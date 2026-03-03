Редкая форма деменции заставила мужчину влюбиться в шум самолёта

Уникальный клинический случай, зафиксированный исследователями Университетского колледжа Лондона, проливает свет на малоизученную форму лобно-височной деменции.

У 68-летнего пациента появился крайне необычный симптом — чрезвычайно сильная любовь к звуку двигателя истребителя времён Второй мировой войны «Спитфайр».

Мужчина, чьё имя не разглашается, жил неподалёку от аэродрома. Как только над домом пролетали старые самолёты, он, по словам супруги, бросал все дела, выбегал на улицу и со слезами радости приветствовал их. До болезни такого поведения за ним не замечалось.

Как отмечается в статье, опубликованной в The Conversation, заболевание развивалось постепенно. Ещё за несколько лет до появления «авиационного» симптома у мужчины изменился характер: он стал раздражительным, холодным к близким, утратил чувство юмора и контроль над импульсами. При этом его память на события и речь оставались в норме.

«Этот случай уникален не только из-за специфической "звуковой одержимости". Он помогает нам идентифицировать так называемый правый височный вариант лобно-височной деменции, который до сих пор вызывает споры в научном мире», — объясняет автор исследования доктор Люси Кор из Университетского колледжа Лондона.

С помощью компьютерной томографии учёные обнаружили у пациента значительное поражение правой височной доли мозга — области, критически важной для понимания смыслов и социальных сигналов. Исследователи полагают, что потеря тканей в этой зоне и привела к искажению эмоционального восприятия: одни звуки стали вызывать эйфорию, другие (например, пение птиц или высокие голоса) — сильное раздражение.

Эксперты подчёркивают, что подобные случаи меняют представление о деменции, которая не всегда выражается в потере памяти. История пациента демонстрирует, что заболевание может начинаться с изменений личности, вкусов и даже слухового восприятия. Понимание этого разнообразия симптомов, по мнению врачей, критически важно для ранней диагностики и будущих методов лечения.

