Учёные представили прививку от старости: что происходит

Ещё недавно вакцины рассматривали исключительно как профилактику инфекционных заболеваний. Но сегодня это уже не так. Например, есть терапевтические вакцины против рака, учёные ищут вакцины от старения. Разобрались, что это такое и какие перспективы у метода.

© Chinnapong/iStock.com

Речь об экспериментальных терапевтических вакцинах, действие которых направлено на замедление старения. Их цель — помочь организму:

удалять стареющие клетки, накапливающиеся в тканях;

накапливающиеся в тканях; подавить хроническое воспаление;

предупредить или замедлить образование патологических белковых скоплений в нервной системе (из-за чего развиваются нейродегенеративные заболевания, например болезнь Альцгеймера).

Важно. Одобренных вакцин от старения пока нет. Большинство таких разработок находятся на стадии доклинических исследований, на животных. Рассмотрим ключевые, на что именно нацелены эти препараты и как, по замыслу учёных, они помогут человеку продлить активную жизнь.

Вакцины, нацеленные на стареющие клетки

С возрастом в тканях накапливаются сенесцентные (или стареющие) клетки. Со временем они перестают делиться, но при этом не погибают. Они выделяют вещества (главным образом провоспалительные молекулы), которые нарушают работу соседних клеток и поддерживают хроническое вялотекущее воспаление.

Учёные детально анализируют сенесцентные клетки, пытаясь найти в них уникальные белки, которых нет в здоровых клетках. Это нужно для создания вакцины, которая настроит иммунную систему на борьбу со стареющими клетками. Одна из таких — вакцина против белка GPNMB.

Этот белок описала команда японских учёных, которая опубликовала работу в Nature Aging. Исследователи обнаружили, что его слишком много в клетках сосудов, поражённых атеросклерозом. Созданная против GPNMB вакцина заметно уменьшила количество стареющих клеток у мышей, а также продлила жизнь лабораторным животным.

Другая группа японских учёных исследовала вакцину против белка CD153, нацеленную на провоспалительные стареющие T-клетки. Её эффект изучали у мышей на высокожировой диете. У вакцинированных животных было значительно меньше сенесцентных иммунных клеток, а также лучшие показатели метаболического здоровья (снижение инсулинорезистентности, улучшение обмена сахаров).

Что такое теломеры и как они связаны со старением

В чём проблема?

Проведение подобных исследований на людях пока затруднительно. В первую очередь это связано с различными функциями, которые выполняют белки стареющих клеток (они в том числе и положительные).

Сегодня учёные продолжают изучать регуляторные механизмы сенесцентных клеток и их белков, чтобы понять, какие могут быть побочные реакции при такой иммунизации. Одно из предложений — пассивная иммунизация. Это когда в организм вводятся уже готовые антитела вместо того, чтобы заставить иммунную систему их вырабатывать.

Борьба с хроническим воспалением

Другая стратегия замедления старения — угнетение хронического воспаления. В центре внимания — провоспалительные цитокины, главным образом интерлейкины. Эти молекулы поддерживают низкоуровневую воспалительную активность, возникающую из-за атеросклероза, метаболических нарушений, остеоартрита и других заболеваний, связанными с возрастом.

В ноябре 2025 года в Nature Communications были опубликованы результаты клинического исследования (с участием людей) безопасности и эффективности иммунотерапии (нацеленной против интерлейкина-6) остеоартрита. Все вакцинированные участники выработали антитела к интерлейкину-6, и это было связано с улучшением клинических показателей. Токсических эффектов не обнаружили.

Важно. Это не вакцина от старения, но успешная попытка повлиять на один из его драйверов — хроническое воспаление. Исследование особенно ценно тем, что его проводили на людях.

Оксидативный стресс и старение: как кислород приводит к болезням

Вакцины против аномальных белков

Ещё одно направление — нацеливание на аномальные белки, которые накапливаются с возрастом и повреждают ткани. Самый известный пример — бета-амилоид при болезни Альцгеймера.

При этом заболевании в мозге формируются амилоидные бляшки. Считается, что их накопление запускает патологический каскад воспаления и дальнейшей гибели нейронов. Логика в том, чтобы стимулировать выработку антител против бета-амилоида, не дав ему возможности откладываться в мозге.

Один из недавних примеров — вакцина ABvac40. В клиническом исследовании, опубликованном в Alzheimer`s & Dementia, у пациентов с болезнью Альцгеймера препарат продемонстрировал хорошую переносимость и устойчивый иммунный ответ против бета-амилоида. Также отмечались признаки замедления когнитивного снижения по нескольким шкалам, что позволило авторам говорить о потенциальной клинической пользе.

Главное: антивозрастные вакцины — перспективное направление биомедицинских исследований

Эксперименты на животных, а также небольшие клинические исследования показывают, что такие вакцины уменьшают количество стареющих клеток, снижают хроническое воспаление и скопление аномальных белков. Однако до полноценной вакцины от старости ещё далеко. Старение — сложный и многокомпонентный процесс, и вмешательство в него может иметь непредсказуемые последствия.

