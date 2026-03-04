Раскрыт секрет здоровья мозга в пожилом возрасте

Мозг человека продолжает формировать новые нейроны даже в пожилом возрасте — и у так называемых «суперэйджеров» этот процесс идет значительно активнее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Иллинойса. Работа опубликована в журнале Nature.

Суперэйджерами называют людей старше 80 лет, которые сохраняют память и когнитивные способности на уровне гораздо более молодых людей. Ученые проанализировали 38 образцов мозга, переданных науке после смерти, и сравнили пять групп: молодых здоровых взрослых, пожилых людей без когнитивных нарушений, суперэйджеров, людей с доклиническими признаками болезни Альцгеймера и пациентов с подтвержденным диагнозом.

Особое внимание уделялось гиппокампу — области мозга, отвечающей за формирование памяти. Исследователи изучили почти 356 тысяч ядер клеток, выделенных из этой структуры, и искали маркеры нейрогенеза — процесса образования новых нейронов. Анализ охватывал три стадии развития: стволовые клетки, нейробласты и незрелые нейроны.

Результаты оказались показательными. У суперэйджеров количество незрелых нейронов было примерно вдвое выше, чем у других здоровых пожилых людей. Это указывает на то, что их мозг продолжает активно обновляться даже в очень преклонном возрасте.

В группе с доклиническими признаками болезни Альцгеймера ученые обнаружили молекулярные изменения, свидетельствующие о начинающемся сбое системы нейрогенеза. У пациентов с выраженной деменцией число незрелых нейронов было значительно снижено.

Генетический анализ показал, что у суперэйджеров повышена активность генов, связанных с синаптической пластичностью и выработкой нейротрофического фактора мозга — белка, необходимого для выживания и роста нейронов. Эти особенности могут лежать в основе когнитивной устойчивости.

Дискуссия о том, продолжается ли нейрогенез во взрослом мозге человека, идет уже более двух десятилетий. В конце 1990-х появились первые данные о его сохранении после детства, однако позднее часть исследований поставила это под сомнение. Новая работа добавляет аргументы в пользу того, что образование новых нейронов не прекращается полностью — и может играть ключевую роль в здоровом старении.

По словам авторов, результаты дают надежду на разработку терапий, направленных на поддержание или стимуляцию нейрогенеза. Это может стать одним из путей профилактики болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Исследователи подчеркивают: старение мозга не обязательно означает неизбежный упадок. Понимание того, почему одни люди сохраняют нейропластичность и память до глубокой старости, может открыть новые стратегии поддержания когнитивного здоровья.

