Кола бьёт по иммунитету, жара меняет пол детей: тревожные открытия недели

А ещё учёные открыли новый способ борьбы с лишним весом и выяснили, почему пожилым людям физическая активность нужна больше, чем молодым.

Кола угнетает иммунитет, и дело тут не в лишнем весе

Длительное употребление колы негативно влияет на иммунитет и микрофлору кишечника. К такому выводу пришли китайские исследователи, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе эксперимента лабораторных крыс перевели на обычную (сладкую) или диетическую колу. Несмотря на то что животные не набрали лишний вес, их организм серьёзно пострадал. Анализы показали снижение количества лейкоцитов, что указывает на угнетение защитных функций.

У крыс, употреблявших сладкую колу, уменьшился тимус и увеличилась селезёнка (органы иммунной системы), что свидетельствует о системных сбоях. А вот диетическая кола спровоцировала поражение печени. Оба напитка также вызвали дисбаланс кишечной микрофлоры.

Несмотря на тот факт, что исследование проведено на животных, учёные делают вывод о вредоносности употребления газировок, независимо от наличия в них сахара. Авторы призывают страны к более жёсткому регулированию продаж безалкогольных напитков.

Учёные нашли способ превратить белый жир в «топку» для калорий

Исследователи из Weill Cornell Medicine обнаружили, что обычные жировые клетки можно заставить активно превращать накопленный жир в тепло. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Обычно клетки белого жира лишь хранят запасы энергии. Однако учёные выяснили, что под воздействием фермента AAC в этих клетках запускается процесс «разобщения» митохондрий (энергетических станций клеток). В таком режиме клетка перестаёт складировать жир и начинает интенсивно его расходовать, выделяя тепло. Важно, что этот механизм удалось активировать у мышей с ожирением, что подтверждает его потенциал для борьбы с лишним весом у людей.

Авторы подчёркивают, что такой метод может стать безопасной альтернативой существующим препаратам для похудения. В отличие от лекарств, которые разгоняют метаболизм во всём организме (что часто вызывает побочные эффекты), новый подход позволяет воздействовать точечно — только на жировые клетки.

Вещество из листьев граната оказалось мощным средством от амилоидоза

Учёные из Университета Кумамото (Япония) обнаружили, что природное соединение из листьев граната расщепляет опасные белковые скопления, связанные с амилоидозом. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Транстиретиновый амилоидоз — тяжёлое заболевание, при котором белок транстиретин накапливается в органах, поражая сердце и нервную систему. Исследователи проанализировали более 1500 растительных экстрактов и выяснили, что вещество PGG, найденное в гранате, эффективно разрушает амилоидные скопления.

Эксперименты на модельных червях и тканях сердца пациентов показали, что PGG эффективно расщепляет амилоидные фибриллы (патологические белковые структуры), при этом не затрагивая другие белки. Это вселяет надежду на разработку лечения, которое позволит очистить органы от патологического белка, не причиняя вреда здоровым тканям. Однако до клинических исследований учёным предстоит ещё проделать много работы.

Из-за глобального потепления мальчики будут рождаться реже

Аномально жаркая погода может влиять на соотношение полов при рождении. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что в Индии и странах Африки рост числа дней с температурой выше +20 °C ведёт к сокращению доли новорождённых мальчиков.

Учёные проанализировали данные о пяти миллионах родов. В Африке жара в первом триместре беременности вызывает тепловой стресс, к которому плоды мужского пола оказались более чувствительны. Это приводит к патологиям развития и выкидышам, что особенно заметно у женщин в сельской местности. В Индии же ситуация имеет социальный подтекст. Там экстремальная жара снижает доступность медицинских услуг, включая селективные аборты (в этой стране принято отдавать предпочтение рождению мальчика), что меняет статистику рождаемости в пользу девочек.

Авторы работы подчёркивают, что климатические изменения могут стать серьёзным вызовом для репродуктивного здоровья. Эту проблему нужно решать уже сегодня, расширяя доступ к медицинской помощи для беременных женщин.

Учёные выяснили, почему сидячий образ жизни для пожилых опаснее, чем для молодых

Международная группа учёных выяснила, что мышечные клетки обладают своеобразной памятью о периодах бездействия. Если у молодых она помогает защититься от атрофии, то в зрелом возрасте этот же механизм ускоряет разрушение тканей. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

Учёные решили выяснить, существует ли «негативная память» мышц, возникающая после травм или болезней, ограничивающих подвижность. Для этого они изучили изменения в мышцах молодых добровольцев и пожилых крыс после двух периодов вынужденного покоя. Исследователи оценивали силу, объём тканей и активность генов в мышечных клетках.

Выяснилось, что после повторного периода бездействия у всех участников мышцы стали слабее. Однако реакция клеток у разных участников была принципиально разной:

У молодых активировались гены, отвечающие за метаболизм и защиту от стресса, что позволило им полностью восстановиться.

что позволило им полностью восстановиться. У пожилых включились механизмы повреждения ДНК, а негативные изменения стали необратимыми.

Авторы надеются, что перепрограммирование такой памяти в будущем поможет успешно лечить возрастную атрофию мышц.

