. Жирная рыба. Лосось, тунец и макрель содержат большое количество витамина D и омега-3 жирных кислот. Это сочетание рассматривают как стимулирующее выработку серотонина, что благотворно сказывается на цикле сна и бодрствования.

Лосось, тунец и макрель содержат большое количество витамина D и омега-3 жирных кислот. Это сочетание рассматривают как стимулирующее выработку серотонина, что благотворно сказывается на цикле сна и бодрствования. Грецкие орехи. Это один из лучших растительных источников мелатонина.

Какая еда мешает заснуть

Следующие продукты могут нарушать сон:

Продукты с кофеином. Помимо кофе кофеин также содержат энергетики, чёрный чай и тёмный шоколад.

Помимо кофе кофеин также содержат энергетики, чёрный чай и тёмный шоколад. Острая пища. Специи могут спровоцировать несварение и усилить изжогу, особенно в положении лёжа. Кроме того, употребление острого (например, перца чили) временно повышает температуру тела, что мешает организму войти в режим глубокого сна.

Специи могут спровоцировать несварение и усилить изжогу, особенно в положении лёжа. Кроме того, употребление острого (например, перца чили) временно повышает температуру тела, что мешает организму войти в режим глубокого сна. Быстрые углеводы. Продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, выпечка, сладости, газировка) вызывают резкие скачки сахара в крови. Следующий за этим выброс гормонов, таких как адреналин и кортизол, может спровоцировать тревожность и чувство голода, что мешает заснуть и провоцирует пробуждения.

Время имеет значение

Исследования показывают, что оптимальное время последнего приёма пищи — за три часа до отхода ко сну. Вот основные временные ориентиры для разных групп продуктов:

Сладости. Их желательно съесть не позже 2 часов до сна. Этого времени достаточно для утилизации простых сахаров.

Их желательно съесть не позже 2 часов до сна. Этого времени достаточно для утилизации простых сахаров. Углеводы. Сложные углеводы (овощи, крупы) перевариваются долго. Лучше съесть их за 4 часа до сна.

Сложные углеводы (овощи, крупы) перевариваются долго. Лучше съесть их за 4 часа до сна. Белки. Мясо и другие белковые продукты требуют 2–3 часа на переваривание. Вечером лучше отдать предпочтение более лёгким источникам белка — рыбе, творогу, йогурту.

Мясо и другие белковые продукты требуют 2–3 часа на переваривание. Вечером лучше отдать предпочтение более лёгким источникам белка — рыбе, творогу, йогурту. Жиры. Жирную пищу лучше съесть за 3–4 часа до сна.

Жирную пищу лучше съесть за 3–4 часа до сна. Напитки. За 1–2 часа до сна ограничьте потребление жидкости, чтобы избежать ночных походов в туалет.

Главное: еда не влияет на сон напрямую, но возможны индивидуальные реакции

Связь между питанием и сном индивидуальна и во многом зависит от генетики и общего состояния здоровья. Тем не менее общие закономерности существуют. Для крепкого сна стоит избегать избытка сахара, фастфуда и алкоголя, отдавая предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, магнием и триптофаном.

Последний приём еды должен быть за 3–4 часа до сна. Особое внимание уделите кофеину. У некоторых людей бодрящий эффект может сохраняться до 10 часов.

