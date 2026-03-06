Россиянам назвали аналог средиземноморской диеты, доступный по деньгам

Средиземноморская диета доказала свою эффективность и пользу, но все ли ее компоненты по карману россиянам?

«Базовая философия средиземноморской диеты прекрасно адаптируется к нашим российским реалиям и кошельку. Секрет не в конкретных продуктах, а в принципах, ведь для нее характерно много овощей, правильные жиры, достаточно белка и сложные углеводы. В России и зимой есть свои суперпродукты, которые зачастую полезнее и доступнее заморских. Совсем не обязательно литрами закупать дорогое оливковое масло первого отжима. Для заправки салатов и холодных блюд я бы рекомендовал обратить внимание на льняное масло и масло грецкого ореха. Они производятся в России, стоят существенно дешевле, а по содержанию незаменимых омега-3 и омега-6 жирных кислот дадут оливковому маслу фору», - рассказала «Свободной Прессе» врач-гастроэнтеролог-диетолог Поликлиника.ру Анна Бражникова.

Для тушения и приготовления пищи можно использовать рапсовое масло, у него нейтральный вкус и хороший жирнокислотный состав, отметила она.

«Что касается рыбы, то полезны не только лосось или форель. Наша обычная скумбрия, сельдь, сайра, хек содержат те же самые омега-3 кислоты. Я часто советую пациентам покупать консервированную скумбрию или сайру в собственном соку. Это доступный и готовый источник белка и жиров, который можно добавить в салат или съесть с гарниром. Речная рыба, например, окунь или плотва, тоже хороша, но если есть возможность выбирать, отдавайте предпочтение морской», - посоветовала врач.

